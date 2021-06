Odstřelovač v akci. Policie potvrdila, že aktivistovi na Euru hrozilo zastřelení

Do dozorčí rady energetické společnosti ČEZ míří bývalý ministr dopravy Dan Ťok. V pátek na to upozornil server SeznamZprávyvy. Návrh nominace Ťoka potvrzují informace o nominacích do řídících a dozorčích firem s majetkovou účastí státu na webu ministerstva financí (MF). Prostřednictvím MF stát vlastní 70 procent akcií ČEZ. Hlasování na valné hromadě firmy tak vesměs končí podle přání resortu. Pro Ťoka půjde už o druhou práci exministra pro stát. Je už ve správní radě Správy železnic.

Letošní valná hromada ČEZ se uskuteční v pondělí 28. června. Teprve tehdy bude jasné, zda se změna v dozorčí radě společnosti opravdu uskuteční. Dozorčí rada mimo jiné volí a odvolává členy představenstva firmy, má 12 členů. Stát má osm členů, zbytek jsou zástupci zaměstnanců. Koho by měl Ťok nahradit, zatím není jasné.