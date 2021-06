Ondrášek v Plzni končí. Viktoria už s útočníkem nepočítá, může si hledat nové angažmá

Ve fotbalové Plzni podle všeho skončí útočník Zdeněk Ondrášek. Dvaatřicetiletý nedávný reprezentant se s týmem nezapojí do letní přípravy a od klubu má svolení hledat si nové angažmá.

Zdeněk Ondrášek a jeho radost z nejslavnější trefy kariéry - gólu do sítě Anglie v kvalifikaci ME | Foto: Milan Kammermayer

Českobudějovický odchovanec přišel do Viktorie vloni v září jako velmi očekávaná posila z Dallasu, po nadějném začátku angažmá se mu ale přestalo dařit a vypadl ze základní sestavy.

Nejslavnější okamžik kariéry prožil Ondrášek předloni v říjnu, kdy při debutu za národní celek rozhodl jako střídající hráč o vítězství 2:1 nad Anglií v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy. Do kádru pro aktuálně probíhající turnaj se ale nedostal.

Nové angažmá si může hledat i plzeňský obránce Radim Řezník. Dvaatřicetiletý krajní bek, který získal s Viktorií čtyři ligové tituly, na jaře hostoval v Mladé Boleslavi.

Kariéru ukončil záložník Tomáš Hořava a účinkování v nejvyšší soutěži uzavřela jedna z plzeňských legend uplynulé éry bek David Limberský, který bude pokračovat v třetiligových Domažlicích.

Smlouvy ve Viktorii vypršely křídelním hráčům Ubongu Ekpaiovi s Adamem Hlouškem.

Plzeň naopak získala záložníka Ondřeje Pachlopníka, jenž se stal druhou letní posilou mužstva. Jednadvacetiletý mládežnický reprezentant bude v pátém týmu uplynulé prvoligové sezony rok hostovat ze Zbrojovky Brno, součástí dohody je opce na případný přestup.

"Tento krok je pro mě obrovskou výzvou. Viktorka je špičkový tým a čekají ji i zápasy v evropských pohárech, které jsem ještě nikdy nehrál. Je nyní na mně, abych makal naplno a porval se o místo," uvedl na klubovém webu Pachlopník.

"Jsem velmi rád, že se podařilo dotáhnout hostování s opcí takto talentovaného hráče, jakým Ondřej Pachlopník bezesporu je. Součástí transferu je i dohoda, že bude Brno moci využít přednostně možnosti získat některé naše hráče na hostování pro nadcházející sezonu," řekl majitel a generální manažer Viktorie Adolf Šádek.

Pachlopník je brněnským odchovancem. V nejvyšší soutěži zasáhl za Zbrojovku v uplynulém ročníku do 31 z 34 kol a připsal si jeden gól. Jihomoravané po sezoně sestoupili do druhé ligy.

Pachlopník je ofenzivním univerzálem - nastupovat může na pozici podhrota, křídla či v útoku. Talentovaný hráč prošel mládežnickými reprezentacemi a aktuálně patří do nově se tvořícího výběru do 21 let.

Plzeňští, které čeká kvalifikace nové Evropské konferenční ligy, zatím v letní pauze posilují hlavně ofenzivu. Už na začátku června angažovali kolumbijského křídelníka Jhona Mosqueru.

Do přípravy Západočechů se zapojí na zkoušku z druhé ligy brankář Marián Tvrdoň z Ústí nad Labem a záložník Modou N'Diaye z Táborska. Z Vyšehradu přišli mladíci Adam Alexandr a Dominik Kříž. Z hostování se vracejí útočník Tomáš Chorý, záložníci Michal Hlavatý, Marko Alvir a Dominik Janošek a obránci Luděk Pernica se Šimonem Gabrielem.