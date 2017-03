Pro sparťany by mělo být vynechání z reprezentace motivací, říká před derby Rada

před 1 hodinou

Petra Radu čeká na lavičce Sparty druhý zápas a hned ten nejsledovanější na jaře. Před derby pražských "S" si zkušený trenér pochvaluje vyprázdněnou marodku.

Praha - Trenér fotbalové Sparty Petr Rada se během reprezentační pauzy detailně poznal se svými hráči a snažil se klub zmítaný v krizi připravit na nadcházející derby pražských "S", které se hraje už tuto neděli v Edenu.

Osmapadesátiletý pražský rodák měl pro přípravu téměř kompletní tým. Sparťané totiž s výjimkou brankáře Tomáše Koubka momentálně nejsou v takové formě, aby si zasloužili od Karla Jarolíma pozvánku do národního týmu.

"Nevím, zda je výhodou to, že nemáte hráče v reprezentaci. Během své kariéry jsem zažil, že jsme v klubu zůstali dva. Myslím si, že pro tým je dobrou vizitkou, aby bylo hráčů v reprezentaci nejvíce. Samozřejmě je vždy lepší, když máte tým pohromadě, ale každému reprezentantovi vždy přeju, aby se mu na srazu dařilo. Dokonce jsem se některých hráčů ptal, zda je nemrzí, že nejsou v národním mužstvu, což by je mělo motivovat do další práce," vysvětlil Rada.

Rada tak alespoň mohl více poznat své hráče a zapracovat na zlepšení svého téměř kompletního týmu. "Ze začátku reprezentační pauzy jsme trénovali na zlepšení kondice, měli jsme dvoufázové tréninky a samozřejmě jsme pracovali na některých taktických věcech, co se týče obrany, abychom byli pevnější. Také přišly na řadu standardní situace, abychom z nich neinkasovali. Někteří hráči, kteří byli zranění, jsou postavou vyšší, třeba Costa, který by měl při standardkách pomoci."

Návrat zraněných a seznamovací pauza

"Samozřejmě jsme se během posledních týdnů také více mezi sebou poznali, některé jsem blíže poznal i prostřednictvím individuálních rozhovorů," popsal Rada své pracovní vytížení blízké minulosti.

Zkušený trenér, který prošel i reprezentaci, si už po prvním zápase na lavičce Sparty stěžoval na absence zraněných hráčů. Před derby se mu ale nálada v tomto ohledu zlepšila.

"Máme ještě čtyři dny, ale někteří zranění hráči se už do včerejšího tréninku zapojili. Ať to byl David Lafata, Lukáš Mareček, Costa už to taky včera zkoušel, ale toho ještě čeká vyšetření. Ondra Zahustel už trénuje s míčem, ale na derby pravděpodobně ještě nebude. Lukáš Juliš už se taky posunul, trénuje a měl by se připojit k týmu, takže nám zůstává na marodce dlouhodobě zraněný Martin Frýdek. David Lafata se připojí k týmu dnes."

Návrat Lafaty by Radu potěšil

Ve zmíněném zápase proti Zlínu operoval na hrotu sparťanského útoku Václav Kadlec a Rada čtvrt hodiny před koncem zápasu za stavu 0:0 poslal na hřiště defenzivního záložníka Maria Holka. "Uvidíme, jak bude vypadat jeho stav, protože měl delší pauzu. Rozhodneme se podle jeho kondice a také podle toho, jak se bude cítit on sám. Bylo by samozřejmě plus, kdyby byl David připravený, protože bychom měli více možností směrem do útoku," přál si Rada.

V derby se potká s Jaroslavem Šilhavým, se kterým trénoval reprezentaci, a právě kouč Slavie prozradil, že si s Radou občas zavolá. "Jardy si jako kolegy vážím, známe se spolu dlouho a máme spolu dobrý vztah," popsal stručně Rada.

Právě v době, kdy Rada trénoval reprezentaci, se potýkal s dlouhodobými zdravotními problémy Tomáš Rosický. Nynějšímu záložníkovi Sparty skončila sezona i letos a kouč Rada tedy znovu bývalého hráče Arsenalu zatím nebude moci využít.

"Pokud vám omarodí Tomáš Rosický, tak je to smůla. Tomáš je výjimečný, ale všichni víme, že ho v kariéře brzdila zranění. Mluvil jsem s ním, je po operaci. Doufám, že rekonvalescence dopadne dobře. Věřím, že od nové sezony se pokusí o návrat. Těch cest zpět už asi mnoho nebude, ale všichni by mu přáli, aby se uzdravil," dodal na závěr bývalý reprezentační obránce.

