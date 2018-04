Rozpolcený Sionko. Fandím Spartě, ale nepřeju si sestup Baníku, tvrdí před vyprodaným duelem

před 50 minutami

Jako hráč si vypjatých zápasů mezi Baníkem a Spartou užil dosyta. Teď Libor Sionko rozpolceně vyhlíží duel Letenských v Ostravě - fandí Spartě, ale zároveň přeje Baníku záchranu.

Sparta se blíží dvěma měsícům pod vedením kouče Pavla Hapala. Jak zatím hodnotíte jeho práci?

Už jsem to říkal v dřívějších rozhovorech, Pavel Hapal musí fungovat s kádrem, který zdědil po Andreu Stramaccionim. Nemůže s ním asi pracovat a hospodařit úplně podle svých představ, ale myslím, že pomaličku se mu začíná dařit hru Sparty měnit. Jako ostatně všichni trenéři potřebuje čas, ale já mu věřím. Myslím, že pro Spartu je dobrou volbou.

Jak konkrétně trenér Hapal změnil hru Sparty?

Nejsem osobně přítomný na trénincích, takže nemůžu soudit, jak se změnily tréninky, nevím, co trenér Hapal po hráčích chce. Na hřišti ale ta hra vypadá jinak než pod italským koučem. Ta práce asi bude jiná, dost je to podle mě vidět na složení sestavy. Oproti Stramaccionimu začal Hapal sázet více na hráče, kteří mají formu a dokážou na hřišti odvést maximum. Ne na ty, kteří mají hvězdné jméno.

Sparta zajíždí na horkou půdu do Ostravy. Jaké máte vzpomínky na zápasy proti Baníku?

Mně osobně fanoušci Baníku nikdy neodpustili, že jsem přestoupil do Sparty. Já z Ostravy pocházím, pořád k ní mám vztah. Přiznám se, že v tomhle utkání jsem vnitřně rozpolcený. Fandím Spartě, ale zároveň nechci, aby Baník spadl do druhé ligy. Sám ani nedokážu říct, komu přeju výhru více a jak to dopadne. Samozřejmě nejlepší by bylo, aby Sparta uhrála poháry a Baník se zachránil. Bez ohledu na to, jak dopadne ten zápas o víkendu. Vlastně budu fandit oběma týmům.

Sobotní utkání je vyprodané, přijde přes 15 tisíc fanoušků. Jaká bývá na takových utkáních atmosféra?

Musím říct, že Baník má fantastické publikum, jsou tam skvělí fanoušci. I přes to, že jejich postavení v tabulce není příliš lichotivé, pořád chodí hodně lidí, a navíc fandí celý stadion, takže ta atmosféra je skvělá. Klobouk dolů před nimi.

Je tedy atmosféra podobná jako při derby?

Ano, dá se to přirovnat. Jak už jsem říkal, fandové Baníku jsou skvělí, dokáží vytvořit výbornou atmosféru. Myslím, že zvlášť v tomto zápase, kdy jde oběma týmům o hodně, to bude v Ostravě elektrizující.

Myslíte si, že Sparta uhraje třetí místo v tabulce?

Já věřím, že to Sparta zvládne, skončí třetí a půjde do pohárů. A jak už jsem řekl, moc bych si přál, aby se závěr sezóny povedl i Baníku a Ostrava zůstala v první lize.