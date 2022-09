Mladá Boleslav senzačně otočila v Liberci, Brno doma konečně bodovalo

Fotbalisté Brna remizovali v devátém kole Fortuna:Ligy s Teplicemi 2:2 a doma bodovali po dvou porážkách. Mladá Boleslav vyhrála v Liberci 3:1 a Olomouc v Českých Budějovicích 3:0.

Všechny góly utkání v Brně padly už v úvodním poločase. Na vedoucí trefu teplického Roberta Jukla domácí odpověděli brankami Musy Alliho a Michala Ševčíka, v nastavení stihl vyrovnat Tomáš Kučera. Moravský nováček doma bodoval po dvou předchozích prohrách a v neúplné tabulce je čtvrtý, Teplicím patří 11. místo.

"Byl to zápas atraktivní pro diváky, ale ne pro mě. Ubránili jsme sice vypracované teplické akce, ale dostali jsme dva góly po našich chybách. Proto jsem velmi zklamán," řekl brněnský trenér Richard Dostálek na tiskové konferenci.

Domácí vstoupili do utkání s nekoncentrovanou defenzivou a byli za to potrestáni. Přetažený centr v sedmé minutě vrátil na hranici pokutového území Shejbal a nikým nekrytý Jukl měl usnadněnou cestu k vedoucímu gólu Teplic.

Brno se rychle otřepalo, jeho ofenzivu táhl na levé straně křídelník Alli, v 17. minutě se ještě tvrdou střelou neprosadil Ševčík, jehož vychytal Mucha, ale o minutu později už Nigerijec Alli opřel svoji střelu o tyč a dal premiérovou branku v české lize.

Tlak Zbrojovky nabral na intenzitě, ze středu pole jej řídil Ševčík a dvakrát byl u akce, která mohla skončit gólem. Dočkal se ve 37. minutě, kdy se do vápna přes teplické zadáky probil Musa, po jehož přihrávce dal Ševčík svůj pátý ligový gól v sezoně. Reprezentant do 21 let se v čele týmové tabulky střelců osamostatnil před Řezníčkem.

Třetí gól Brna visel ve vzduchu po střelách Hladíka a Hrabiny, v nastaveném čase ale přišlo vyrovnání. Domácí tým na několik pokusů nestihl odkopnout míč do bezpečí a Kučera ho poslal přesně k tyči. "Balón po mé střele letěl ukázkově a jsem rád, že tam zapadl," popsal Kučera. "Gól nám hrozně pomohl," doplnil teplický kouč Jiří Jarošík.

Krátce po přestávce Teplice daly sice třetí branku z kopačky Gninga po dalších nesrovnalostech v zadních řadách Brna, nicméně sudí Batík jej po konzultaci s videorozhodčím kvůli ofsajdu odvolal.

Zajímavý duel pokračoval útočnými akcemi na obou stranách, nebezpečně stříleli Musa s Řezníčkem u Zbrojovky a Trubač s Gningem u hostů, gólmani však byli připraveni.

I závěrečná desetiminutovka se odehrála se snahou strhnout vítězství na svoji stranu. Gning ani Řezníček ale neuspěli, domácí tak získali pátý bod ze svého stadionu v ročníku. Teplice se Zbrojovkou neprohrály čtvrtý soutěžní duel za sebou, ale současně v Brně protáhly čekání na ligové vítězství na čtyři utkání. "Chtěli jsme před přestávkou mít 16 bodů, což se nepovedlo, ale i tak můžeme být s první částí sezony spokojeni," uvedl Dostálek.

Úder hostí v závěru

Mladá Boleslav zvítězila v Liberci 3:1 po obratu v druhé půli. Severočechy poslal do vedení ve 28. minutě Mick van Buren svým šestým gólem v sezoně nejvyšší soutěže, ale v 66. minutě srovnal z penalty střídající Marek Matějovský a v 86. minutě otočil stav Tomáš Ladra. V páté minutě nastavení pak přidal pojistku střídající Vojtěch Stránský.

Boleslav v lize porazila Slovan po 12 zápasech. Středočeši potvrdili, že se jim více daří venku, kde získali 10 z celkových 12 bodů v sezoně. Jejich trenérovi Pavlu Hoftychovi vyšel návrat do Liberce, který vedl před angažmá v Boleslavi. Severočeši doma podruhé za sebou prohráli a mohou přijít o třetí místo v tabulce. Hosté po druhém vítězství z posledních tří kol poskočili na sedmou příčku.

"Bylo pro mě až strašidelné, že tu Boleslav tak dlouho nevyhrála, protože obě mužstva jsou každoročně srovnatelná. V roce 2007 jsem tu jako trenér Zlína zvítězil se svým týmem 1:0 po 40 utkáních bez výhry venku. I přesto, že jsem ex-liberecký trenér, jsem rád, že se nám to dnes s Boleslaví podařilo," řekl na tiskové konferenci Hoftych.

"Na Liberec ale rád vzpomínám, nedám na něj dopustit. Není to o tom, že bych sem jel válčit s Libercem. Spíš to bylo o tom, že teď je reprezentační pauza. Když v ní máte body, vždy se vám lépe dýchá," doplnil Hoftych.

Oba týmy podle předpokladů nastoupily v rozestavení s třemi stopery. Liberci scházel zraněný klíčový záložník Frýdek, kterého nahradil Višinský. Jen na lavičce Mladé Boleslavi začal špílmachr Matějovský, naopak poprvé v základní sestavě dostal v lize šanci Krobot.

Hosté byli v úvodu mírně aktivnější. Ve 25. minutě si naskočil na centr Krobot, ale brankář Vliegen jeho hlavičku pod břevno vytáhl nad. Na druhé straně Matouškovu skákavou střelu kousek zpoza vápna vyrazil gólman Šeda.

Z následné akce už Severočeši udeřili. Po Gebre Selassieho přízemním centru ještě Matouškovu ránu z vápna Šeda vyrazil, ale na dorážku hlavou od pohotového Van Burena už nemohl dosáhnout. Třicetiletý nizozemský útočník skóroval v tomto ročníku nejvyšší soutěže už pošesté a překonal své sezonní maximum v české lize. Na druhém místě tabulky kanonýrů ztrácí dva góly na slávistu Tecla.

Na opačné straně mohl v 35. minutě odpovědět Ladra. Přízemní střelou propasíroval míč skrz Vliegenovy nohy, ale těsně před brankovou čárou stačil odvrátit balon vracející se Mikula.

Mladoboleslavský trenér Hoftych poslal do druhé půle režiséra hry Matějovského. Ve 48. minutě vyběhl hostující gólman Šedu daleko mimo pokutové území, fauloval Matouška a mohl být rád, že mu rozhodčí Křepský udělil jen žlutou kartu.

"Rozhodčí mi řekl, že to bylo na hraně. Já to nechápu. Obhajoba rozhodčího je, že si to (Matoušek) kopl do strany, že by nešel na bránu. Za mě je to podobný zákrok jako v minulém zápase červená karta pro Valentu, kterou respektuji. Tady je to úplně stejné. Šeda tam byl pozdě, Matoušek má roztrženou holeň, bolí ho koleno a musí střídat. Za mě je to zákrok, který je na červenou kdekoliv," uvedl liberecký trenér Luboš Kozel.

"Nechci hodnotit rozhodčí. Ale za mě když takhle brankář vyběhne 10 metrů mimo vápno, já jsem tam ještě dřív, píchnu si balon a trefí mě na koleno, myslím, že to měla být červená karta," prohlásil Matoušek.

Chvíli nato hlavičkoval domácí Mikula kousek vedle, ale jinak měli po změně stran více ze hry hosté. V 64. minutě liberecký gólman Vliegen po těžké malé domů špatně trefil míč jen nad sebe a pak ve vzdušném souboji trefil do hlavy střídajícího Skaláka. Sudí Křepský po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace nařídil penaltu, kterou s přehledem proměnil Matějovský. Čtyřicetiletý záložník přitom v pátém kole pokutový kop nedal.

"Pochválil bych Skaláka, který šel za balonem, byť to vypadalo jako zdánlivě ztracená situace. Od gólmana to bylo trochu nešikovné. Za nás jasná penalta. Nakonec Skalák byl ošetřovaný, vrátil se do hry, ale stejně jsme ho pak museli střídat, protože má lehký otřes mozku," řekl Hoftych. "Penalta nás nakopla, Liberec trochu znejistěl. Přišlo, že si za tím jdeme víc," mínil Matějovský.

V 75. minutě mohl dokonat obrat Šimek, ale jeho hlavičku po rohu vyrazil Vliegen. Liberecký trenér Kozel se snažil oživit výkon svého týmu několikanásobným střídáním v ofenzivě, ale domácí byli dál v útlumu a nakonec přišli i o remízu. V 86. minutě si za vápnem sebral odražený míč Ladra a povedenou technickou střelu zakroutil přesně k tyči.

Liberečtí se ještě v závěru pokusili srovnat. Do útoku vyrazil i gólman Vliegen, po odvrácené standardce se ale dostali Mladoboleslavští do přečíslení čtyř na jednoho, které střídající Stránský zakončil střelou do opuštěné branky zpoza vápna. Svou druhou trefou v nejvyšší soutěži podtrhl první ligové vítězství Středočechů v Liberci po dlouhých 15 zápasech.

"Jsem zklamaný, protože jsme ztratili zápas, ve kterém jsme vedli. Byly asi dva zlomové okamžiky utkání. Prvním byl faul Šedy na Matouška, druhým penalta. Soupeře postavila na koně. My jsme s tím chtěli něco prostřídáním udělat, ale už jsme neměli náboje. Vypili jsme si to až do dna," litoval Kozel.

Mizerné domácí výsledky Jihočechů

České Budějovice prohrály v devátém kole první ligy s Olomoucí 0:3. Góly Sigmy vstřelili v první půli Denis Ventúra a Jan Navrátil, po přestávce zvýšil Pavel Zifčák. Jihočeši potvrdili mizernou bilanci na domácím hřišti v této sezoně, když z pěti zápasů získali jediný bod a pouze dvakrát skórovali. Olomouc si polepšila na deváté místo, Dynamo v neúplné tabulce kleslo na 13. pozici.

Jihočeši přitom začali zápas nadějně. V osmé minutě Grič hlavičkoval těsně nad branku, v 16. minutě zase Hellebrandova rána skončila na břevně.

Ale Olomouc hned z první střely skórovala, když se po rohu pohotově trefil Slovák Ventúra a připsal si premiérovou branku v české lize. Jihočechy inkasovaný gól zasáhl a jejich hra se z velké části zhroutila. Hosté toho dokázali ještě do přestávky využít. Ve 42. minutě Chytil vymyslel kolmicí pro Navrátila, který obešel i brankáře Janáčka a poslal Olomouc do dvougólového náskoku.

"Než jsme vstřelili prví gól, tak prvních 20 minut bylo z naší strany trestuhodně pasivních. Dokonce jsem se sám sebe ptal, jestli jsme ještě pořád na hotelu, nebo jestli máme rozcvičku před zápasem. Kdybychom pokračovali v tom, co jsme předváděli prvních 20 minut, tak jsme odtud nemohli odjet ani s bodem," řekl olomoucký trenér Václav Jílek na tiskové konferenci.

"Ale z první nebezpečné akce jsme dokázali skórovat. Samozřejmě, že sebevědomí hráčů se vstřelenou brankou vzrostlo a když jsme ještě do přestávky přidali druhou, udělali jsme si dobrý základ pro vítězství," přidal kouč hostů.

Dynamo zkusilo ještě v úvodu druhého poločasu zápas zdramatizovat. Hellebrand se opět opřel do míče, ale znovu neuspěl. O chvíli později však Sigma zasadila soupeři definitivní úder. Zifčák v 53. minutě po rychlém brejku přetlačil v souboji Králika a oblouček z kopačky olomouckého záložníka skončil v síti.

"Jakmile jsme dostali druhý gól, už jsme se z toho nedokázali otřepat. Pak jsme zkusili změnu rozestavení, byl tam z naší strany nějaký platonický tlak, ale místo toho jsme dostali třetí gól," uvedl českobudějovický trenér Jozef Weber.

Zbytek zápasu měl už hodně podobný scénář. Domácí se snažili aspoň snížit a více se tlačili do ofenzivy, Olomouc se spoléhala na protiútoky, ve kterých byla velmi nebezpečná. Z jednoho z nich mohl další gól přidat v 59. minutě Breite, ale neuspěl.

Olomouc v lize zdolala Dynamo po šesti zápasech a v Českých Budějovicích zvítězila po 12 letech. Naopak Jihočeši navázali na mizérii z posledních týdnů. V minulém kole prohráli 1:6 na hřišti pražské Slavie a z posledních tří kol mají skóre 1:11 a nula bodů.

"Do sezony jme vstoupili dobře, vyhráli jsme venku s Pardubicemi, udělali jsme body na Bohemce, ale teď vidíme určitý propad formy a musíme se z toho sami dostat ven," dodal Weber.

Zbrojovka Brno - FK Teplice 2:2 (2:2)

Branky: 18. Alli, 37. Ševčík - 7. Jukl, 45.+3 Kučera. Rozhodčí: Batík - Pečenka, Leška - Machálek (video). ŽK: Kučera, Hyčka (oba Teplice). Diváci: 4118.

Brno: Berkovec - Hrabina, Šural, Endl, Matejov - Texl (75. Blecha), Souček - Alli, Ševčík, Hladík (75. Fousek) - Řezníček. Trenér: Dostálek.

Teplice: Mucha - Vondrášek, Knapík, Hybš - Hyčka, Jukl, Kučera, Shejbal (90.+3. Kodad) - Trubač (87. Dramé) - Gning (90.+3. Mareček), Žák (76. Fila). Trenér: Jarošík.

Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav 1:3 (1:0)

Branky: 28. Van Buren - 66. Matějovský z pen., 86. Ladra, 90.+5 Stránský. Rozhodčí: Křepský - Paták, Líkař - Kocourek (video). ŽK: Matoušek, Vliegen - Dancák, Matějovský, Šeda. Diváci: 3358.

Liberec: Vliegen - Prebsl, Talovjerov, Plechatý - Mikula, Gebre Selassie (82. Varfolomejev), Červ, Preisler (76. Fukala) - Višinský (83. Rabušic) - Van Buren (70. Rondič), Matoušek (70. Kozák). Trenér: Kozel.

M. Boleslav: Šeda - Suchý, Karafiát, Šimek - Pech, Mareček, Dancák, Fulnek - Ekpai (60. Skalák, 85. Stránský), Ladra (90.+2 Mašek) - Krobot (46. Matějovský). Trenér: Hoftych.

Dynamo České Budějovice - Sigma Olomouc 0:3 (0:2)

Branky: 25. Ventúra, 42. Navrátil, 53. Zifčák. Rozhodčí: Zelinka - Antoníček, Dohnálek - Szikszay (video). ŽK: Čolič (Č. Budějovice). Diváci: 2096.

Č. Budějovice: Janáček - Čolič, Havel, Králik, Sluka - Čavoš (77. Broukal), Grič - Čmelík (46. Škoda), Hellebrand (77. Krch), Potočný - Zajíc (64. Hais). Trenér: Weber.

Olomouc: Trefil - Chvátal (84. Sláma), Vraštil, Beneš, Zmrzlý - Ventúra, Breite (87. Košťál) - Zifčák (65. Spáčil), Růsek (65. Greššák), Navrátil - Chytil (87. Zlatohlávek). Trenér: Jílek.