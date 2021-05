Švancara: Slavii se může postavit snad jen Jablonec, Spartě pořád hapruje obrana

"Slavia titul neřešila, chtěla jen co nejvíce porazit rivalskou Plzeň," říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý ligový útočník Petr Švancara.

Slávisté už před zápasem s Plzní věděli, že jsou mistři, ale obhajoba titulu pro ně nebylo téma, věděli, že s tak luxusním náskokem jim stejně neunikne. Sešel jsem se v týdnu na kafe s asistentem Zbyňkem Houšteckým, který mi prozradil, že pro ně hlavní motivací bylo co nejvíce pokořit rivala posledních let Viktorku Plzeň. A to se jim podařilo. Jediná kaňka snad byla, že to nebylo s nulou, přitom gólů mohli dát mnohem víc.

Byl to koncert. Slavia mi připadala i odpočatá, běhavá, třeba proti Brnu se mi zdáli zemdlelí, měli dost zdravotních problémů, nebyla tam ta uvolněnost. Teď to byla stará dobrá Slavia, jak ji známe za poslední tři roky. Góly střílela s lehkostí a kolik ještě šancí zahodila… Z kádru vybočují jen Standa Tecl a Mick van Buren, ti potřebují na gól deset loženek, a ještě to není jisté. Jinak zkrátka válec.

V jejím rozpoložení se jí může podle mého postavit jen Jablonec. Sice pro všechny týmy je to velká výzva, kdo jí sebere rekord, zapíše se do historie, ale jen Jablonec má odpovídající kvalitu. Jestliže se dobře připraví, což trenér Petr Rada umí, může Slavii na hřišti porazit. Když se ovšem ještě všechno sejde. Přežijí šance, které si červeno-bílí logicky vytvoří, bude jim nakloněno štěstíčko.

Jablonec zvládl i v deseti utkání s Olomoucí, nastřílet tři góly v oslabení, to tedy smekám. Dovoluju si tvrdit, že má nyní asi nejlepší útočnou dvojici v lize, Martin Doležal se s Ivanem Schranzem výborně doplňují a oba jsou nyní ve skvělé formě. Střelecké i herní. Kádr se dlouhodobě buduje, hrají koukatelným stylem, který mě náramně baví. Když se mužstvo udrží, může být ještě silnější. Není divu, že drží druhé místo před Spartou.

Ta se pod trenérem Pavlem Vrbou herním projevem viditelně zlepšuje, zejména dopředu, ale pořád to není ono. Je na pováženou, že venku už pětkrát nevyhrála. Ano, hrála na Slavii, v Jablonci, ale v posledních dvou zápasech dala na hřišti soupeře dva góly, to je docela dost, přesto nezvítězila. Je vidět, že v obraně není tak pevná, to ji pořád sráží. Musí tak dát o gól více než protivník. S Libercem to bylo pro fotbalového mlsouna parádní představení, kdyby Jakub Pešek přidal třetí gól, už by se Sparta asi nezvedla.

Vedení Zbrojovky Brno napařilo hráčům za matné výkony pokutu milion a půl. Já ji za kariéru, kdy jsem často hrál o záchranu, slízl asi desetkrát. A jen s Viktorkou Žižkov jsme nakonec sestoupili. Majitel klubu na to má právo, je to v pořádku, kdo má firmu, musí na zaměstnance vytvářet tlak. Berou výplatu, tak za to musí nějakou práci odvádět.

Petr Švancara (43) Bývalý ligový útočník, svého času jeden z největších talentů v českém fotbale. V nejvyšší soutěži odehrál za devět různých klubů včetně Slavie či Zbrojovky Brno 309 zápasů, v nichž nastřílel 59 branek.

Z vlastní zkušenosti vím, jak to člověka naštve… Budu slušný. Nikdo nepřichází rád o peníze. Ale taky to hráče patřičně nakopne. Pokud má rád fotbal, tak mu to nemůže být jedno. Je to silný motivační krok, navíc si každý musí uvědomit, že hraje o sebe, o svou budoucnost. Když spadnete, kdo si vás všimne? Někteří jsou zajímaví jen tím, že jsou mladí, ale musí také něco předvést.

Hradecká legenda Pavel Černý, tou byl už jeho táta, se konečně trefil v první lize za rivalské Pardubice. Moc mu to přeju, jsem přímo z tohoto nadšený. Je to útočník podle mého gusta, líbí se mi jeho styl. Má rád papání, tomu také rozumím, byl jsem na tom postavou podobně.

I když nedává góly, je to nesmírně platný útočník, jakého by si přáli v každém týmu. Udrží balon, uklidní hru, pomůže spoluhráčům, je to vysloveně týmový typ. Škoda že jeho trefa nebyla vítězná, Karviná ještě stihla vyrovnat. Přesto mu moc gratuluju.

Útočník Bohemians David Puškáč neodešel prý z Opavy v dobrém, neznám ovšem podrobnosti a pozadí. Znovu se představit na půdě bývalého klubu je v takovém případě složité. Vždy je třeba si uvědomit, že kariéra může nabrat zase jiný směr a nějaká divná gesta se mohou pak vrátit. Český fotbalový rybník není velký.

Šel na penaltu, to je správně, útočník si musí věřit. Já bych na ni v jeho situaci šel taky. Nedal, to se stane, pak ale vyrovnal a dostal Opavu ještě do svízelnější pozice. Fanoušci mu všechno dávali sežrat, slavit úspěch se však musí velice obezřetně. Ne jako spoluhráč Roman Květ, když se trefil v Příbrami, která ho vychovala a dala mu ligovou šanci. Vulgarity a urážky rozhodně odsuzuju, to bylo za hranou. Radost musí mít úroveň.

Hrozný zápas prožil příbramský Tomáš Pilík. Jako zkušený vzal na sebe odpovědnost a šel proti Českým Budějovicím na penaltu, kdyby ji proměnil a Příbram i zápas otočila, mohla ještě dýchat. Takhle asi sestoupí. Pak Pilík napálil z přímého kopu břevno.

Když se to sype, tak se proti vám spikne všechno. Míče se odrážejí k soupeři, střely končí na tyčích, na břevnu. Pokud je pohoda, padne tam všechno. Já jako nejlepší kanonýr ve druhé lize dal jednou gól, kdy míč prošel do sítě přes troje jesle. To se týmu bojujícímu o přežití nepřihodí.