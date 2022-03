Slavia si v Liberci dala vlastní gól a navzdory přesilovce padla. Plzeň jde do trháku

Fotbalisté Slavie v utkání 25. kola první ligy v Liberci nevyužili dlouhou přesilovku a nečekaně prohráli 0:1. Zápas rozhodl vlastní gól Petera Olayinky ze 13. minuty. Za dalších šest minut byl vyloučen domácí Lukáš Štetina, ale Pražané z početní převahy nic nevytěžili, pouze dvakrát trefili brankovou konstrukci.

Úřadující mistr utrpěl třetí porážku v ligové sezoně, z toho druhou v jarní části a na druhém místě tabulky ztrácí tři body na vedoucí Plzeň. Liberec zdolal Slavii v nejvyšší soutěži po 10 utkáních a poprvé od roku 2017. Slovan podruhé za sebou vyhrál a posunul se na šestou příčku.

Oproti čtvrtečnímu úvodnímu osmifinále Evropské konferenční ligy s Lincem, který Slavia doma vyhrála 4:1, se do sestavy Pražanů vrátil uzdravený Schranz. V brance tentokrát dostal šanci bývalý liberecký gólman Kolář a na hrotu útoku nastoupil Tecl.

Na těžkém terénu začali Vršovičtí poměrně aktivně, ale skóre nečekaně otevřeli domácí. Ve 13. minutě nacentroval z levé strany Purzitidis a slávista Olayinka si po nepovedeném odkopu srazil míč těsně za brankovou čáru, což potvrdil videorozhodčí.

Za dalších pět minut Štetina ostře fauloval hostujícího Masopusta a sudí Hocek po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace u monitoru místo původně udělené žluté karty libereckého stopera rovnou vyloučil. Ve 24. minutě přišli Severočeši o dalšího středního obránce, když zraněného Plechatého vystřídal Fukala.

Slavii se v přesilovce příliš nedařilo. "Červenobílí" sice diktovali tempo, ale k vyloženým šancím se na složitém terénu dostávali těžko. Neujal se ani po půlhodině hry závar po zmatcích v domácím pokutovém území.

Pražané v poločase hned dvakrát vystřídali, trenér Trpišovský poslal na trávník Lingra se Samkem. Vyloženou šanci si slávisté vytvořili až v 64. minutě, kdy po Bahově centru z pravé strany trefil hlavou tyč Sor, který tak nenavázal na dvě branky proti Linci.

Pražané dál potvrzovali, že se jim hra v přesilovce dlouhodobě nevede, pouze dvakrát trefili prostor mezi tyčemi. Tým s nejlepším útokem soutěže se neprosadil ani v závěru už po vypršení avizovaného čtyřminutového nastavení, kdy Holeš nejprve trefil břevno a po následném rohu zamířil vedle.

Trenérovi Slavie Trpišovskému tak nevyšel návrat do Liberce, odkud zamířil do Edenu. Jeho svěřenci se nedokázali vítězstvím naladit na čtvrteční odvetu osmifinále Evropské konferenční ligy proti Linci.

Jablonec padl v Budějovicích

České Budějovice v neděli porazily Jablonec 2:0 a poprvé v jarní části sezony zvítězily. Domácí oba góly vstřelili v první půli, když se trefili Benjamin Čolič a Michal Škoda. Jihočeši poskočili na sedmé místo, Jablonec po zimní pauze v nejvyšší soutěži poprvé prohrál a je třináctý.

Budějovicím vyšel perfektně vstup do utkání a už v páté minutě se dostaly do vedení. Čolič si na pravé straně vyměnil míč s Mihálikem a napálil prudkou přihrávku do pokutového území, která však rovnou skončila za zády jabloneckého brankáře Hanuše.

Hostům chvíli trvalo, než se po obdrženém gólu vzpamatovali. Ale v 18. minutě se dostali do solidní šance, jenže Černák mířil nepřesně. O chvíli později mohlo Dynamo přidat druhý gól. Mihálik využil nedůrazné hry jablonecké defenzivy, snadno se dostal k míči a těsně za hranicí pokutového území vystřelil. Jeho ránu Hanuš jen vyrazil před sebe a dobíhající Škoda v jasné příležitosti zamířil vedle.

Zkušeného útočníka však promarněná šance dlouho nemusela mrzet. Před koncem první půle se totiž už gólově prosadil. Ve 43. minutě totiž opět zaváhala jablonecká obrana, když nechala Skovajsův dlouhý pas propadnout na Van Burena. Českobudějovický záložník přihrál zpět proti noze naběhnutého Škody, jenž ranou do odkryté branky skóroval.

Severočeská letargie pokračovala i ve druhé půli. Domácí už hráli více obezřetněji a v klidu si hlídali dvougólový náskok. Jablonec se pokusil o pár náznaků útočných akcí, ale žádnou z nich nedotáhnul do konce. Navíc v 57. minutě přišel o zraněného brankáře Hanuše a utkání musel dochytat náhradník Hrubý.

Jihočeši mohli navýšit své vedení v závěru utkání. V 90. minutě ale Van Buren ve velké šanci zamířil vedle a nepřesně zakončoval v nastaveném čase i Mihálik.

České Budějovice vyhrály teprve druhý z posledních osmi ligových zápasů s Jabloncem. Dynamo potvrdilo sílu na domácím hřišti, kde v této sezoně získalo 26 z celkových 32 bodů.

Karviná se doma dál trápí

Fotbalisté poslední Karviné dnes podlehli Olomouci 1:2 a doma nezvítězili ani ve 13. zápase této sezony. Slezané prohrávali od páté minuty po trefě Lukáše Greššáka. Po přestávce sice srovnal Michal Papadopulos, o výhře hostů ale rozhodl v 58. minutě Jan Navrátil povedenou střelou. Sigma vyhrála v nejvyšší soutěži po třech zápasech a je desátá.

Domácí trenér Páník, který vedl v minulosti Olomouc, udělal po minulé prohře v Mladé Boleslavi (0:1) pět změn v základní sestavě. Místo obránce Látala, jenž nemohl nastoupit kvůli dohodě klubů, dostal důvěru Mikuš. Na hrotu útoku se místo Durosinmiho objevil Svoboda, který zítra oslaví 20. narozeniny.

Lepší vstup do utkání měli hosté. Hned několik desítek vteřin od výkopu se po přihrávce Breiteho dostal do nadějné pozice Navrátil, brankář Bajza ale jeho střelu vyrazil. V páté minutě se už Olomouc dočkala. Na další Breiteho centr si naskočil Greššák a přesnou hlavičkou otevřel skóre. Slovenský záložník vstřelil svůj první gól v sezoně a ukončil třízápasové čekání Sigmy na branku.

Domácí se snažili odpovědět, ale místo toho mohli po rychlých brejcích inkasovat. Vidět byl hlavně Daněk, jehož střelu v 21. minutě zneškodnil Bajza a o chvíli později odpískali rozhodčí olomouckému útočníkovi po další šanci ofsajd.

Teprve poté převzala Karviná kontrolu nad zápasem a po hlavičce Ndiayeho musel zasáhnout gólman Macík. V závěru ohrozili hostující branku také Mikuš, Túlio nebo Papadopulos, ani jeden z nich však nemířil přesně.

Domácí byli aktivní i po přestávce a brzy se dočkali vyrovnání. Po Bartošákově střele a Papadopulosově dorážce v 48. minutě sice zůstal Macík ještě nepřekonaný, o tři minuty později však brankář Olomouce vyrazil Zorvanovu ránu jen před sebe a Papadopulos se tentokrát nemýlil. Karvinský útočník se prosadil poprvé od loňského listopadu a upevnil si s pěti góly pozici nejlepšího týmového střelce v sezoně.

Nerozhodný stav ale vydržel jen sedm minut. Sotva se domácí nadechovali k dalšímu náporu, převzal nakopnutý míč na hranici pokutového území hostující Navrátil a povedenou ranou, která se otřela o břevno, vrátil Sigmě vedení. Jednatřicetiletý záložník se trefil poprvé v tomto ligovém ročníku. Tentýž hráč mohl po hodině hry ještě náskok hostů zvýšit, ale tentokrát ho vychytal Bajza.

Karviná ještě soupeře zatlačila a devět minut před koncem reklamovala po pádu střídajícího Durosinmiho odpískání pokutového kopu, rozhodčí Proske jim však nevyhověl. Slezané tak Olomouc neporazili ani v 11. ligovém zápase a prohráli s ní popáté za sebou.

25. kolo první fotbalové ligy:

Slovan Liberec - Slavia Praha 1:0 (1:0)

Branka: 13. vlastní Olayinka. Rozhodčí: Hocek - Hájek, Hrabovský - Ondráš (video). ŽK: Mikula, Frýdek, Višinský - Olayinka, Schranz, Plavšič, Bah. ČK: 19. Štetina (Liberec). Diváci: 6123.

Sestavy:

Liberec: Knobloch - Štetina, Plechatý (24. Fukala), Purzitidis - Koscelník, Gebre Selassie, Tiéhi, Mikula - Tupta (67. Havelka), Frýdek (67. Višinský) - Rondič (87. Rabušic). Trenér: Kozel.

Slavia: Kolář - Bah, Ousou, Holeš, Plavšič - Hromada (61. Sor), Talovjerov (46. Samek) - Masopust (46. Lingr), Schranz (74. Madsen), Olayinka (61. Fila) - Tecl. Trenér: Trpišovský.

MFK Karviná - Sigma Olomouc 1:2 (0:1)

Branky: 51. Papadopulos - 5. Greššák, 58. Navrátil. Rozhodčí: Proske - Dohnálek, Pfeifer - Julínek (video). ŽK: Mikuš (Karviná). Diváci: 1620.

Sestavy:

Karviná: Bajza - Mikuš, Dramé, Kobouri, Šehič - Ndiaye (84. Qose), Túlio - Zorvan (84. Holík), Papadopulos (84. Chvěja), Bartošák - Svoboda (61. Durosinmi). Trenér: Páník.

Olomouc: Macík - Chvátal, Beneš, Jemelka, Zmrzlý - Greššák (56. Spáčil), Breite - Navrátil (67. Zifčák), Růsek (56. Zahradníček), Daněk (86. Vaněček) - Chytil (86. Poulolo). Trenér: Jílek.

Dynamo České Budějovice - FK Jablonec 2:0 (2:0)

Branky: 5. Čolič, 43. Škoda. Rozhodčí: Batík - Mokrusch, Dobrovolný - Zelinka (video). ŽK: Valenta, Van Buren (oba Č. Budějovice). Diváci: 2854.

Sestavy:

Č. Budějovice: Vorel - Čolič, Králik, Havel, Skovajsa - Valenta, Hora - Van Buren (90. Tolno), Škoda (68. Hais), Brandner (76. Čavoš) - Mihálik. Trenér: Horejš.

Jablonec: Hanuš (57. Hrubý) - Štěpánek (32. Vošahlík), Martinec, Kubista, Černák - Hübschman - Pleštil (73. Kinčl), Považanec, Houska, Smejkal (73. Nykrín) - Silný. Trenér: Rada.