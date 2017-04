Penalta? Že já raději neskončil, utrousil po derby rozladěný Rada. Byli jsme lepší, dodal

před 26 minutami

Derby pražských "S" ovlivnila penalta z 91. minuty, ze které na konečných 1:1 vyrovnal kapitán Slavie Milan Škoda. Kouč Sparty Petr Rada má na penalty v nastaveném čase svůj názor.

Praha - Výsledek derby pražských "S" ovlivnila penalta, kterou sudí Pavel Franěk odpískal v 91. minutě po střetu slávisty Ruslana Mingazova s Vjačeslavem Karavajevem ze Sparty. Milan Škoda penaltu svým třináctým ligovým zásahem proměnil a srovnal na konečných 1:1.

"Že já raději neskončil," utrousil Rada v tunelu při odchodu do kabin. Na pozápasové tiskové konferenci se ještě k rozhodující situaci vrátil. "Řeknu jednu věc. Hrál jsem fotbal dvacet let, reprezentoval jsem a myslím si, že v 91. minutě musí být rozhodčí o penaltě přesvědčený na sto procent. Musím se na to podívat v záznamu, protože nechci vynášet nějaké soudy, ale písknout penaltu v 91. minutě ještě v derby, tak to si může dovolit ostřílený rozhodčí, který je o penaltě naprosto přesvědčený."

Rada také přiznal, že jeho tým v derby ztratil dva body. "Samozřejmě jsem zklamaný, že jsme v Edenu nevyhráli, protože si myslím, že jsme byli lepším týmem. Dostali jsme se zaslouženě do vedení, ale bohužel v závěru jsme přišli o vítězství. S výkonem týmu jsem spokojený, jak s nasazením, tak i s předvedeným fotbalem. Hráčům jsem v kabině poděkoval za nasazení, myslím si, že odvedli dobrou práci."

"O Slavii jsme věděli, že je v euforii a nepříjemná, ale první rohový kop si vypracovala až ve druhé půli. Neměli ani jednu standardku poblíž našeho pokutového území, takže z tohohle pohledu musím hráčům poděkovat i za to, že obstáli proti té výškové převaze," vysvětlil Rada, proč byla dle jeho slov Sparta lepší.

Sparta předčila sešívané v nasazení

"Byl záměr hrát aktivně a rychle přistupovat, protože víme, že Slavie hraje jednoduše, nakopává balóny na Škodu, který sklepává do druhé vlny. Na to jsme se připravili dobře, dařilo se nám hrát vysunutě, přerušili jsme docela dost kombinací Slavie. Navíc naši obránci hráli čistě a bez faulů," pochvaloval si Rada.

Zkušený kouč musel také na poslední chvíli řešit post středního obránce. "Ráno jsem se dozvěděl, že nemůže hrát Ondra Mazuch, ale to k fotbalu patří. Museli jsme sestavu trochu překopat. Navíc s vědomím, že Slavia nakopává vysoké balóny a my jsme o prakticky jediného vysokého hráče přišli, ale dnes se zase potvrdilo, že to vždy není o výšce."

Z defenzivních záložníků se stali stopeři

Na stoperu tedy musel zaskočit střední záložník Lukáš Mareček, který se postavil vedle Maria Holka. "Myslím si, že oba stopeři hráli dobře, ale nechci nikoho vyzdvihovat, myslím si, že jsme předvedli dobrý týmový výkon. Všichni hráči si hrábli na dno. Nechci přeceňovat těch čtrnáct dnů tréninku, ale určitou odezvu to mělo," přemýšlel kouč.

V základní sestavě dostal příležitost čerstvý reprezentant do jednadvaceti let Michal Sáček a také Tiémoko Konaté. "Michal Sáček byl dneska jedním z nejlepších hráčů. S Konatém jsem měl proslov o nějakých věcech z minulosti. Chtěl jsem rychlostní hráče na kraje, proto jsem dal na kraj i Vencu Kadlece. Chtěli jsme hrát po stranách. Konaté je hráč Sparty a my jsme ho potřebovali, tak nastoupil," vysvětlil svůj krok Rada.

Radovi motivace do konce sezony nechybí

Po zranění se vrátil také David Lafata. "David má za sebou pouze tři tréninky, ale sám chtěl hrát za každou cenu. Navíc těch útočníků momentálně moc nemáme, takže nastoupil. Před zápasem jsem se bavil s doktory, a ti mi říkali, že by teoreticky mohl nastoupit, ale až po vzájemné domluvě jsem se rozhodl. V té sedmdesáté minutě už asi sám věděl, že je toho na něj moc a řekl si o střídání," ocenil Rada přístup svého kapitána.

Sparta se mohla v případě vítězství vzhledem k zaváhání Plzně přiblížit čelu tabulky, ale devítibodový respektive desetibodový rozestup zůstává.

"Do konce sezony je pro mě největší motivací vyhrávat. Vždy chci vyhrávat, do zbylých zápasů sezony půjdeme s tím, abychom zlepšili týmový výkon. Dokud je jakákoli šance se dostat do čela, tak musí hráči bojovat. Samozřejmě kdybychom proti Slavii zvítězili, tak by nám tři body přinesly větší impuls a měli větší šanci, ale stále máme před sebou ještě osm zápasů a já budu chtít, aby hráči makali, hráli fotbal a uvidíme po třicátém kole, co z toho vznikne," doplnil na závěr Rada.

