Před nadstavbou by se každému hráči mohla jedna karta smazat, napadá Svobodu k novému hernímu modelu

Dušan Svoboda, šéf fotbalové ligy, hledá nový, atraktivní model soutěže. Vysvětluje ho nevěřícím Tomášům a cizeluje detaily. Jako třeba práci s kartami

Praha - Jezdí po republice, objasňuje, vysvětluje. Dušan Svoboda, šéf Ligové fotbalové asociace, je přesvědčen, že nejvyšší fotbalová soutěž potřebuje impulz v podobě změny hrací ho systému. A věří, že o tom přesvědčí i ostatní.

Již nějaký čas chystá nový háv pro ročník 2018/19. Po 30 kolech by měla liga pokračovat dál, rozdělena do tří skupin.

Týmy 1-6 by hrály jednokolově o titul a další přední umístění. Týmy 7-10 o možnost vyzvat 4. či 5. celek nejsilnější skupiny o poslední místo v Evropské lize. A týmy 11-16 by čekal opět jednokolový boj o záchranu. Na konci by 16. šel dolů a 14. s 15. celkem by hrály baráže se druhým a třetím mužstvem II. ligy, přičemž její vítěz by byl jistým postupujícím.

Řeší se už předběžně i detaily. Třeba to, jak by se po základní části nakládalo se žlutými kartami nebo jak by mohly vypadat herní rozpisy jednotlivých skupin, zejména kdy by se měly potkat dva nejsilnější celky po základní části.

Svoboda upozorňuje na to, že cestou nadstavby ligové soutěže už se vydaly nebo brzy vydají v řadě menších zemí Evropy. Ten seznam je opravdu dlouhý: Andorra, Belgie, Bosna, Bulharsko, Dánsko, Izrael, Kazachstán, Kypr, Litva, Makedonie, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Severní Irsko, Skotsko, Slovensko, Srbsko, Ukrajina, Wales.

"Všude na to jdou trochu jinak, ale všem jde o to, aby se zvýšil počet zápasů a aby vyvrcholení soutěže bylo atraktivnější než dosud. V porovnání s tím, co se hraje v těchto zemích, mi náš navrhovaný model přijde ještě velmi konzervativní. Ponechává opravdu co největší váhu výsledkům prvních 30 kol. Jinde ty body po základní části různě půlí nebo do konce mažou, a to u nás nepřichází do úvahy. My bychom plný bodový zisk ze základní části rozhodně převáděli dál," zdůrazňuje Svoboda.

Atraktivnější balíček fotbalu = vyšší sumy od televizí?

Původně jeho nápady zásadně odmítala Slavia. "Dnes si, myslím, už rozumíme líp," říká na adresu červenobílých šéf ligy. Na přednášce pro studenty VŠE zase chystaný model zpochybnil Tomáš Paclík, majitel Viktorie Plzeň. S tím, že se mu nelíbí, že by se hrálo jednokolově.

"Na veřejnosti se prezentuje, že změny téměř určitě proběhnou, ale myslím si, že to tak úplně nebude. Finální rozhodnutí nastane až potom, kdy se dokáže, že to bude mít nějaké ekonomické dopady. Podle mě se navrhne model a nabídne se jako celek na trhu. Podle nového formátu se ale podle mě bude hrát pouze v případě, že společnosti, které prodávají televizní práva, budou ochotny za ně nabídnout vyšší částku než doposud," řekl Paclík na VŠE.

Svobodovi nezbývá než přitakat, že systém dává smysl jen při propojení s televizemi a sponzory. "S nimi o té věci průběžně komunikuji také. Fotbal se vlastně rozhodl učinit jim nabídku, že vygeneruje větší a atraktivnější balíček zápasů, přičemž s realizací té změny by ovšem logicky byly spojeny i jeho zvýšené náklady na spoustu věcí, třeba organizaci zápasů či cestovné a ubytování. A z toho důvodu jednáme o tom, jak by na tu vylepšenou nabídku televize a partneři reagovali," říká Svoboda, který ligovým klubům po odtržení profesionálních soutěží od FAČR slíbil vyšší komerční příjmy. I tohle má být jedna z cest, jak se k nim případně dostat.

Neorientujete se v navrovaných možnostech? Nabízíme ještě několik otázek a odpovědí Dušana Svobody, jež jeho představy o novém schematu objasňují.

Proč měnit tradiční, zavedený model, na který jsou všichni zvyklí?

"Cítím, že liga potřebuje impulz, který by ji zatraktivnil. Kluby se shodnou, že zápasů se nyní hraje málo. Varianty se změnou počtu účastníků jsme zavrhli, respektive jsou bezpředmětné, se snížením počtu míst v lize by kluby nikdy nesouhlasily. Nadstavby se z toho důvodu zavádějí v řadě zemí naší velikosti, není to žádný můj fantasmagorický výmysl."

Proč by se v nadstavbě nehrálo na odvety?

"Protože bychom už na to neměli termíny. Zohlední se ale o to víc umístění po 30 kolech, týmy z 1.-3. příčky budou mít výhodu většího počtu domácích zápasů, to je výhoda jak sportovní, tak i ekonomická."

Ve kterém z pěti kol nadstavbové skupiny o titul by se utkaly první a druhý tým základní části?

"Už to řešíme, předběžně jsme uvažovali o tom, že nejpozději ve třetím. Aby se ten zápas dvou nejsilnějších, pokud možno, odehrál dřív, než bude o titulu rozhodnuto."

Nejvíc kritiky je směřováno k prostřední skupině, upozorňuje se na to, že i 10. tým základní části může jít do Evropy, což se mnohým jeví jako nespravedlivé.

"Původně jsme počítali, že by se ta skupina také hrála jednokolově, teď se kloníme k modelu play off. Sedmý s desátým, osmý s devátým, vítězové proti sobě a ten nejlepší pak proti čtvrtému či pátému celku horní skupiny, podle toho, kdo by získal pohár. Všechny ty dvojice klasicky vyřazovacím systémem doma-venku. Já tvrdím, že pokud hypoteticky tým z 10. příčky dokáže přejít přes tři tahle vyřazovací kola v rámci naší ligy, může v tom pokračovat i v Evropě. Existuje i varianta nehrát tu skupinu vůbec, ale já bychl hlasoval pro tu play off verzi."

Druhá liga by prý raději dvě jistá postupová místa než jedno jisté a dvě dostupná přes baráže?

"Kluby z první ligy říkají: Jé, ale to bychom mohli spadnout i tři. A ty druholigové zase: No tak to z nás taky může postoupit jen jeden. Spíš se pořád něčeho bojíme, než bychom v tom viděli šanci. Byly tady taky obavy, že se první liga zabetonuje. Právě naopak, tenhle model nabízí druholigovým celkům mnohem větší prostor k průchodnosti. Vezměte si, že na konci ročníku by tu baráž hrály druhý a třetí celek tabulky FNL, oba rozjeté, fungující mančafty - a proti nimi by stály sice prvoligové, ale nespokojené, zklamané celky, dost možná po výměně trenéra, naštvaní hráči bez vyplácených prémií za výsledky… Podle mě to může být zajímavé. Navíc to jde celé ruku v ruce s úpravou, že dosud měl druholigový klub rok na to, aby po postupu do nejvyšší soutěže vybudoval vlastní licencovaný stadion. Teď bychom na to klubům dali roky dva."

Dejme tomu, že v konečné tabulce nadstavby skončí dva kluby na bodové rovnosti. Bude se započítávat jejich vzájemná bilance ze základní části, nebo ze tří odehraných vzájemných utkání?

"Takhle do detailu jsme zatím neuvažovali, ale tuším v Polsku v takových případech používají bilanci základní části. Asi bych se k tomu také přikláněl."

A co žluté karty? Jak známo, stojí se jeden zápas po čtvrté, dva po osmé kartě. Mazaly by se karty před nadstavbovou částí?

"Předběžně jsme pracovali s variantou, že by se po 30. kole nevyrušily úplně, ale každému hráči bychom mohli umazat jednu jeho kartu. Nebo že by se v nadstavbě po osmé kartě nestála dvě utkání, ale jednom jedno. Ale to jsou všechno zatím jenom hodně pracovní verze."

