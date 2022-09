Ostravský kouč Vrba po návratu zkritizoval přestupy Sparty: Týmu chybí kvalita

Trenér Pavel Vrba se poprvé od květnového konce ve Spartě vrátil na Letnou. S fotbalisty Ostravy tam v devátém kole první ligy remizoval 1:1. Podle kouče chybí jeho bývalému týmu po odchodu obránce Dávida Hancka a ofenzivního univerzála Adama Hložka rozhodující hráči, kteří by v zápasech přinesli kvalitu.

"Myslím si, že u mančaftů, které chtějí být úspěšné, rozhodují individuality. Sparta se zbavila Hložka, Hancka, kvalitních hráčů, kteří pro ni v nadstavbové části byli v minulých sezonách strašně důležití. Teď jsou tady jiní hráči, je tady nějakých osm nových hráčů," řekl Vrba na tiskové konferenci.

"Je to možná i o sehranosti, kterou tady někteří komentovali, že by na ni měli mít čas. Na druhou stranu je to Sparta. Nekupuje si hráče druhé kategorie na to, aby čekali, že se můžou sehrávat tři roky, dva nebo jeden. Nevím, to záleží samozřejmě na nich," uvedl osmapadesátiletý rodák z Přerova.

Rozdílové hráče ve Spartě nevidí. "Z mého pohledu jim právě ti rozhodující hráči, kteří přináší kvalitu v jiných klubech, myslím v zahraničních, chybí. Sparta nemá takovou obrovskou nadstavbu jako třeba mančafty, které dneska hrají Champions League, a jsou top," prohlásil Vrba.

"To mi chybí při těch možnostech, které tady jsou. Že tady nejsou ti rozhodující hráči, kteří by přinesli tu kvalitu do zápasů, kdy dobývají obranu. Koupili několik nových hráčů, ale myslím si, že by bylo lepší koupit dva nebo tři, ale ty rozdílové hráče. A to neudělali," konstatoval někdejší kouč Plzně nebo české reprezentace.

Letenské vedl od února loňského roku do letošního května, kdy byl kvůli neuspokojivým výsledkům tři soutěžní zápasy před koncem sezony odvolán. "Chci říct, že na Spartě jsem se cítil dobře. Spolupracoval jsem tady se (sportovním ředitelem) Tomášem Rosickým a podle mého názoru to byla dobrá spolupráce. Stalo se, co se stalo. To se prostě občas trenérům v mužstvech, která mají větší ambice než možná hráčskou kvalitu, stává," podotkl Vrba.

"Spartě přeju, ať se jí daří, ale jsem rád, že jsme tady s Baníkem udělali důležitý bod. Baník ukázal srdce a šel za bodem mnohem víc než Sparta. Obrovsky si toho cením," dodal trenér Ostravy, jehož svěřenci na Letné bodovali po osmi letech a sérii devíti ligových porážek.