Mingazov sám řekl, že by se penalta pískat neměla. Ztratili jsme na Slavii dva body, smutní Kadlec

před 9 hodinami

Václav Kadlec se v lize trefil po půl roce, ale na vítězství v derby pražských "S" to Spartě nestačilo."Po průběhu zápasu jsme ztratili dva body," smutnil Kadlec.

Praha - Ofenzivní fotbalista Sparty Václav Kadlec vstřelil branku po více než půl roce a hned v derby pražských "S". Bývalý hráč dánského Midtjyllandu otevřel skóre v 81. minutě, ale na vítězství to Letenským nakonec nestačilo.

"Jeli jsme do Edenu s pokorou, protože víme, že je Slavie v lepším rozpoložení, ale podle průběhu zápasu jsme určitě dnes dva body ztratili," naráží Kadlec na vyrovnávací branku Slavie z nastaveného času zápasu.

Gólové tečce derby, o kterou se postaral Milan Škoda, předcházel penaltový zákrok Vjačeslava Karavajeva na slávistu Ruslana Mingazova. "Je to těžké, když Mingazov sám po tom zákroku přiznal Karavajevovi, že se to pískat nemuselo. Udělal to chytře, hezky si míč zasekl a vypadalo to, že tam ta noha zůstala," pokračuje útočník s patnácti reprezentačními starty.

"Může nás těšit, že jsme Slavii přehráli, ale důležitý je výsledek. Doufáme, že dnešní výkon nás může nakopnout. Každý hráč to odmakal naplno, takže tak musíme pokračovat i v příštím zápase a brát všechna utkání tak, jako by to bylo derby," velí Kadlec.

Konec gólového půstu

Kadlec se trefil v 81. minutě zápasu a přidal v probíhající sezoně druhý ligový gól. Obě Kadlecovy trefy dělí více než šest měsíců. "Raději jsem si žádný tlak už ani nepřipouštěl. Každý zápas jsem se snažil hrát na sto procent. Samozřejmě góly a asistence nepřicházely, ale co se týče práce pro tým jsem měl čisté svědomí," pokračuje čtyřiadvacetiletý útočník.

Kadlec si těsně před koncem gestem řekl o střídání. "Poslední dva dny jsem se necítil dobře, mám nějakou lehkou virózu a už od nějaké 75. minuty jsem toho měl dost. Na chvíli mě nakopl ten gól, ale potom už jsem fakt nemohl. Derby vás vždy dostane do takové fáze, že by člověk musel mít třeba horečky, aby nehrál."

Sparťané šli do derby s tím, že že kdyby utkání ovládli, zůstali by ještě ve hře o titul. "Ale další kolo je pryč a rozestup zůstal stejný, takže podle mě už je boj o titul jen teorie. Nemůžeme věřit, že Slavia a Plzeň poztrácejí tolik bodů," stojí nohama na zemi Kadlec. "Musíme do konce sezony získat na svou stranu fanoušky. Myslím, že se nám to dnes částečně povedlo. A já osobně bych chtěl mít zase radost z fotbalu," dodává na závěr.

autor: David Janeczek | před 9 hodinami

