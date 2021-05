Masopust z nás udělal blbce a už nebylo o co hrát. Juliš nechápe řadu porážek v derby

Útočník Lukáš Juliš si nedokáže vysvětlit dlouhodobě špatnou bilanci fotbalistů Sparty proti Slavii. Letenští doma podruhé za sebou podlehli městskému rivalovi 0:3, po prosincové ligové prohře skončilo stejně i dnešní semifinále domácího poháru. Sparta od března 2016 neporazila vršovický celek ve 14. soutěžním duelu po sobě.

"Já z toho nemůžu, vůbec to nechápu. Zažil jsem poslední vítězství nad nimi, samozřejmě ušli krok cesty. Ale pořád mi přijde, že v těch zápasech nejsou o tolik, máme šance. Kdybychom aspoň dali gól, jenže my ho nedáme. Ne že se po prvním gólu sesypeme, ale nabydou sebevědomí. Je jasné, že ho mají, když neprohráli v lize 42 zápasů v řadě," řekl Juliš v rozhovoru pro klubový web.

"Navíc je podrží brankář (Kolář). Musíme si přiznat, že jsou teď dál než my, ale nesmíme nic vzdávat, máme před sebou čtyři důležité zápasy. Musíme být druzí, jinak to bude blbé," uvedl šestadvacetiletý sparťanský odchovanec.

Jeho tým podle něj nepředvedl špatný výkon. "Je to pořád dokola, 20 minut dobrých, pak dostaneme gól po chybě a je to. Ta první půle mi nepřišla špatná, i v poločase jsem věřil, že s tím jde něco dělat. Ale oni už nám pak nedovolili nic, roztáhnou se, nahrávají si a už to byl zmar. Pak už jsme nic neměli," prohlásil Juliš, který po únorovém zranění a březnové operaci třísel odehrál teprve druhý soutěžní zápas.

Červenobílí, kteří v neděli získali mistrovský hattrick, dvakrát udeřili v rozmezí 25. až 30. minuty, kdy se trefili Jan Kuchta a Tomáš Holeš. Osm minut po přestávce stanovil konečný stav Kuchta. Juliš litoval promarněné šance ve 34. minutě, po níž mohl vstřelit kontaktní gól, jenže ve vápně zakončil těsně vedle.

"Kúdela byl ode mne daleko, což mě trochu překvapilo, měl jsem to trochu pod nohou. Ale i tak stačilo nahrát k zadní tyči, ale bohužel, dal jsem to vedle. Nedal jsem s nimi penaltu, teď jsem nedal tuhle šanci. Pak jsme měli i další, přišlo mi, že když dáme do půle gól, že by mohli znejistět. Ale ve druhé půli z nás Masopust udělal blbce a už nebylo o co hrát," konstatoval Juliš, s 11 střelci nejlepší ligový střelec mužstva v této sezoně.

Letenským, kteří neobhájí vítězství v domácím poháru, patří v nejvyšší soutěži třetí místo a na druhý Jablonec ztrácí tři body, mají však duel k dobru. "Prohráli jsme jednu soutěž, ta druhá je pořád otevřená. Musíme se zmátořit, v lize musíme už jen vyhrávat. Doma jsme silní, Slavia je bohužel jinde, prohráli jsme s velkým mužstvem. Teď máme před sebou další týmy, se kterými bychom měli být lepší a které budeme porážet," řekl Juliš.