Jankto a Barák, na těchto hráčích bych chtěl do budoucna stavět, říká Jarolím

před 37 minutami

Jakub Jankto a Antonín Barák v zápasech s Litvou a San Marinem zaujali trenéra reprezentace Karla Jarolíma. "Samozřejmě bych byl rád, kdybych mohl na těchto hráčích stavět. Jsou pracovití a ambiciózní," uvedl Jarolím na tiskové konferenci.

Praha - Ačkoli si je trenér fotbalové reprezentace Karel Jarolím vědom, že výhry 3:0 nad Litvou a 6:0 nad San Marinem byly dány i úrovní soupeřů, nechce zlepšení v herním projevu českého celku podceňovat. Věří, že si tým přenese dobrou pohodu i do důležitého červnového zápasu s Norskem.

"Věděli jsme, že nás v útoku tlačí bota, tak se na tom snažíme dělat. Nakolik je to zlepšení vypovídající, nám ukážou až těžké zápasy. Takže to nechci přeceňovat, ale ani podceňovat. Třeba Litva teď uhrála dobrý zápas v Anglii," připomněl Jarolím na dnešní tiskové konferenci nedělní prohru Litvy 0:2 ve Wembley.

"Ten týden proběhl podle našich představ. Vyšel nám i tah s více střídáními proti Litvě, protože pak nebyla únava taková a mohli jsme se hned připravovat na San Marino v plném počtu. I proto jsme v San Marinu rozhodli už v první půli, kdy jsme hráli to, co jsme si představovali. Ideál to ale nebude nikdy, pořád je co zlepšovat. Nyní se zase uvidíme za dva měsíce, tak věřím, že to v klucích zůstane," dodal reprezentační kouč.

Velmi dobře se prezentovali zejména Antonín Barák a Jakub Jankto, kteří si po dobrých výkonech za jednadvacítku začínají budovat pevnou pozici i v A-týmu. "Samozřejmě bych byl rád, kdybych mohl na těchto hráčích stavět. Jsou pracovití a ambiciózní. Tondovi jsem vyčítal po Litvě, že by se měl více dostávat do zakončení. Ukazoval jsem mu, kdy to tam měl doplnit. Proti San Marinu si to vzal k srdci a korunoval to dvěma brankami," poznamenal Jarolím.

"Na Jakubovi Janktovi jsem proti San Marinu cítil, že to pro něj byl první oficiální zápas a byl trochu nervózní. Alespoň jsem měl takový dojem. Jsem přesvědčený, že má ještě mnohem větší potenciál," hodnotil záložníka Udine.

Aktuálně jsou Češi v kvalifikační skupině třetí o dva body za Severním Irskem, které vyhrálo 2:0 nad Norskem. O bod zpět je Ázerbájdžán, který prohrál doma 1:4 s Německem. "S výhrou Německa jsme počítali. V Severním Irsku by se nám asi hodil jiný výsledek, ale to neovlivníme. Musíme se soustředit sami na sebe," upozornil Jarolím.

Hlavní je pro něj dobře se připravit na červnový zápas v Norsku, kde Češi potřebují vyhrát, aby měli boj o druhé místo ve svých rukou. "Pevně věřím, že se na to připravíme jako na klíčové utkání. Norsko může trochu ztratit motivaci, překopali to tam. Někteří hráči se teď v nominaci neobjevili a změnili rozestavení na 4-4-2. Uvidíme, co to s nimi udělá. Základ je ale to, abychom se na utkání připravili tak, že ukážeme větší motivaci vyhrát," řekl Jarolím.

V plánu proto je, že po přípravném utkání 5. června zůstane tým v Belgii, kde se bude připravovat, a následně se přesune rovnou do Norska. "Model bude podobný jako teď před San Marinem, kdy jsme zůstali v Ústí nad Labem. Přišla nabídka z Belgie a model bude stejný, možná také protočíme větší počet střídajících hráčů. Zůstaneme v místě, abychom tolik necestovali. Věřím, že bude dostatek času a že budeme mít klid na utkání v Norsku," uvedl Jarolím.

Důležité pro něj je, že po sedmi měsících ve funkci už si s týmem na sebe zvykli a vše funguje tak, jak má. "Je to samozřejmě něco jiného než v klubu, kde s hráči pracujete v denním kontaktu. Tady je to hodně o komunikaci. Nějaký režim je tam nastavený, a když ho nikdo neporuší, tak není důvod do toho zasahovat. Pro mě je důležitá zpětná vazba, že se sem kluci těší. A to z toho projevu týmu cítím," řekl Jarolím.

autor: ČTK | před 37 minutami

Související články