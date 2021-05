Slavia chce gambijského obránce Sinyana z Molde. Klub už podle Norů dostal nabídku

Fotbalovou Slavii Praha by mohl v létě posílit obránce Sheriff Sinyan z Molde. Norský klub podle tamních médií dostal od českých mistrů nabídku na přestup čtyřiadvacetiletého gambijského stopera.

Molde podle webových vydání listů Verdens Gang a Dagbladet požaduje za Sinyana dvoucifernou částku v milionech norských korun.

"Mohu potvrdit, že jsme dostali nabídku za Sheriffa a jednáme s dalším klubem," řekl výkonný ředitel Molde Erik Stavrum pro web vg.no. "Pokud s nabídkou budeme spokojeni my i hráč, tak ho prodáme," dodal funkcionář.

Sinyan za Molde, kam přišel loni v létě z jiného norského klubu Lilleströmu, odehrál 28 soutěžních zápasů. Pětinásobný gambijský reprezentant byl hodně chválen za výkony v Evropské lize.

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský po nedělním ligovém vítězství 5:1 nad Plzní přiznal, že vršovický klub má vyhlédnutého jednoho hráče ve Skandinávii.

Do Slavie měl mířit také Srdjan Plavšič, jemuž v létě vyprší smlouva ve Spartě. Srbský křídelní hráč ale jednání či dohodu s úhlavním pražským rivalem odmítl na sociálních sítích.

"Řekl nám, že nic nepodepsal. Pokud se něco takového v médiích objevuje, asi na to hráč myslí. Řekl nám, že nic takového se neděje. Nemáme důvod mu nevěřit," prohlásil kouč Letenských Pavel Vrba po středeční prohře 0:3 se Slavií v semifinále MOL Cupu.

"V červnu se samozřejmě může stát cokoliv, ale nebudu to na základě nějakých informací řešit. Zeptal jsem se ho a řekl mi, že to není pravda, že to není tak, jak se to píše. Tím to pro mě skončilo," doplnil Vrba.

Slavia se ke změnám ve svém kádru do konce ročníku vyjadřovat nechce. "V předzápasové přípravě to téma nijak neproběhlo, v kabině jsme se o tom ale samozřejmě bavili, co novináři psali. Do konce sezony ale nebudeme komentovat žádný příchod ani odchod," prohlásil slávistický asistent trenéra Jaroslav Köstl po výhře nad Spartou.