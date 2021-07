Potvrzeno. Slavia dotáhla příchod reprezentačního útočníka Krmenčíka

Osmadvacetiletý český reprezentant Michael Krmenčík zamířil do Edenu z belgických Brugg na roční hostování s povinnou opcí na přestup v případě, že český šampion letos projde do základní skupiny Ligy mistrů. Červenobílí o tom informovali na svých internetových stránkách.

Pokud Krmenčík do Slavie přestoupí, zaplatí za něj podle předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka pražský klub 2,5 milionu eur (64,2 milionu korun). O účastníka uplynulého mistrovství Evropy se zajímala i konkurenční Sparta, majitel tří českých ligových titulů s Plzní se ale rozhodl pro klub z Edenu.

O Krmenčíkově návratu do Čech se mluvilo už delší dobu. Rodák z Kraslic odešel do zahraničí vloni v lednu z Plzně a v předminulé sezoně, nedohrané kvůli koronaviru, získal s Bruggami belgický titul. Postupně ale přestal nastupovat, a tak v zimě odešel na půlroční hostování do PAOK Soluň. Během povedeného angažmá v Řecku vyhrál tamní domácí pohár, finále proti Olympiakosu Pireus coby střídající hráč rozhodl gólem v 90. minutě.

Ve Slavii si od Krmenčíka hodně slibují. "Věříme, že je v nejlepším věku a že ještě nenaplnil celkový potenciál, kam by se mohl dostat. Vždy ho něco zastavilo. Teď má ideální rozpoložení, zkušenosti se zahraničím a s Českem. Má děti a rodinu. Věřím, že je fotbalu schopný dát všechno. Má možnost se dotknout svého stropu," uvedl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

"Pocity jsou super. Vrátil jsem se domů do Česka, a když se ozvala Slavia, byla to jasná volba. Je to podle mě největší klub v Česku. Těším se na spolupráci s panem Trpišovským. Chtěl bych vyhrát titul a být prospěšný pro tým, aby si mě fanoušci Slavie trošku oblíbili," uvedl Krmenčík.

Největší část kariéry zatím strávil v dresu slávistického rivala Plzně. Českou ligu hrával také za Duklu Praha a Ostravu, v nižších soutěžích oblékal dres Sokolova, Čáslavi a Vlašimi. Za reprezentační A-mužstvo si dosud Krmenčík připsal 33 startů a devětkrát skóroval. Na uplynulém Euru nepatřil do základní sestavy.

Krmenčík je sedmou letní posilou obhájce ligového titulu. Do Slavie před ním přišli brankář Aleš Mandous, švédský obránce Aiham Ousou, dánský záložník Mads Emil Madsen, Srb Srdjan Plavšič a Nigerijec Ubong Ekpai jako křídelní hráči a slovenský útočník Ivan Schranz.