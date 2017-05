Počítali jsme s tím, že Plzeň v Brně vyhraje. Ani jsme neměli připravený plán oslav, říká Bořil

před 57 minutami

Do sestavy se vrátil na úkor norské posily Pera Egila Floa a na levém beku se mu daří. Jan Bořil v utkání předposledního ligového kola v Mladé Boleslavi utekl domácí obraně a po jeho akci vstřelil Mingazov druhý gól. Gól, díky jemuž má Slavia nyní na kontě mistrovský mečbol.

Sice se vám podařilo v Mladé Boleslavi vyhrát, už už jste se mohli vracet do Prahy jako mistři, euforii ale uťala Plzeň až v nastavení souběžně hraného utkání. Jak jste byli informováni ohledně výsledku v Brně?

Až když jsme dali druhý gól, tak nám trenéři říkali, že je to pořád 0:0. O půli nás nikdo neinformoval, tedy alespoň já jsem to nechtěl vědět.

Ale na konci zápasu jste emotivně gestikuloval směrem k lavičce. Chtěl jste vědět výsledek, že?

Ano, to jsem chtěl vědět výsledek. Trenéři ukazovali, že je to špatný, že Plzeň dala gól v 92. minutě.

Je to pro vás zklamání?

Ani ne, nám všem bylo jasné, že souboj s Plzní se potáhne až do posledního kola. V Mladé Boleslavi jsme chtěli za každou cenu vyhrát. Určitě to nebylo nic jednoduchého, protože Boleslav teď hraje velice dobře. Navíc potřebovala taky urvat nějaké body.

Měli jste naplánované oslavy v případě, že by to vyšlo?

Ne. Naším cílem bylo tady vyhrát, a pak by se vidělo.

První poločas jste zvládli velmi dobře, domácí jste do ničeho nepustili. Ale ve druhé půli vás začali domácí pěkně větrat, zvlášť poté, co přišel na hřiště druhý útočník Chramosta. Čím to?

Ano, bylo to nahoru dolů. My jsme ke konci byli hodně nervozní, to se nám i vymstilo, dostali jsme gól na 2:1. Zbytečně jsme se zatáhli, přestal nám hrát střed zálohy, jenom jsme nakopávali, nedokázali jsme udržet balon. Byla to chyba celého týmu. Závěr jsme museli urvat, což se nám naštěstí podařilo.

Také díky vaší akci, po které Mingazov vstřelil druhý gól…

Milan (Škoda) tam udržel balon, tak jsem si křikl, ať mi ho tam nechá, že půjdu dopředu. Obránce Boleslavi mě zfauloval a málem jsem upadl, ale zahlédl jsem Ščukyho, jak tam nabíhá, on to zase přistrčil Mingymu, a samotný konec akce už jsem pořádně neviděl. Hlavní je, že to tam spadlo.