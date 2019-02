Ščasný ven, znělo opět Letnou. Chápu frustraci, další zápas bude jiný, slibuje kouč

před 54 minutami

Sparta vyhrála. Tři body jí v prvním jarním kole fotbalové Fortuna:Ligy zajistil kapitán Martin Frýdek. Přesto Letnou zněly pokřiky "Ščasný ven" a "Bojujte za Spartu". Po dobré první půli totiž druhý poločas odehráli Letenští bez vyložené šance a výhru jim proti Bohemians zajistila až darovaná penalta v posledních minutách. "Povedené to úplně nebylo, ale do určité míry jsme to očekávali," prohlásil kouč Sparty Zdeněk Ščasný.

Oddechl jste si, že Sparta nakonec vstoupila do jara vítězně?

Je to výborné, protože jsme potřebovali vyhrát, i když to určitě nebylo hlavně ve druhém poločase optimální. Na druhou stranu jsme věděli, že ten zápas bude strašně složitý. Těžko se to vysvětluje. Pro Bohemku to prostě bylo derby, první ligový zápas na jaře, její hráči neměli co ztratit. Přišli s čistou hlavou bojovat, pracovat, což je samozřejmě správné. My jsme v hlavě měli to, že musíme navázat na dobrou přípravu, máme v sestavě spoustu nových tváří, nebude to jednoduché. Věřím, že výkony půjdou nahoru.

Sparta prochází obměnou, ovšem fanoušci jsou netrpěliví. Opět skandovali "Ščasný ven". Jak se vám pracuje v takovém prostředí?

Pracuje se mi normálně, protože na trénincích na mě neřvou. To je až v zápase. Já chápu, že frustrace, která tu byla na podzim po našich výsledcích a hlavně výkonech, neodezní jen proto, že jsme hráli v přípravě dobře. Chápu fanoušky, že by chtěli, aby to v poločase bylo 4:0. Já bych byl taky nadšený. Budu pracovat tak jak umím. Musíme se od toho oprostit. Hráči budou hrát, pokud si to zaslouží. Není to o tom, že budu sázet na mladé hráče. Jen pokud na to budou mít. Spousta hráčů teď nastoupila za Spartu poprvé. Fanoušci to nemusí vnímat, mají právo vyjádřit svůj názor, zaplatili si vstupné. Vžít se do hráčů ale není jednoduché.

Proč se podle vás nepodařilo navázat na zimní přípravu?

Herně jsme měli dobré pasáže. Další zase s přípravou absolutně nekorespondovaly. Je to o tom, že najednou přijdete na domácí stadion. Vypadalo by to jinak, kdyby Benji Tetteh nebo Hložek dali gól. Řešil jsem to s Tomášem Rosickým i dalšími lidmi, že ten zápas je hlavně o hlavách. Věřím tomu, že každý další bude jiný. Při složení toho kádru nemáme hráče, který by to vyloženě vzal na hřišti na sebe a dokázal to usměrnit. Povedené to úplně nebylo, ale do určité míry jsme to očekávali.

Jak jste tedy spokojený s výkonem mladíků v základní sestavě?

Obecně jsem spokojený. Určitě to pro Plechatého ani Hložka nebylo jednoduché nastoupit poprvé od začátku na Spartě. Jeden má devatenáct a druhý šestnáct a půl. Druhý faktor byl, že kolikrát okamžitě uvidíme, že ten mladík udělal chybu. Na druhou stranu vždycky musíme vědět, že stejné chyby dělají i zkušenější hráči. Zápas zvládli velmi dobře.

Připravoval jste je nějak speciálně na zápas?

Nepracoval jsem s nimi nijak zvlášť. Nemá cenu jim vysvětlovat, že přijdou na Spartu a bude tam jedenáct tisíc lidí a budou hulákat. To si musí ten kluk prožít a zkušenosti nasbírat. Je potřeba říct, že si oba (Plechatý i Hložek) o místo v sestavě řekli. Plechatý by hrál od začátku, Hložek hrál, protože nám na poslední chvíli vypadl ze sestavy Karlsson. Nechtěl jsem experimentovat a vsadil jsem na něj.

Do utkání vůbec nezasáhl nejlepší střelec přípravy Drchal. Proč?

Drchal vypadal v přípravě výborně. Zvažoval jsem ho do sestavy, ale měl virózu a já jsem upřednostnil hráče, kteří byli poslední týden s týmem. To byl hlavní důvod.

Co říkáte na výkon Martina Haška mladšího? Přemýšlel jste, že by hrál od začátku?

Přemýšlel jsem nad tím. Bylo to pro mě složité, protože Sáček s Frýdkem vypadali velmi dobře, stejně jako Kanga. Byl to jeden z hráčů, který dokázal proti zorganizované obraně něco vymyslet. Martin od první chvíle, co přišel, tak pracuje v tréninku, i když měl drobná zranění. Říká si o místo v základní sestavě. Pracoval velmi dobře.