Ve Slavii byl Rada pod drtivým tlakem, kvůli stresu zhubl osm kilo. Nyní má šanci se v Edenu ukázat

před 45 minutami

Nemá co ztratit. Jeho působení na lavičce má ostře vymezený horizont, Sparta už si připravuje letní řešení buď s Pavlem Vrbou, nebo v záložní variantě s Vítězslavem Lavičkou. Petr Rada může v derby jen získat; zaprvé má šanci vyhrabat už téměř pohřbené naděje na kvalifikaci o Ligu mistrů, zadruhé musí mít na slávistické fanoušky pořádnou žízeň.

Komentář Petr Rada přišel do Slavie v květnu 2012, tehdejší majitel Aleš Řebíček na jeho uvolnění z Teplic dokonce vyškrábl (bůhvíkde) pět milionů korun. Byla to další rána do zdecimovaného tábora slávistických fanoušků, ještě neuplynul ani rok od téměř dokonaného slávistického seppuku se sparťanem Františkem Strakou.

Angažmá Petra Rady sice nemělo takové grády, fasáda jeho domu zůstala podle všeho čistá, přesto impulzivní kouč čelil neustálému tlaku ze strany fanoušků. Už legendární se stala jeho replika, v níž po remíze 3:3 s italskou Parmou demonstroval národní negativismus prohlášením, že Češi budou nespokojení i v případě, že se ráno nevyprázdní rovně.

Postupem času se protesty sešívané veřejnosti stupňovaly, pokřik "Rada ven" se stal téměř povinnou součástí časového programu domácích zápasů. A impulzivní kouč běsnil, nedokázal si připustit strašidelný herní projev s minimem šancí a pramálem bodů. Za pár měsíců jsem zhubl osm kilo, stěžoval si na tlak, který musel snášet.

Radovo angažmá ve Slavii skončilo po roce, a to neslavnou bilancí sedmi vítězství, devíti remíz a devíti porážek. Slávističtí příznivci si jeho vyhazov vydupali. Teď už bude líp, loučili se s Radou jako se symbolem úpadku slavného klubu.

Jenže hned další sezona krutým způsobem odhalila, že jen v Radovi chyba nebyla. Aspoň ne ta kruciální. Mizerná finanční situace, bídný hráčský kádr a zpožděné výplaty dohnaly Slavii na okraj druholigové propasti. Bývalý ministr dopravy intervenoval tragickým angažováním holandského modemana Alexe Pastoora a Slavia se zachránila až na poslední chvíli, a to díky klice jako od blázince.

Ještě předtím okusila žďuchnutí až na poslední místo tabulky, kam ji v listopadu 2013 poslala Jihlava. Hříčkou osudu nově vedená - Petrem Radou.

Osmapadesátiletý trenér bude mít v neděli další šanci na satisfakci. A ta nebude malá. Byť se dá jen těžko očekávat, že během tří neděl Rada vtiskl Spartě smrtící ofenzivní automatismy, jistě si v kabině udělal pořádek. Je impulzivní, nevypočitatelný, rychle vybouchne. Ale prý je spravedlivý a starší hráči za ním stojí.

Anebo jinak: horší než jarní představení pod trenéry Holoubkem a Požárem to být nemůže.

Pokud se mu se Spartou podaří z Edenu vytřískat tři body, nejenže Slavii velmi ztíží útok na titul, ale naopak posune Letenské na už dosažitelný odstup šesti bodů.

Pro trenéra Radu by to byla dvojnásob sladká neděle.

autor: Jiří Škuba | před 45 minutami

Související články