Plzeňský Bakoš emotivně ukončil kariéru, Horváth ho rozplakal

Plzeňský fotbalista Marek Bakoš po posledním zápase prvoligové sezony s Ostravou (1:1) ukončil profesionální kariéru. Na závěr emotivní tiskové konference se rozplakal, když mu složil poklonu bývalý spoluhráč a kapitán Pavel Horváth. Šestatřicetiletý slovenský útočník by měl ve Viktorii působit v jiné roli, zřejmě jako trenér.

"Člověk si to na hřišti nepřipouští, ale jakmile rozhodčí odpískal konec a uvědomil jsem si, že to jsou moje poslední hráčské chvíle, tak se to ve mně spustilo. Slovy se strašně těžko vyjadřuje, na co jsem myslel, vlastně si to ani moc nepamatuju. Bylo mi smutno. Najednou to na mě padlo a emoce začaly pracovat. Nepopsatelné, nic takového se mi ještě nestalo," řekl novinářům Bakoš, který proti Baníku přišel na trávník v 67. minutě.

Plzeňští fanoušci ještě před začátkem závěrečného duelu pátého kola nadstavby vyvolávali jeho jméno. "Je to příjemný pocit a zpětná vazba. Člověku to říká, že je fotbalem naplňoval a dokázali to ocenit. Pro mě je to největší možná pocta, že si mě zapamatovali a fandí mi. Děláte práci pro lidi, sami se tím navíc bavíte," uvedl Bakoš.

Velkou část kariéry strávil v Plzni, kam přišel v roce 2009 z Ružomberoku. Od té doby si jen na rok a půl odskočil do Liberce a loni na podzim na hostování do Trnavy. S Viktorií získal čtyři mistrovské tituly a dva domácí poháry a byl u všech tří účastí v základní skupině Ligy mistrů.

"Emotivních momentů bylo strašně moc. Různé postupy, ligová vítězství, zápasy v evropských pohárech… Jsem hrozně šťastný, že toho bylo tolik. Pocity, které se vám při vzpomínkách vracejí, jsou takové širokospektrální. Prožil jsem toho v Plzni hodně. Když jsem sem tenkrát přicházel, nikdy by mě nenapadlo, že v tomhle městě prožiju za deset let takových zajímavých chvil," prohlásil bývalý slovenský reprezentant.

Zatím nepotvrdil, v jaké pozici by měl ve Viktorii působit. "Chtěl jsem svoji kariéru ukončit s maximálním nasazením, tomu jsem věnoval všechno. Samozřejmě člověk o takových věcech přemýšlí, začalo to už pár let zpátky. Existují určité možnosti, ale vyřešené to ještě není. Pravděpodobně bych ale měl zůstat v Plzni, ještě se to musí doladit, pak se to fanoušci dozvědí," nastínil Bakoš.

Ve hře je i rozlučkový exhibiční zápas. "Uvidíme, jak se to vyvine. Teď na to odpovědět neumím. Časově se to nepodařilo dát do kupy, abychom to oznámili trochu dřív. Byla to moje chyba, do poslední chvíle jsem si to pořád rozmýšlel, jestli budu pokračovat v profesionální kariéře. Lidé se to mohli dozvědět dřív. Věřím, že svého rozhodnutí nikdy nebudu litovat," konstatoval rodák z Nové Bani.

Na závěr ho dojal někdejší dlouholetý spoluhráč a parťák Horváth. Trenér plzeňské juniorky Bakošovi před novináři emotivně poděkoval za jeho působení ve Viktorii, načež se slovenský hráč spontánně rozplakal a před odchodem se s Horváthem ještě objal. Podle zatím nepotvrzených informací by měli spolupracovat u nově vznikajícího B-týmu.

Bakoše, který v české nejvyšší soutěži celkem odehrál 217 utkání s bilancí 67 gólů a 18 asistencí, ocenil i trenér Plzně Pavel Vrba. "Byl, tuším, u všech našich milníků, to znamená poháry, Champions League, Evropskou ligu… Přišel sem skromný kluk z Púchova a myslím si, že jako skromný kluk končí. Ale odvedl tady obrovský kus práce a my mu samozřejmě za to hodně děkujeme," uvedl Vrba. "I když sem přišel z Rožumberoku, ale já ho zažil v Púchově, tak to beru tak, že je to Púchovčák," přidal kouč Západočechů.