Opatrný fotbal skončil bezgólovou remízou. Liberec a Zlín protáhly sérii bez výhry

Liberec představil v prvním jarním zápase hned pět nových posil. Sérii bez vítězství se jim však zlomit nepodařilo.

Liberec - Fotbalisté Liberce remizovali v dohrávce 17. ligového kola se Zlínem bez branek. Domácí Severočeši tak protáhli své čekání na výhru v nejvyšší soutěži na sedm utkání a na dvanáctém místě tabulky mají tříbodový náskok před sestupovou patnáctou příčkou. Zlín v lize neprohrál čtvrtý z posledních pěti duelů s Libercem a ze čtvrté pozice ztrácí tři body na třetí Spartu.

"Bylo to klasické první utkání po zimní pauze, kdy jde oběma týmům o hodně a nikdo nechce udělat první chybu. Oboustranně to byl nudný zápas. Remíza 0:0 je pro nás zklamáním, chtěli jsme doma na úvod vyhrát," řekl na tiskové konferenci liberecký trenér Jindřich Trpišovský.

První poločas měl typické znaky úvodního jarního kola. Oba týmy začaly opatrně a na šance se dlouho čekalo. Trenér Slovanu Trpišovský po radikální obměně kádru nasadil do základní sestavy hned pět zimních posil včetně nejnovější akvizice Součka a na libereckém projevu byla patrná nesehranost. "Spokojeni jsme s hrou defenzivy, v novém složení jsme Zlín kromě jedné šance do ničeho nepustili," chválil Trpišovský.

Zlín v úvodu lépe kombinoval a více hrozil. Nejprve Dúbravku nechtěně nepovedeným centrem protáhl Vukadinovič, ve 32. minutě pak pálil těsně nad Diop.

V 38. minutě měli "Ševci" největší šanci první půle. Vukadinovič našel ve vápně Fantiše, ale proti němu se vytáhl domácí gólman. "Jsem rád, že jsme mohl klukům tím zákrokem pomoci, ale vyměnil bych nulu za tři body. V téhle situaci je hodně potřebujeme," řekl Dúbravka.

Ve druhém poločase se hrálo na jednu branku

"V první půli ještě naše hra měla parametry, dokázali jsme si vytvořit nějakou mezihru a měli jsme asi jednu vyloženou šanci. V druhé půli už to bylo horší," poznamenal zlínský trenér Bohumil Páník.

Po změně stran Slovan výrazně přidal. V 53. minutě napřáhl z velké dálky Potočný a donutil Dostála k prvnímu vážnějšímu zákroku. "Plavalo to, byla to rána jako z děla. Musel jsem do poslední chvíle čekat, co to udělá. Naštěstí jsem to zvládl. To byl asi nejtěžší zákrok," uvedl Dostál.

Liberec stupňoval tlak, ale neprosadil se ani v 66. minutě Breite a po něm hlavičkující Voltr, kterého vychytal hostující gólman. Slovan svíral soupeře před jeho vápnem, ale v zakončení dokazoval, proč má spolu s Jihlavou nejhorší útok ligy. Po odraženém míči zkusil vystřelit akrobaticky přes hlavu Ekpai, jeho pokus však mířil těsně mimo.

Nudu nerozseknul ani střídající Baroš

"Bohužel bychom potřebovali větší kvalitu v těch situací, kdy se to láme. Sparta včera dá z první střely gól, Potočný předvede podobnou střelu a bohužel to tam nespadne," uvedl Trpišovský.

Hostující kouč Páník pak v rychlém sledu dvakrát vystřídal a otupil tím domácí nápor. Liberecký trenér zariskoval a na poslední čtvrthodinu nasadil třetího útočníka Baroše, bezgólový stav už se ale nezměnil.

"Naše hra byla v druhé půli od ničeho k ničemu. Za bod můžeme být rádi, že nás domácí nesestřelili po rozích a taky díky dobrému výkonu našeho brankáře Dostála. Liberec má silný kádr, za pochodu to naposiloval a pokud mužstvo sehraje, budou se odsud těžko vyvážet body. My jsme měli dnes štěstí, že to mužstvo ještě není tak sehrané," mínil zlínský trenér Páník.

17. kolo první fotbalové ligy:

Slovan Liberec - Fastav Zlín 0:0

Rozhodčí: Královec - Myška, Arnošt. ŽK: Souček - Fantiš. Diváci: 1990.

Sestavy:

Liberec: Dúbravka - Coufal, Latka, Kúdela, Mikula - Ekpai (81. Bartošák), Breite, Souček, Bartl (75. Baroš) - Potočný, Voltr (86. Ševčík). Trenér: Trpišovský.

Zlín: Dostál - Pazdera, Jugas, Gajič, Matejov - Vukadinovič, Traoré, Živulič, Štípek (73. Kopečný) - Fantiš (71. Holík), Diop (89. Hnaníček). Trenér: Páník.

