Potvrzeno: Fotbalisty Bohemians přebírá Martin Hašek. O nabídce ho informoval sám odvolaný Koubek

Klub Bohemians Praha 1905 potvrdil na svém webu nového trenéra, kterým se stal Martin Hašek.

Praha - Fotbalový klub Bohemians Praha 1905 prostřednictvím svého twitterového účtu potvrdil nového trenéra. Klokany povede po Miroslavu Koubkovi Martin Hašek, který naposled vedl druholigovou Vlašim.

"Již před měsícem mě trenér Koubek informoval, že by rád po sezoně skončil. I na základě jeho rozhodnutí jsme hledali pro Bohemku od léta nového trenéra a Martin Hašek byl v našem úzkém výběru. Kvůli nepříznivým výsledkům z posledních týdnů se ale celý proces urychlil," komentoval změnu pro klubový web sportovní ředitel Bohemians Miroslav Držmíšek.

O možnosti příchodu do Bohemky věděl s předstihem i trenér Hašek. "O zájmu Bohemky jsem se dozvěděl při cestě na zápas s Baníkem Ostrava, kdy mi volal trenér Koubek. Řekl mi, že mě pravděpodobně bude Bohemka kontaktovat, a že se tak nejedná za jeho zády. S trenérem Koubkem mám dobré vztahy a právě on mě na pozici trenéra členům vedení klubu doporučil. Druhý den ráno jsem se sešel s panem Držmíškem," svěřil se Hašek.

Nový kouč Klokanů se potká v týmu znovu se svým synem. "Ke spojení trenér a hráč dochází potřetí. Poprvé to bylo v Pardubicích. Podruhé jsme se potkali ve Vlašimi, kde byl Martin první. Nyní se potkáváme v Bohemce, kde byl Martin také první. To vypadá, jako když mi to angažmá domlouvá on, ale není to pravda, je to jen shoda náhod," uzavírá s úsměvem bývalý trenér pražské Sparty.

Hašek už v první lize trénoval v sezoně 2011/2012 pražskou Spartu. Za sebou má také angažmá v druholigových klubech Sokolově a Pardubicích. Do Vlašimi zamířil loni v lednu a po dvaceti kolech aktuálního ročníku druhé ligy figuruje jeho nyní již bývalý celek na šestém místě s desetibodovým odstupem na postupové pozice.

