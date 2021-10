Skličující i hanebné. Britský tisk řeší Kamaru a bučení dětských fanoušků na Letné

Ruský koncern Gazprom zastavil přepravu zemního plynu pro Maďarsko přes území Ukrajiny. S odvoláním na ukrajinského provozovatele tranzitních plynovodů to dnes uvedla ukrajinská agentura Unian. Gazprom tak učinil okamžitě poté, co vstoupila v platnost nová dohoda mezi Ruskem a Maďarskem, podle které bude Rusko dodávat Maďarsku plyn přes Srbsko a Rakousko. Budapešť uvedla, že takto je to pro Maďarsko levnější.

Objednávky na tranzit plynu nepřišly bez ohledu na to, že si ruský koncern zamluvil přepravní kapacity přes Ukrajinu do Maďarska v objemu 24,6 milionu metrů krychlových denně na celý plynárenský rok. To je od 1. října 2021 do 30. září 2022, uvedl ukrajinský provozovatel tranzitních plynovodů.

Maďarský premiér Viktor Orbán veškerou ukrajinskou kritiku podle agentury Reuters odmítl. V pravidelném rozhlasovém pořadu uvedl, že mohl nebrat ukrajinské hledisko v potaz, protože se zodpovídá jen maďarským voličům, a ti by museli platit za plyn mnohem víc, kdyby nebylo nové dohody.

Maďarsko a Rusko v pondělí podepsaly novou dlouhodobou smlouvu o dodávkách zemního plynu. Ruská státní plynárenská společnost Gazprom bude na jejím základě do Maďarska ročně dodávat 4,5 miliardy krychlových metrů této suroviny. Dodávky mají do Maďarska podle smlouvy proudit přes Srbsko a Rakousko, a Ukrajinu tak obejdou.