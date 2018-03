Ostravu povede po Kučerovi trenér Páník

před 1 hodinou

Baník Ostrava rychle našel náhradu za odstoupivšího Radima Kučeru. Tým povede Bohumil Páník, jenž nedávno skončil ve Zlíně.

Ostrava - Novým trenérem fotbalistů Baníku Ostrava byl jmenován Bohumil Páník. Jednašedesátiletý kouč, který před dvěma týdny skončil ve Zlíně, přijal nabídku posledního týmu prvoligové tabulky. Dnes se dohodl na dlouhodobé smlouvě, večer se připojí k týmu na soustředění v Nymburce a ve středu povede Baník v pohárovém utkání v Mladé Boleslavi. Ve funkci nahrazuje Radima Kučeru, který po nedělní porážce v Jablonci odstoupil.

"Vzhledem k situaci v tabulce, výsledkům a hře týmu muselo dojít ke změně. Vedení klubu se po konci utkání sešlo, aby řešilo osud Radima Kučery, který ale bezprostředně po závěru zápasu své místo sám nabídl," řekl výkonný ředitel Baníku Michal Bělák pro klubový web.

"Pan Páník je velmi zkušený trenér, dlouhou dobu vedl Zlín a zažil s ním historický úspěch. Všichni věříme, že jsme zvolili trenéra, který pro Baník zachrání nejvyšší soutěž a tým pozvedne již ve středečním pohárovém utkání. Na jeho jménu panovala v klubu všeobecná shoda," dodal Bělák.

Páník už v Ostravě působil celkem osm let, v říjnu 2010 vedl první tým dočasně spolu s Vernerem Ličkou a Pavlem Malurou. V lize koučoval také Olomouc a v posledních letech Zlín, s nímž postoupil do nejvyšší soutěže a loni dokonce vyhrál pohár, což zlínské mužstvo vyneslo až do základní skupiny Evropské ligy.

V této sezoně se však Zlínu příliš nedařilo a v úvodu jara byl Páník odvolán. Celkem má zatím v lize bilanci 97 zápasů, 29 výher, 30 remíz a 38 porážek. Zkušenosti má i z polského fotbalu, neboť vedl Poznaň, Legnici a Štětín.

Nyní má pozvednout Baník, který z posledních 18 ligových zápasů vyhrál jediný a na dně tabulky ztrácí sedm bodů na místa zaručující záchranu. V týmu se Páník sejde mimo jiné s Tomášem Poznarem, Damem Diopem a Lukášem Pazderou, které vedl ve Zlíně.

"Já jsem v Baníku prožil více než osm roků a to v člověku zůstává. Baník se díky majiteli, panu (Václavu) Brabcovi, který klub zvedá z popela, stává znovu velkým klubem. I na dálku jsem vnímal výrazný vzestup celého Baníku a pro mě to je záruka dobré budoucnosti," prohlásil Páník, který si k sobě bere i asistenta Jana Somberga.

"I když dneska je sice áčko poslední v tabulce, jsem přesvědčen o tom, že je pouze otázka času, kdy taky půjde nahoru. My teď musíme napnout všechny síly, aby to bylo co nejrychleji a zachránili jsme ještě tuto sezonu. Pořád to není nereálné," dodal.