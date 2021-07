Očekával jsem větší šťávu, zlobil se Bílek. Plzeň se v druhé půli špatně hýbala

Trenér plzeňských fotbalistů Michal Bílek byl po vítězství 2:1 nad Brestem v úvodním duelu 2. předkola Evropské konferenční ligy zklamaný. Mrzel ho špatný výkon domácích ve druhém poločase, kdy běloruský outsider snížil a dvojzápas nečekaně zdramatizoval. Podle bývalého reprezentačního kouče se Viktoria musí v odvetě zlepšit.

Plzeňskému týmu v prvním poločase zařídili dvoubrankový náskok Pavel Šulc a Filip Kaša, ale v 79. minutě snížil střídající Aleksandr Šestjuk.

"Očekával jsem od zápasu takovou větší šťávu. Po první půli to bylo velmi dobře rozehrané. Ve druhé půli jsme nedrželi míč, byl tam špatný pohyb a hodně nevynucených ztrát. Pak samozřejmě soupeř, když to vidí, tak toho využil. Začal si víc věřit a byl nebezpečnější pro naší bránu," řekl Bílek na on-line tiskové konferenci.

Odveta je na programu za týden v Jerevanu kvůli problémům s leteckou dopravou v Bělorusku. "Nějakou velkou radost, že jedeme do Jerevanu, nemáme. Těžko říct, jestli to bude, nebo nebude výhoda. Bude nás tam asi čekat velké teplo, ale bude to pro oba stejné," konstatoval Bílek.

"My se musíme připravit na tento zápas zodpovědně, protože není vůbec nic hotového. Vyhráli jsme 2:1, ale chceme postoupit do dalších kol, a proto musíme být lepší," doplnil šestapadesátiletý kouč.

V premiérovém soutěžním zápase sezony mu chyběli brankář Jindřich Staněk, obránci Milan Havel s Lukášem Hejdou či záložníci Pavel Bucha, Lukáš Kalvach a Jan Kopic. Kvůli problémům s ramenem navíc nedohrál stoper Kaša.

"Zraněných je poměrně dost, jsou to důležití hráči. Pokud se někdo uzdraví, bezvadné. Pokud ne, tak hráči, kteří nastoupili nebo ještě čekají na šanci, si s tím prostě budou muset poradit," upozornil Bílek.

Západočechům se nelíbilo, že hostující Stanislav Bilenkij v 51. minutě dostal za ostrý skluz zezadu na unikajícího Šulce od rozhodčího Jonathana Lardota pouze žlutou kartu.

"U nás to tak vypadalo (jako zákrok na červenou kartu), ale říkal, že nebyl poslední hráč. Ale teď už je to nepodstatné. Bylo tam několik takových podobných zákroků, ale teď je zbytečné se k tomu nějak vyjadřovat. Nebyly to situace, které nás vedly k tomu, abychom ve druhé půli podali špatný výkon," prohlásil Bílek.

Pochválil plzeňského útočníka Jeana-Davida Beauguela, přestože proti Brestu zahodil několik dobrých příležitostí. "Bogy udělal spousty práce a je pro nás hodně platný. Do šancí se i sám dobře uvolnil. Těžko mu něco vyčítat. Udělal všechno dobře kromě toho, že netrefil branku. Pozitivní je, že se do šancí dostal, a věřím tomu, že je příště bude proměňovat," uvedl trenér Viktorie.