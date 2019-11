Olomouc vyhrála po osmi kolech, Zlín přetlačil Slovácko

Fotbalisté Zlína zvítězili v 18. kole první ligy v regionálním derby nad Slováckem 2:1. Olomouc nejtěsnějším výsledkem 1:0 porazila Liberec.

Olomoučtí se po osmi zápasech dočkali vítězství. O výhře domácích, kterým chyběl za žluté karty potrestaný trenér Radoslav Látal, rozhodl Michal Vepřek. Naopak Slovan prohrál s Olomoucí v sezoně i podruhé 0:1.

Vítěznou letošní premiéru na lavičce Sigmy tak zažil osmapadesátiletý Jiří Neček, který na Hané dlouho působil jako trenér mládeže.

"Jsem nejšťastnější trenér na světě. Doufám, že nám výhra přinese více klidu a větší sebedůvěru. Hráči to potřebují, v hlavách to pořád máte, hlavně ty konce zápasů," poukázal zaskakující kouč na téma osmizápasovou sérii bez výhry, která dnes skončila. "Je to úplně něco jiného vést tým jako hlavní, než jen jako asistent," dodal Neček.

Zlín zvítězil v regionálním derby nad Slováckem 2:1. Domácí poslal ve 32. minutě do vedení Tomáš Poznar a pojistku přidal deset minut před koncem Petr Jiráček. V 86. minutě už jen snížil Stanislav Hofmann.

"Ševci" částečně odčinili minulý debakl 0:5 v Liberci, vyhráli druhý z posledních tří zápasů a upevnili si 13. místo v tabulce. Slovácko čtyři kola po sobě nezvítězilo a zůstalo sedmé.

Sigma Olomouc - Slovan Liberec 1:0 (1:0)

Branka: 14. Vepřek. Rozhodčí: Denev - Blažej, Koval. ŽK: Plšek, Zmrzlý - Potočný, Breite, Karafiát. Diváci: 2816.

Olomouc: Mandous - Sladký, Štěrba, Beneš, Vepřek - Zmrzlý - Zahradniček (90.+2 Hála), Houska, Plšek, Falta - Chytil (51. Yunis, 73. González). Trenér: Neček.

Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Oscar (89. Chaluš), Mara (81. Mara) - Malinský, Breite, Potočný (65. Pešek) - Musa. Trenér: Hoftych.

Fastav Zlín - 1. FC Slovácko 2:1 (1:0)

Branky: 32. Poznar, 80. Jiráček - 86. Hofmann. Rozhodčí: Rejžek - Kotalík, Pečenka. ŽK: Džafič, Wágner, Čanturišvili, Buchta - Juroška, Daníček, Hellebrand. Diváci: 4051.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Buchta, Hnaníček - Matejov, Hlinka, Jiráček, Bartošák - Poznar (85. Železník), Wágner (72. Fantiš), Džafič (79. Čanturišvili). Trenér: Kameník.

Slovácko: Trmal - Juroška (85. Sadílek), Hofmann, Kadlec, Reinberk - Havlík, Daníček - Navrátil, Hellebrand (76. Dvořák), Petržela - Šašinka (11. Kalabiška). Trenér: Svědík.