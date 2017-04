Mingazov to udělal chytře, ale noha tam byla. Taky bych to pískl, říká muž, co rozhodoval 18 derby

před 10 minutami

Šestkrát a zpomaleně si pouštěl bývalý rozhodčí Ivan Grégr situaci z nastaveného času nedělního pražského derby. "Penalta to byla," říká muž, který v roli rozhodčího vedl celkem osmnáct derby.

Praha - V pořadí 287. derby pražských "S" ovlivnila penalta z nastaveného času. Hlavní postavou zápasu se stal rozhodčí Pavel Franěk, který odpískal střet útočícího slávisty Ruslana Mingazova s obráncem Sparty Vjačeslavem Karavajevem.

Nejen fanoušci Sparty mluvili po zápase o zářezu, Mingazov měl penalty dosáhnout nafilmovaným pádem. S tím ale tak jasně nesouhlasí Ivan Grégr, bývalý mezinárodní rozhodčí, který má na svém kontě osmnáct odřízených derby pražských "S".

"Viděl jsem ten moment asi šestkrát z opakovaného záběru. Nechci být alibista, proto bych se přikláněl k tomu, že to penalta byla. Přísná penalta, jak říká trenér Rada, neexistuje. Pokutový kop buď je, nebo není," myslí si o kontroverzní situaci z 91. minuty zápasu Grégr.

"Já tu situaci viděl tak, že Karavajev vysunul nohu dozadu a Mingazov přes ni padl. Tam se neposuzuje, jestli to bylo brnknutí bylo, nebo ne. Kontakt tam byl. Vím, že většina lidí říká, že to přihrál, je to možné, ale byla to i Mingazova chytrost," pokračuje bývalý sudí,

Penalta? Asi ano, říká Grégr

Grégr sice přiznal, že Mingazov zřejmě padal už o něco dříve před kontaktem, ale názor na penaltu nezměnil. "V pravidlech je, že i když hráč nastaví nohu, tak se to považuje za přestupek. Sám jsem zvědavý, co řekne komise rozhodčích, protože už jsem se v minulosti přesvědčil, že člověk nemusí mít pravdu."

Bývalý rozhodčí a i fotbalista Bohemians vidí řešení podobných situací v zavedení videa. "I když jsem situaci viděl šestkrát, tak nemůžu říct, že bych za verdikt dal ruku do ohně. Už tvrdím hodně dlouho, že by chtělo zavést video do fotbalu. Nevím, na co se pořád čeká. Pokud by byl k dispozici videorozhodčí, v konečném důsledku by jeho rozhodnutí zabralo mnohem méně času než následné protesty."

Po derby raději do oblíbených podniků nechodil

Sám Grégr ví nejlépe, že pískat derby je sice čest, ale kontroverzním rozhodnutím se rozhodčí téměř nevyhne. "Mám odpískáno osmnáct derby, z toho minimálně jedenáct ligových, takže vím, jaký je to tlak. Nikdy se nezavděčíte oběma týmům, vždy je jedna strana naštvaná. Stalo se mi asi pouze jednou nebo dvakrát, že byly oba týmy relativně spokojené."

V tehdy československé fotbalové lize pískal Grégr třináct let a přiznal, že jako rozhodčí po derby raději vynechal návštěvu svého oblíbeného podniku. "Ne, že bych měl strach po nějakém derby vyjít na ulici, ale nějaké riziko v podvědomí zůstává. Třeba máte oblíbený podnik, ale po derby se mu raději vyhnete, protože víte, že tam můžete narazit na nějaké bláznivé slávisty nebo sparťany. A ti když něco požijí, tak jsou ještě agresivnější," vzpomíná dnes už čtyřiasedmdesátiletý bývalý sudí.

"Samozřejmě bylo pro mě jednodušší pískat zápas Prešova se Žilinou, protože v derby se vždy v konečném důsledku řeší jen nějaké nepříjemnosti, ale když vás pověří pískat derby, tak cítíte velkou důvěru," dodal na závěr Grégr.

