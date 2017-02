Sparta si fanoušky po krachu s Rostovem příliš neudobřila. V herním projevu musíme přidat, ví Požár

před 29 minutami

Pražská Sparta po krachu v Rostově nastoupila do svého prvního jarního zápasu v české lize proti Bohemians 1905. Sparťané se sice z vítězství 1:0 v malém pražském derby radovali, ale předvedený výkon určitě nepotěšil fanoušky letenského klubu. V závěru zápasu se na hráče Sparty ozýval pískot vlastních příznivců, kteří navrch skandovali: "My chceme Spartu".

Praha - Fotbalová Sparta zvítězila v prvním jarním kole proti Bohemians Praha 1905 1:0. Sparta sice dokázala zareagovat na výhry Slavie a Plzně, tedy týmů, které jsou v tabulce před ní. Jenže pokud se chtěli sparťané omluvit fanouškům za krach v Evropské lize na půdě Rostova, tak se jim to podle odezvy vlastních tribun příliš nepovedlo.

Fanoušci nebyli příliš spokojení

Po konečném hvizdu se na hráče Sparty ozýval pískot vlastních tribun a kotelníci, kteří mimochodem znovu pískali, hučeli a nadávali Tiémokovi Konatému, skandovali po zápase, "my chceme Spartu".

"My jsme neodehráli ve čtvrtek dobré utkání a dostali jsme se trochu pod tlak. Zápasy po pohárových utkáních nejsou jednoduché i kvůli tomu cestování. Zápas proti Bohemce jsme museli zvládnout. Jsme samozřejmě rádi, že jsme zápas vyhráli, ale víme, že v tom herním projevu musíte ještě přidat," okomentoval zápas trenér Tomáš Požár, jenž před začátkem jarní části sezony vyhlásil, že by chtěl se svým týmem hrát dominantněji než na podzim.

Konatého trenéři podrželi

Ve zmíněném zápase proti Rostovu Konaté zhatil vyhlídky svého týmu červenou kartou, jež dostal už po půlhodině hry. Proti Bohemce ho ale trenérský štáb Sparty podržel. "Ohledně nasazení Timiho to nebylo uplně jednoduché rozhodnutí, po tom co se stalo. Já jsem cítil z vnitřního prostředí obrovsou podporu Timiho a to nám dodalo sílu, abychom ho podrželi a prostor na hřišti mu dali," vysvětlil rozhodnutí trenérů Sparty Tomáš Požár. "Červená karta v Rostově zápas určitě ovlivnila. Nicméně v kontextu všech události, které se staly před začátkem sezony, jsme zaujali postoj, že Timiho podpoříme," dodal na obranu Konatého.

"Já jsem se úvahou s jakými hráči Sparta nastoupí nezabýval. Ale podle mého názoru bylo nasazení Konatého správným rozhodnutím. Kdyby nenastoupil, tak by byl zadupaný. Když nad tím teď přemýšlím, tak říkám, že to bylo správné a velmi citlivé rozhodnutí," hodnotil krok s nasazením Konatého také zkušený kouč Bohemky Miroslav Koubek.

Fandové proti sobě

Jenže nasazením Konatého trenér Sparty poněkud rozdělil své vlastní příznivce. Pokaždé, když kotel častoval Konatého nadávkami, většina zbylých diváků kotelníky vypískali. "Vnímáme, že část fanoušků má na Timiho určité reakce. My nechceme fanoušky rozdělovat. Samozřejmě mi tato situace vadí. Rád bych všechny požádal, abychom se zaměřili na Spartu a téma Konaté už nechali být a byli jednotní," poprosil všechny příznivce Sparty Požár.

Zápas rozhodl jedinou brankou Aleš Čermák, který zhruba z dvaceti metrů parádním pokusem obstřelil brankáře Bohemky Martina Berkovce. "Především v první půli byl Aleš Čermák u důležitých situací. Nakonec dal rozhodující gól. Druhou půli jsme však týmově neodehráli vůbec dobře a ani Aleš už nebyl na takové úrovni jako v prvním poločase. Navíc mi přišlo, že mu trochu docházely síly. Ale v zásadě odvedl slušný výkon," zhodnotil Požár výkon střelce jediné branky, který v sestavě nahradil Lukáše Váchu.

Posílí ještě Sparta?

V základní sestavě Sparty proti Bohemce došlo hned ke třem změnám oproti zápase proti Rostovu. "My jsme avizovali už před začátkem jara, že budeme chtít hráče rotovat. Hrajeme znovu ve čtvrtek a v neděli a víme, že se to v deseti hráčích odehrát nedá. Snažíme se někde ulevit a neznamená, že čtvrteční sestava na odvetu proti Rostovu bude stejná jako proti Bohemce," znovu prezentoval Požár plány s hráčským vytížením pro jarní část sezony.

Přestupové období v Česku končí 22.2., tedy za tři dny. A trenér Sparty Požár naznačil ještě možné změny v kádru. "Je to reálné," odpověděl na závěr stručně na otázku, zda můžou fanoušci ještě očekávat nějaké změny v kádru.

