Svaly dostanou zabrat. Teď se ukáže, kdo svědomitě trénoval, říká bývalý lékař Sparty

Doktor Jiří Váchal z Centra léčby pohybového aparátu v pražských Vysočanech působil přes deset let jako lékař fotbalové Sparty i u národního mužstva. "Hlavní slovo v současném koronavirovém období by měli mít ve fotbalovém světě odborníci, kteří v něm žijí," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz zkušený chirurg.

Česko je jednou z prvních zemí, v nichž došlo k restartu fotbalové ligy. Bylo to správné rozhodnutí?

Je to určitě lepší, než všechno uzemnit. Považuji proto za správné, že se i s určitými omezeními zase hraje. Pokud jde o dosavadní různá nařízení, tak Karel Poborský říká, že některým chyběl selský rozum, s čímž souhlasím. Teď si po několika úpravách a částečném uvolnění hlavně nejsem jistý, zda je správně nastaven celý systém testování až po případnou karanténu celého mužstva. Stále se ještě neví, co bude zítra. Teprve čas ukáže, zda se liga včetně nadstavby dohraje, čemuž však věřím. Avšak v každém případě by to mělo být pod dohledem kompetentních osob.

Do jaké míry může ovlivnit zdravotní stav hráčů hrací program středa - neděle - středa, který má skončit až v polovině července?

Z lékařského hlediska mi to nevadí, i když po delší pauze a bez plného tréninku by to mohly být především svalové problémy. Převážná většina mužstev má však široké hráčské kádry, ke střídání může být připraveno pět fotbalistů a trenéři umějí se zátěží svých svěřenců pracovat. Zdravotní stav hráčů by tedy vážněji neměl být ohrožen.

Co bude pro každého hráče ke zvládnutí velké náročnosti rozhodující?

Bude velice záležet na tom, jak se během posledních dvou měsíců svému tělu individuálně věnoval. Pokud v této psychicky nepříjemné době svědomitě a s potřebnou odpovědností pracoval, tak by nějaké komplikace mít neměl.

Hráči jistě právem litují divácké absence a nechybějí ani názory, že prázdné tribuny se negativně podepisují na výkonech jednotlivých mužstev…

Kouč španělské reprezentace řekl, že fotbal bez diváků je smutnější než tanec s vlastní sestrou. To mohu podepsat, ale zároveň tvrdím, že fotbal bez diváků je lepší než žádný fotbal. Věřím, že návštěvnost se bude postupně zvyšovat a diváci se do ochozů už v letních měsících v plném počtu vrátí. Hráči to určitě uvítají a v odpovídající atmosféře se jistě zlepší i jejich herní projev. Nikdo však není jasnovidec, aby mohl určit den, kdy se brány stadionů otevřou.

Liga má podle stanoveného scénáře skončit kolem poloviny července a už začátkem srpna má začít nový ročník. Nejsou zhruba pouhé dva týdny na odpočinek po velice náročném období a přípravu před dalším ročníkem velice málo?

Lze říci, že je to na hraně, ale dá se to zvládnout. Jde o mladé, trénované fotbalisty a trenéři budou muset vědět, jak na tom po zdravotní stránce jejich svěřenci jsou. O délce dovolené a náplni tohoto krátkého období přípravy se musí sami rozhodnout. Je to však příliš daleko, takže dnes ještě nikdo neumí přesně říci, jak se vše bude vyvíjet. Zatím je potřeba vycházet jen z krátkodobého výhledu, a ne co bude za dva měsíce.

Co především máte na mysli tím krátkodobým výhledem?

Pružně reagovat na vzniklou situaci, a ne dělat dlouhodobá rozhodnutí. To znamená řešit momentální problémy a ne aby funkcionáři, kteří mají ke sportu hodně daleko, vytvářeli nová nařízení. A znovu zdůrazňuji, že hlavní slovo by měli mít lékaři, hygienici čili odborníci, kterým sportovní život není cizí.

Začíná se dost hlasitě mluvit o tom, že na podzim přijde druhá koronavirová vlna a sport zůstane zase, jak vy říkáte, uzemněn. Jaký je váš názor?

Přiznávám, že jsem byl skeptický vůči blázinci, který se kolem pandemie vytvořil. Myslím si, že v budoucnu půjde jen o lokální ohniska. Nemělo by dojít ke globálním opatřením, která by plošně zasáhla všechny regiony, a to nejen ve sportu.