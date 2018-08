Plzeňský zachránce Krmenčík ocenil zlínskou obranu

před 2 hodinami

Michael Krmenčík předpokládá, že na Viktorii budou soupeři dál zkoušet pětičlennou defenzivu.

Plzeň - Plzeňský fotbalista Michael Krmenčík, který rozhodl jediným gólem o domácí o výhře nad Zlínem, ocenil dlouho neprostupnou obranu soupeře. Reprezentační útočník je rád, že obhájci titulu naplno bodovali i ve čtvrtém prvoligovém kole, byť to bylo potřetí za sebou jen po výsledku 1:0.

"Musím pochválit Zlín, protože bránil opravdu dobře, v pěti lidech. Zajišťovali se a nám se tam strašně těžko dostávalo. Viz první poločas, kdy jsme vůbec nehráli náš fotbal. Druhý jsme se rozehráli a už jsem nás poznával," řekl Krmenčík na tiskové konferenci.

Očekává, že i další soupeři zkusí na Viktorii pětičlennou defenzivu. "Jsme dopředu hrozně silní a oni to s námi asi budou mít těžké. Nám se do toho hraje špatně, kór mně, protože mě tam brání tři hráči a mám to ještě o něco těžší," uvedl pětadvacetiletý útočník.

Utkání se Zlínem rozhodl v 77. minutě. Gólman Stanislav Dostál míč po centru vyboxoval jen před sebe a Krmenčík ho pohotově poslal do branky. Nejlepší plzeňský střelec se v nové sezoně trefil potřetí. "Já čekal na jednu příležitost za zápas a ona naštěstí přišla. Jsem rád, že jsem to nějak propálil k tyči a vyhráli jsme," prohlásil rodák z Kraslic.

V nastavení mohl přidat pojistku, ale po úniku přehodil i branku. "Já se přiznám, že už jsem neměl sílu a chytaly mě křeče. Viděl jsem, že jejich gólman je trochu venku, tak jsem to zkusil na zadní tyč a šlo to kousek mimo. Nemohl jsem běžet. Kdybych měl sílu, zkusím to vzít do prázdné branky, ale už jsem fakt nemohl," řekl Krmenčík.

Neřeší, že se Západočeši v úvodu nového ročníku trápí v koncovce a ze čtyř kol zvítězili potřetí nejtěsnějším výsledkem, všech šest gólů navíc vstřelili až ve druhém poločase. "Myslím, že když vyhrajeme 1:0, tak jsou to stejné tři body. Trápení to asi není," podotkl Krmenčík.

Plzeň udržela v tabulce druhé místo o skóre za pražskou Slavií. "Je začátek sezony, takže bych tu nedělal nějaké závěry. Jsem rád, že jsme vyhráli všechny zápasy od začátku ligy. Je jedno, jestli 1:0, 3:0, nebo 5:0. Hlavní jsou tři body, které se budou počítat," upozornil nejlepší kanonýr minulé sezony nejvyšší soutěže.