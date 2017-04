Trenér Koubek skončil, jednáme s Haškem, potvrdil Darek Jakubowicz, ředitel Bohemians

před 1 hodinou

Klub Bohemians 1905 mění trenéra. Ve funkci skončil Miroslav Koubek. "A jednáme o příchodu Martina Haška," potvrdil Darek Jakubowicz, ředitel klubu.

Praha - Miroslav Koubek skončil ve funkci trenéra prvoligového fotbalového klubu Bohemians Praha 1905.

"Představenstvu dal ke zvážení, zda má skončit. A jeho návrh jsme přijali. Jednáme nyní s Martinem Haškem," řekl Darek Jakubowicz, ředitel Bohemians.

Martin Hašek vede nyní druholigovou Vlašim. "Nabízíme mu dlouhodobou smlouvu," odpověděl Jakubowicz na otázku, zda by nešlo jen o záskok do konce sezony. "My se v Bohemce snažíme pracovat koncepčně."

Zelenobílým se jaro výsledkově vůbec nevydařilo a zabředli do sestupové zóny. V úterý navíc skončil jejich sen o pohárové Evropě, když ve čtvrtfinále Mol Cupu vypadli s Mladou Boleslaví. V normální hrací době skončil zápas 1:1, prodloužení nerozhodlo a v penaltovém rozstřelu "Panenkovi vnuci" podlehli 3:4.

O tom, že se trenérská výměna připravuje, se však po Praze spekulovalo už před zápasem.

Darek Jakubowicz, který je spolu se svým otcem Dariuszem také spolumajitelem klubu, nicméně vysvětluje, že ve večerních hodinách proběhlo v úterý zasedání představenstva klubu.

"A na něm dal trenér Miroslav Koubek svou funkci k dispozici, nabídl to představenstvu ke zvážení. Rozhodli jsme se, že tu variantu akceptujeme," říká Jakubowicz mladší.

"Před několika týdny jsem dospěl k závěru, že i přes podepsanou tříletou smlouvu bude mé působení v Bohemce pouze roční," uvedl na klubovém webu Koubek. "Po výsledcích v minulých kolech jsme se domluvili s představenstvem klubu na předčasném ukončení naší spolupráce. Myslím si, že za práci v Bohemce se nemusíme stydět," dodal.

Jakubowicz potvrdil i spekulace, že aktuální prioritou klubu je nyní Martin Hašek. "Ano, jednáme s ním. Jednání ještě nejsou uzavřena, ale věřím, že je co nejdřív zfinalizujeme," potvrdil Darek Jakubowicz.

Hašek zápas sledoval spolu s Hřebíkem

Martin Hašek ve společnosti Jaroslava Hřebíka, šéfa sparťanské mládeže, zápas v Ďolíčku osobně sledoval. Hašek patří do trenérského týmu Sparty, dislokovaného u mládežnických týmů na Strahově. V poslední době vedl sparťanské béčko a posléze druholigové týmy Pardubic a Vlašimi, vždy v době, kdy s nimi Sparta úzce spolupracovala a posílala tam na hostování své hráče.

Ligový tým Sparty vedl Martin Hašek v sezoně 2011/12, v jejímž průběhu došlo na Letné k dramatickým změnám. V zimě odešel z pozice generálního sportovního manažera Jozef Chovanec a nahradil ho Jaroslav Hřebík.

Na jaře pak začali dostávat velký prostor hráči ročníku 1992: po Krejčím či Kadeřábkovi došlo tehdyi na Brabce, Jánoše, Frýdka a další talenty z tohoto ročníku. Omlazený kádr však ztratil v lize velký bodový náskok z podzimu. A po ztrátě titulu Hašek u týmu skončil.

Také Miroslav Koubek pracoval v této sezoně na Bohemce s mladým týmem, kterému se na podzim dařilo herně i výsledkově, zářil například talentovaný Dominik Mašek, který se vrátil do českých soutěží poté, co jej v Hamburku nepřeřadili z mládeže do bundesligového kádru dospělých a v Nizozemsku pak komplikovala jeho další kariéru zranění.

Havel či Hubínek se díky výkonům v Bohemians prosadili i do sestavy reprezentační "21".

Experiment s rozestavením nevyšel, chyběly Holendovy góly

Už v závěru podzimu a posléze na jaře ovšem pokračoval výsledkový útlum. "Hrajeme dobře, ale nestřílíme góly a nesbíráme body," postěžoval si i po pohárovém utkání s Mladou Boleslaví trenér Miroslav Koubek.

Výborné výkony přitom jeho tým i na jaře předvedl proti Spartě, s níž však na Letné prohrál 0:1. A stejný výsledek tým zaznamenal i v Ďolíčku s Plzní, přestože i v tomto duelu byli "klokani" po velkou část zápasu aktivnější a lepší.

Proti méně zvučným soupeřům už to ale bylo slabší, Koubkovi se stala osudnou zejména sobotní porážka na hřišti poslední Přbrami 0:1.

V šesti ligových jarních kolech posbírali zatím Bohemians všehovšudy jen tři body za remízy a vstřelili v nich jediný gól. "Velmi nás oslabil odchod Holendy," postěžoval si opakovaně Koubek, že v Bohemce teď nemá kdo vstřelit gól. "Posily" jako Kabajev či Markovič úplně vybouchly.

Koubkovi nevyšla ani sázka na to, že změní rozestavení týmu. Zkoušel s ním variantu s tříčlenou obranou, která se v defenzivní fázi měnila na pětičlennou. V praxi ale tento systém příliš nefungoval. V poháru proti Mladé Boleslavi už Bohemians hrála vzadu s klasickým kvartetem.

Mezi nejzajímavější hráče v týmu Bohemians patří i Martin Hašek junior, syn muže, který by měl přijít jako nový trenér. I mladý Hašek je sparťan, v Ďolíčku hostuje.

Další důležitý záchranářský duel čeká Bohemians v sobotu od 17 hodin, kdy hostí Jihlavu. Vedení klubu věří, že už v tomto utkání Martin Hašek tým Bohemians povede.

V průběžné ligové tabulce jsou "klokani" třináctí, mají 21 bodů stejně jako čtrnáctý Hradec Králové. Pod čarou sestupu jsou teď Jihlava (17 bodů) a Příbram (15).

