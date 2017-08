Se Slavií si chci zahrát Ligu mistrů, říká posila Stoch. Krob nevyloučil příchod ještě dalšího hráče

před 32 minutami

Vedení Slavie po vítězném domácím zápase proti Jihlavě představilo na tiskové konferenci zbrusu novou posilu. Slovák Miroslav Stoch podepsal v Praze smlouvu na dva roky. "Chci si zahrát Ligu mistrů. Základní skupinu milionářské soutěže jsem ještě nehrál," vyhlásil poslední úlovek sešívaných.

Praha - Fotbalová Slavia představila po ligové výhře nad Jihlavou další posilu. Před novináře se vedle generálního ředitele klubu Martina Kroba posadil také Miroslav Stoch. Slovenský křídelník podepsal se Slavií smlouvu na dva roky.

"Máme velkou radost, že se nám povedlo dotáhnout příchod Miroslava Stocha. Byla to dlouhodobá práce. Věřím, že se nám hráče podaří v pondělí ještě dopsat na soupisku pro play off o Ligu mistrů," začal Martin Krob speciální tiskovou konferenci věnovanou představení nové posily.

Sedmadvacetiletý slovenský fotbalista přestoupil do Slavie z tureckého Fenerbahce Istanbul. "Chci pravidelně hrát a pomoci Slavii k obhajobě titulu. Máme velkou šanci se dostat do Ligy mistrů, kterou jsem si ještě nezahrál. Samozřejmě se těším a budu chtít udělat vše proto,a bych pomohl Slavii a byl spokojený se svými výkony," představil se Miroslav Stoch na úvod.

Transfer pomáhal dotáhnout Stochův agent Milan Lednický. "Nabídek na Miňa bylo určitě více. Nechci říkat konkrétní kluby, ale mohu říct, že to byly týmy ze Španělska, Francie nebo Ruska. Rozhodlo to, že Miňo chtěl jít do Slavie, aby zabojoval o základní skupinu Ligy mistrů, což je snem každého hráče," vysvětlil Lednický. "Mám přítelkyni z Česka a máme malého syna, takže rozhodlo i to, že jsem chtěl být blíže domova," dodal Stoch.

Konkurence se nebojí

Slavia momentálně disponuje velkým množstvím kvalitních hráčů a dá se říct, že hlavně ve středu pole nemá nikdo nic jisté. "Konkurence je normální. Dnes je v každém lepším nebo top klubu velká konkurence. Vnímám to jako normální věc a je to jen dobře pro samotný klub," řekl fotbalista, který v Turecku nastupoval s číslem 99.

"Náš kádr je možná dostatečně široký, ale víte sami, že jsme se na začátku sezony potýkali se zraněními a byli jsme za velkou šířku rádi. Stát se do konce přestupního období může ledacos," vysvětlil Krob, který zároveň přiznal, že Slavii ještě může posílit jeden fotbalista.

Stoch se stane třetím Slovákem v kádru týmu Jaroslava Šilhavého. Vedle Dušana Šventa patří sešívaným také Jakub Hromada. "S Dušanem jsem ještě nemluvil. Strašně hodně informací jsem měl o Slavii od manažera. Česká liga mi je blízká, sledoval jsem ji přes internet," překvapil sedmadvacetiletý rodák z Nitry.

Stoch si může soutěžní premiéru za Slavii připsat už ve středu, kdy hraje Slavia na Kypru s APOELem. "Jsem v dobré kondici, protože s Fenerbahce jsem odehrál celou přípravu. Zítra začnu trénovat se Slavií a jsem připravený do boje," vysvětlil Stoch. "Miňo byl dokonce v původní nominaci Fenerbahce na víkendový zápas turecké ligy, takže je opravdu dobře připravený," doplnil na závěr Martin Krob.