Slavia ho dvakrát stála místo. Sparta může vyhrát, ale na titul nemá, říká Ščasný

Už ve dvanácti ligových duelech, což je historický rekord, nedokázala Sparta odvěkého rivala Slavii skolit. Ve slavném derby pražských "S" naposledy vyhrála v květnu 2016 doma na Letné 3:1. Rudé tehdy vedl na zteč trenér Zdeněk Ščasný. „Teď má však příležitost ji porazit,“ říká.

Věděl jste, že naposledy Sparta porazila Slavii pod vaším vedením?

Ne, kdybyste mi to neřekl, tak jsem to nevěděl. Ale není důležité, že to bylo pod mým vedením, spíš mě zarazilo, jak je to už strašně dlouho. Přes pět let!

A víte, že jde o rekord? Sparta nebyla poražena maximálně v jedenácti duelech, a to hned dvakrát.

Fotbal takové série přináší. Slavia se v posledních letech dostala do velké pohody, herní i výsledkové. Dokázala se prosadit i v Evropě. To je fakt. Na druhé straně Sparta prožila složitější období, ale doufám, že se z něj už dostává a dokáže nepřízeň v derby konečně prolomit. Slávistickou úspěšnou sérii by mohla ukončit.

Za Spartu jste hrával, pak ji trénoval. Máte přehled, jakou máte v derby bilanci?

Nevím, vůbec, nikdy jsem podobné statistiky nesledoval.

Vybavíte si povedené zápasy?

Jako hráč si nevybavuju jediný. A mám-li být upřímný, z trenérské kariéry mi naskakují ty, které se nepovedly. Dvakrát mě nevydařené derby stálo ve Spartě trenérské místo, kdy jsem po prohrách skončil. Právě na podzim 2016 jsme doma podlehli Slavii (0:2), kterou vedl Jarda Šilhavý, porážku jsem neunesl a odstoupil sám. Pak v květnu 2019 asi čtrnáct dní po skončení ligy v pohárovém klání (0:3). V lize jsme remizovali 1:1, ale v poháru jsme na soupeře neměli. V té době měla Slavia vůbec nejlepší tým, Deli, Souček, Ngadeu, mohli jsme prohrát mnohem vyšším rozdílem. Ale pokud si mám vzpomenout na vydařené střetnutí se Slavií, tak to bylo na lavičce Teplic, kdy jsme v Edenu vyhráli neskutečným poměrem 7:0 (srpen 2013). To se ovšem nevztahuje k derby.

Čím si vysvětlujete, že Sparta čeká na výhru takovou dobu?

Byť je Sparta výborně finančně zajištěná, prošla složitým obdobím. Turbulentním, nahoru dolů. Střídali se trenéři, střídali se hráči - domácí, zahraniční, pořád se v budování mužstva začínalo skoro od nuly. Nikdy se kádr nestabilizoval. To není kritika, to je konstatování. Slavia naopak po dlouhém období, kdy hledala svou tvář, neměla peníze, neměla výsledky, bojovala sama se sebou a o důvěru fanoušků, tak se dala dohromady. Hodně to souviselo s příchodem čínského investora. Přišel výborný trenér, dostal potřebné pravomoce, volnou ruku při sestavování týmu, dařily se nákupy hráčů. To jsou strašně důležité věci.

Říká se, že v derby favorit nevyhrává. Proč to v posledních pěti letech neplatilo?

Pár remíz tam bylo, v jiných střetnutích Slavia jasně dominovala. Ale jinak platí, co jsem říkal v předcházející odpovědi. Kluby byly někde jinde.

Když jste v roce 2016 odcházel, posteskl jste si, že v létě stačilo doplnit mužstvo na několika postech a Sparta mohla být ještě silnější. Stojíte si pořád za těmito slovy?

Trvám na nich. Prožili jsme skvělou sezonu v pohárové Evropě, ale neudělali jsme titul, skončili jsme druzí za Plzní. Ale měli jsme výborné mužstvo. Kdybychom v létě udrželi stávající kádr a na třech místech ho doplnili, mohla být Sparta někde úplně jinde. Je mi jasné, že někteří hráči se udržet nedali, chtěli za každou cenu pryč, ven, ale do kádru se peníze investovat mohly. Pak se střídali trenéři, zbytečně se ztratil čas. Italský trenér Andrea Stramaccioni (červen 2017) byl velmi schopný odborník, ať se to někomu líbí, nebo ne. Já na něj neřeknu půlku špatného slova. Podcenil však spoustu věcí, což jsem z pozice sportovního ředitele vnímal, až už jeho angažmá nebylo prospěšné. Dostal volnou ruku při výběru hráčů, to byla chyba, přišli někteří hodně drazí. Neměli motivaci, byli spokojení, bylo jim jedno, jestli hrají, nebo ne. Dodnes se z toho klub vzpamatovává. Já přitom záměru a investici majitele Daniela Křetínského rozuměl, mít zahraničního trenéra, velká jména, postoupit do Ligy mistrů a náklady zhodnotit. Bohužel to nevyšlo. Proto říkám, kdyby se tyto peníze vložily do mužstva v době, kdy jsem jako trenér končil, mohla být Sparta jinde. S tím vědomím, že to je jen spekulace, kterou nelze prokázat. Jenom kdyby…

Prohlásil jste, že by nyní Sparta mohla doma v derby uspět a černou sérii ukončit. Co vás k tomu vede?

Několik důvodů. Sparta má docela slušný kádr, došlo k jeho obměně, přišly zajímavé posily. I když se objevila nějaká zranění, ale tím si prochází Slavia taky. Pavel Vrba je trenérem podle mého gusta a do Sparty se hodí. Dost podstatné je, že Slavia není nyní v optimálním stavu. Nebudu rozebírat čím, to mi ani nepřísluší. A rovněž hraje se na Spartě, přijde hodně fanoušků, kteří ji budou hnát kupředu. Přichází ideální doba sérii prolomit. Navíc žádná netrvá věčně.



Sparta nejen podle vás může derby vyhrát. Má však na boj o titul?

To jsou dvě rozdílné věci. V jednom zápase se dá uspět, každý je specifický, může se přihodit ledacos. Jsem přesvědčený, že Sparta v derby může Slavii porazit. Nejsem ovšem přesvědčený, že má kádr natolik vyzrálý, že získala takovou pohodu, aby výkony opakovala a dobyla titul. Nemyslím si to.

Budete na Letné?

Mám permanentku, ale z mnoha důvodů se na Letné moc neukazuju. Ani já neměl rád, když bývalí trenéři chodili po vipce a rozdávali rozumy. Tím neříkám, že to dělali všichni. Sledovat derby budu, přirozeně si ho nenechám ujít, ale nejspíš v televizi.