Mladá Boleslav po penaltách slaví postup do semifinále poháru

před 37 minutami

Bylo to velké drama, ale do semifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu postupuje Mladá Boleslav, která v zápase na hřišti Bohemians Praha 1905 postoupila na penalty po výhře 4:3.

Praha - Druhým semifinalistou českého fotbalového poháru MOL Cupu se po Opavě stali obhájci loňského prvenství z Mladé Boleslavi. V dnešním čtvrtfinále na hřišti Bohemians Praha 1905 postoupili na penalty po výhře 4:3, když v normální hrací době i po prodloužení skončil zápas 1:1. Hosty poslal do vedení Lukáš Magera, za Pražany srovnal Dominik Mašek. Ten však v penaltovém rozstřelu spolu s Davidem Bartkem zaváhal a postup slavili hosté.

Hráči Bohemians jako by chtěli vyslyšet fandy, volající na transparentech po postupu do pohárové Evropy, a od začátku soupeře tlačili, přestože jim v sestavě chyběli reprezentanti do 21 let Mašek, Hašek a Hubínek. Také Mladá Boleslav udělala oproti lize několik změn, jen na lavičce začali Matějovský či Fleišman.

Pražané se však stejně jako v lize trápili v koncovce. A když už po centru z levé strany předvedl Kabajev dobře umístěnou hlavičku k tyči, skvěle ho vychytal hostující gólman Vejmola. Boleslav těžila hlavně z nakopávaných míčů a standardních situací. Po jedné z nich skóroval stoper Čmovš, ale sudí gól neuznal kvůli ofsajdu.

V 59. minutě už se ale hosté radovali. Centr z pravé strany propadl k Magerovi a boleslavský kapitán tvrdou střelou levačkou nedal gólmanu Fryštákovi šanci. Magera tak vstřelil první gól od listopadu, ale už pátý v této sezoně MOL Cupu. Dotáhl se tak na čelo tabulky střelců soutěže.

V 71. minutě poslal domácí kouč do hry Maška a tomu stačily čtyři minuty na hřišti, aby srovnal. Jindřišek poslal centr k tyči, kde byl Mašek nehlídaný a zblízka propálil kolegu z jednadvacítky Vejmolu.

Domácí sahali už v normální hrací době po obratu, ale několik nadějných útoků gólem nezakončili, zejména když Kuchtu vychytal Vejmola. Zápas se tak musel prodlužovat. Ani přidaná půlhodina rozhodující gól nepřinesla, v největší šanci mladoboleslavský Nečas simuloval penaltu, ale sudí Nenadál ji neodpískal.

V rozstřelu nezaváhali domácí Jindřišek a Hašek a za hosty se trefili Přikryl s Matějovským. Ve třetí sérii Bartek branku přestřelil, zatímco boleslavský Čmovš se štěstím proměnil. Havel ještě udržel Klokanům naději, ale po trefě Železníka a zaváhání domácího Maška mohla Boleslav začít slavit postup.

Čtvrtfinále českého fotbalového poháru - MOL Cupu:

Bohemians Praha 1905 - FK Mladá Boleslav 1:1 po prodl. (1:1, 0:0), pen. 3:4

Branky: 75. Mašek - 59. Magera. Rozhodčí: Nenadál - Nádvorník, Batík. ŽK: Hašek, Kuchta, Šmíd - Mareš, Železník, Matějovský, Nečas. Diváci: 999.

Bohemians: Fryšták - Dostál, Buchta, Šmíd, Havel - Nitrianský (71. Mašek), Jindřišek, Jirásek (61. Hašek), Bartek - Kuchta (97. Luts), Kabajev. Trenér: Koubek.

M. Boleslav: Vejmola - Pauschek (46. Jánoš), Čmovš, Stronati, Keresteš - Levin, Mareš (80. Matějovský) - Přikryl, Magera, Nečas - Chramosta (58. Železník). Trenér: Svědík.

autor: ČTK | před 37 minutami