Ostrava remizovala v Plzni a zahraje si o Evropskou ligu, Liberec padl v Jablonci

Fotbalisté Ostravy v závěrečném pátém kole prvoligové nadstavby remizovali v Plzni 1:1 a zajistili si páté místo a účast v kvalifikačním utkání o Evropskou ligu proti Mladé Boleslavi. Baník v tabulce skupiny o titul skončil o bod před Libercem, který podlehl Jablonci 0:1.

Zápas v Plzni přitom pro Baník nezačal dobře. Už v páté minutě otevřel skóre domácí Luděk Pernica, ale ve druhém poločase vyrovnal další stoper a bývalý hráč Viktorie Václav Procházka. Ostrava venku uspěla po sérii sedmi ligových porážek, svěřenci Pavla Vrby v sezoně nejvyšší soutěže doma udrželi neporazitelnost.

Plzni kvůli zranění a karetním trestům chyběla řada opor. V základní sestavě poprvé od loňského září nastoupil záložník Kolář, premiérově v jarní části sezony chytal brankář Kozáčik a od začátku hrál i další obvyklý náhradník Petržela. Ostrava postrádala útočníka Baroše, který dostal zápasový trest za vyloučení ve finále poháru se Slavií mimo hřiště.

Domácí začali lépe a už v páté minutě otevřeli skóre. Kovařík nacentroval do šestnáctky a hlavičkující Pernica "rybičkou" dal premiérový ligový gól v plzeňském dresu. Na druhé straně Hrubý slabě zamířil jen doprostřed branky.

Hráči Viktorie byli nebezpečnější, jenže v koncovce postrádali přesnost. Beauguel netrefil branku po Petrželově přihrávce, Limberský vypálil nad břevno a vedle zamířil i Kayamba těsně před pauzou.

Druhý poločas začal velkou šancí hostů, ale nepokrytý Hrubý v pokutovém území nedokázal dobře zakončit. Po hodině hry Ostravu podržel Laštůvka výborným zákrokem proti Kopicově ráně.

Baník v 66. minutě vyrovnal po rohovém kopu. Kozáčik vyrazil Diopovu střelu k Procházkovi a ten se nadvakrát proti bývalému týmu prosadil. Regulérnost gólu ještě potvrdil videorozhodčí.

Plzeňští oproti první půli výrazně zvolnili a pouštěli soupeře do dalších velkých šancí. Jánoše vychytal Kozáčik a střídající Kuzmanovič z dobré pozice hlavičkoval mimo. Domácí však remízový stav udrželi a v 18. utkání po sobě s Ostravou v nejvyšší soutěži neprohráli.

Severočeši bez pohárů

Liberečtí fotbalisté si evropské poháry v příští sezóně nezahrají. V posledním utkání nadstavbové skupiny o titul prohráli 0:1 v severočeském derby na hřišti Jablonce a skončili v ligové tabulce na šestém místě. Rozhodující gól zápasu vstřelil ve druhé minutě po přestávce domácí obránce Tomáš Holeš.

Karty před zápasem byly jasně rozdány. Zatímco Jablonec měl zajištěn postup do Evropské ligy, Liberečtí na ni mohli myslet jen v případě, že dnes získají více bodů než Ostrava v Plzni. A to se nakonec nestalo, duel o poháry proti Mladé Boleslavi si zahraje Baník.

Hosté měli tudíž v 51. podještědském derby větší motivaci a už ve druhé minutě mohli jít do vedení, jenže Pázler, který na hrotu překvapivě zastoupil Kozáka, ve velké šanci minul. Slovan se snažil v klíčovém utkání sezóny rozhodnout, ale domácí hráli ve větším klidu a brzy získali i pevnější půdu pod nohama. V desáté minutě měl Kratochvíl první slibnou šanci, ale jeho střelu Nguyen vyrazil na roh.

Fotbalisté Liberce se připomněli až před poločasem, ale Oscar ve slibné pozici na hranici šestnáctky pálil nad. Ve 43. minutě znovu Pázler střelecky selhal ve velké šanci, domácí gólman Hanuš jeho pokus zmařil.

Vstup do druhého poločasu vyšel Jablonci. Ve 47. minutě se míč po slabé střele Holeše přes Nguyena došoural za brankovou čáru. Hosté se ještě snažili o zvrat, ale nepomohl jim ani příchod Kozáka. Liberecký kanonýr měl v závěru velkou šanci, jenže v 86. minutě nastřelil jen tyč. Ale ani případný vyrovnávací gól by jeho týmu již nepomohl poté, co Baník v Plzni vyrovnal.

V domácím dresu si poslední minutu zahrál po uzdravení i David Lischka, který má za sebou těžkou operaci srdce a následnou rekonvalescenci.

5. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o titul:

FK Jablonec - Slovan Liberec 1:0 (0:0)

Branka: 47. Holeš. Rozhodčí: Pechanec - Nádvorník, Leška - Hrubeš (video). ŽK: Holeš - Potočný. Diváci: 3410.

Jablonec: Hanuš - Holeš, Kubista, Břečka, Sobol - Hübschman - Kratochvíl, Trávník (56. Pilík), Považanec (90. Lischka), Vatajelu (75. Pleštil) - Doležal. Trenér: Rada.

Liberec: Nguyen - Fukala (69. Kozák), Kačaraba (46. Karafiát), Mara, Hybš - Breite, Micovčák (51. Pešek) - Potočný, Sýkora, Oscar - Pázler. Trenér: Hornyák.

Viktoria Plzeň - Baník Ostrava 1:1 (1:0)

Branky: 5. Pernica - 66. Procházka. Rozhodčí: Nenadál - Horák, Vodrážka - Lerch (video). ŽK: Petržela, Beauguel - Fillo. Diváci: 7787.

Plzeň: Kozáčik - Limberský, Pernica, Brabec, Kovařík - Hrošovský - Petržela (75. Štursa), Kolář (88. Hejda), Kayamba, Kopic - Beauguel (67. Bakoš). Trenér: Vrba.

Ostrava: Laštůvka - Fillo, Procházka, Stronati, Fleišman - Holzer, Jánoš, Jirásek, Granečný (60. Kuzmanovič) - Hrubý (88. Mešaninov), Diop (84. O. Šašinka). Trenér: Páník.

