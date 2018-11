Pivní koupel? Jde o čest, to jako motivace stačí, tvrdí Stanciu před derby se Slavií

před 15 minutami

Rumunská hvězda fotbalové Sparty se snaží nemyslet na to, jak její tým přišel na jaře o tříbrankový náskok. "Teď už by se to nestalo," tvrdí záložník.

Praha - Záložník Nicolae Stanciu si moc dobře pamatuje, jak fotbalová Sparta v březnu během posledních dvaceti minut ztratila tříbrankové vedení a se Slavií remizovala 3:3. Dnes je však přesvědčený, že kdyby si domácí vypracovali stejný náskok i v nedělním derby, tak ho už udrží. Stanciu na jaře zařídil Spartě luxusní náskok, když dva góly sám vstřelil a jeden si po jeho rohu srazil do branky Souček. Slavia však během posledních dvaceti minut dokázala srovnat. "Pamatuji si na to, ale snažím se na to nemyslet. Byla to minulá sezona a já se soustředím na současnost," prohlásil rumunský záložník na dnešní tiskové konferenci. "Jsem ale přesvědčený, že když odehrajeme stejný první poločas jako tehdy, tak už tentokrát vyhrajeme," přidal Stanciu s tím, že i když je Slavia ve formě, Sparta se zabývá především vlastním výkonem. "Hrajeme doma a tam jsme asi rok neprohráli. Chceme hrát naši hru, takže by se měli přizpůsobit nám a ne my jim," dodal. Vedení Slavie slíbilo hráčům za nedělní výhru koupel v pivu, Stanciu je však přesvědčený, že pro derby není třeba žádná speciální motivace. "Nevím, jestli hráči něco takového potřebují. Jde o čest a chceme vyhrát, to jako motivace stačí," prohlásil. Opustí Stanciu Spartu? Podle jeho agentky je ve hře přestup za čtvrt miliardy číst článek

autor: ČTK | před 15 minutami