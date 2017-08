Puskásova cena za gól roku, ale i vyhazov z reprezentace. Vyhne se Stoch ve Slavii dalším skandálům?

před 24 minutami

Elitní slovenský fotbalista Miroslav Stoch je údajně jednou nohou v pražské Slavii. Trenér Šilhavý by ovšem měl zbystřit - kariéru rodáka z Nitry provází četné skandály. Po loňském Euru například Stoch naštval reprezentačního kouče Jána Kozáka natolik, že už více než rok v národním týmu chybí.

Praha - Fotbalová Slavia znovu rozjela jednání se slovenským rychlíkem Miroslavem Stochem. Fotbalistou, který má sice ve své sbírce i Puskásovu cenu pro nejpohlednější gól roku 2012, ale také téměř nekonečný seznam průšvihů.

Poprvé sešívaní oslovili dnes sedmadvacetiletého křídelníka během zimního přestupového období, ale tehdy se představitelé Slavie nedohodli na podmínkách transferu s Fenerbahce Istanbul, kterému Slovák patří. Zdroje Aktuálně.cz se shodují, že tentokrát už nejspíš k dohodě dojde.

Odchovanec Nitry vedle zmíněného individuálního ocenění dokázal zvednout nad hlavu i týmové trofeje. S londýnskou Chelsea, které patřil mezi lety 2008 a 2010, vyhrál na jaře roku 2009 FA Cup. Další sezonu strávil na hostování v nizozemském Twente. Za tým z města Enschede na hranicích s Německem nastřílel deset soutěžních branek a výrazně pomohl k zisku nizozemského titulu.

Po povedené sezoně po Stochovi v jeho dvaceti letech sáhlo Fenerbahce Istanbul, kterému patří dodnes. Hned během premiérové sezoně v Turecku získal Slovák tamní titul.

Průšvihy začaly až po přestupu do Turecka

Jenže už po necelém roce angažmá vyšel najevo první velký skandál rodáka z Nitry. Během reprezentačního srazu v srpnu roku 2011 zastavila Stocha policie.

Fotbalista nadýchal více než jedno promile, přišel na 14 měsíců o řidičský průkaz a zaplatil pokutu. "Velmi mě mrzí, co se stalo. Nikdy předtím jsem neřídil opilý. Teď ponesu následky, chci se omluvit fanouškům a všem, které jsem zklamal. Po této facce už nikdy podobnou chybu neudělám," kál se tehdy Stoch.

Tehdejší kouč slovenské reprezentace Vladimír Weiss Stocha vyřadil z nominace jen pro přípravný zápas s Rakouskem. V dalších duelech už ale záložník nechyběl.

S kumpány přišel o prémie

O rok později si záložník, který nosí ve Fenerbahce číslo 99, neodpustil další průšvih. V září roku 2012 přiletěl slovenský národní tým z Litvy, kde odehrál úvodní kvalifikační zápas o MS 2014 v Brazílii.

Kvarteto Stoch, Vladimír Weiss mladší, Marek Hamšík a Karim Guédé vyrazilo po remíze 1:1 na diskotéku. Reprezentační trenérské duo Stanislav Griga a Michal Hipp odebral všem hráčům finanční prémie za celou kvalifikaci.

Během března roku 2013 se v tureckých a slovenských médiích řešily další Stochovy přešlapy, sám fotbalista se ovšem proti takovým informací ohradil. "Miňo (Stoch) chybí v nominace i kvůli osobním problémům. Když si je vyřeší, tak se k nám určitě brzy připojí," vysvětlil tehdy kouč Griga, proč Stocha vynechal z nominace.

Vrchol? Napadení dotěrného fotografa

Ostatně během roku 2013 se Stoch doslova utrhl z řetězu. Nejprve spolu s kamarády v letadle z Vídně do Istanbulu znechutil let zbylým cestujícím, poté se nechal na párty vyfotit při tanci s dívkou nahoře bez a vše podtrhl, když v Istanbulu napadl tureckého novináře.

"Byl jsem s přáteli na večeři, potom jsme ještě zamířili do baru. Pří odchodu z podniku mě naštvala arogance jednoho fotografa, který mi tlačil fotoaparát téměř do obličeje. Chtěl jsem vědět, proč mě fotí z takové blízkosti. Určitě jsem ho ale nenapadl ani nic podobného, něco takového bych si nedovolil," přísahal Stoch.

I tak ho v létě roku 2013 nový slovenský kouč Ján Kozák vynechal z nominace. "Miňo je velký talent a dobrý hráč, ale v mladém věku to asi neunesl. Někde se stala chyba. Není moc týmový, ale věřím, že se co nejdříve srovná. Takového fotbalistu reprezentace totiž potřebuje," vysvětloval Kozák po nástupu do funkce.

Během zápasu v Řecku seřval kouče

Účastník mistrovství světa 2010 a Evropy 2016 se znovu dostal do reprezentace, ale ve Fenerbahce se jeho pozice zhoršila a od sezony 2013/14 putoval každý rok na hostování. Nejprve do řeckého PAOK Soluň, poté do Al Ainu ve Spojených arabských emirátech, a naposledy do tureckého Bursasporu.

V únoru 2014 se znovu naplno projevila Stochova prudká povaha. Během zápasu řecké ligy totiž Stoch vynadal vlastnímu kouči Huubu Stevensovi. Vše odhalily televizní kamery. "Blížil se konec zápasu a prohrávali jsme, ulevil jsem si, ale nebylo to adresováno kouči. To bych si nedovolil. Je mi jasné, že bych se takto neměl chovat vůbec," snažil se Stoch objasnit celou situaci.

Pod Kozákem si už asi v reprezentaci nekopne

Posledního průšvihu, který měl zřejmě nejtvrdší důsledky, se Stoch dopustil na cestě z z loňského Eura. Vítěz nejvyšší soutěže Spojených arabských emirátů ze sezony 2014/15 se totiž v letadle dostal do slovního konfliktu s koučem Jánem Kozákem.

Drobnému levému křídlu vadila velmi nízká vytíženost na Euru. Ve Francii odehrál jen posledních deset minut proti Walesu ve skupině. "Po turnaji se stal incident, po kterém si se Stochem nedovedu představit další spolupráci," vysvětlil Kozák. Stoch měl kouče údajně napadnout a vulgárně ho urážet.

Úspěšný slovenský kouč dodržel slovo a během kvalifikace o MS v Rusku 2018 Stocha dosud nenominoval. O centimetr menší fotbalista než Lionel Messi tak dosud odehrál za slovenský národní tým 55 zápasů a vstřelil šest branek.