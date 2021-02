Nejsem žádný ufňukanec, ale tohle mi mohlo ukončit kariéru, naštval se Limberský

Plzeňský fotbalista David Limberský po prohře 0:2 s Libercem v 18. kole Fortuna:Ligy kritizoval rozhodčího Miroslava Zelinku, který hostujícímu Martinu Koscelníkovi za tvrdý zákrok na sedmatřicetiletého obránce udělil pouze žlutou kartu. Poté přitom sudí vyloučil stopera Viktorie Filipa Kašu, když podobně fauloval Michala Sadílka. Limberský tvrdil, že mu Koscelník mohl ukončit kariéru.

"Málokdy reaguji na rozhodčí, ale tohle rozhodně nebylo přišlápnutí… Nejsem žádný ufňukanec, ale tohle mi mohlo ukončit kariéru, jedu na šití," napsal Limberský na Instagramu, kde umístil video se soubojem, zraněný kotník a ve formě hashtagů přidal i komentáře jako "slepecká hůl", "na každého jiný metr" nebo "Zelinka opět nezklamal".

Koscelník dostal v 29. minutě za šlápnutí na kotník Limberského žlutou kartu a Zelinka po konzultaci s videorozhodčím Petrem Hockem nešel faul přezkoumat k monitoru.

Stejně byl zpočátku napomínán také Kaša, ale po doporučení od VAR hlavní sudí souboj se Sadílkem osobně překontroloval u videa, změnil svůj původní verdikt a plzeňskému stoperovi ve 42. minutě ukázal červenou kartu. Liberec po změně stran v přesilovce vstřelil dvě branky.

"Je specifické, že jednu situaci posoudí přes video, druhou ne. Ale to se ve fotbale stává, sledujeme to v uvozovkách každý víkend na celém světě. Já to nebudu nějakým způsobem porovnávat ani komentovat, nejsem na to odborník," řekl na tiskové konferenci trenér Plzně Adrian Guľa.

Jeho protějšek Pavel Hoftych s rozhodčími souhlasil. "VAR tam byl ve více situacích. Jsme samozřejmě rádi, že to dopadlo tak, že Kašův zákrok byl posouzený jako červená a Koscelníkův nebyl. Já si myslím, že to bylo správné rozhodnutí," mínil liberecký kouč.

Sadílek musel střídat ještě v závěru prvního poločasu, Limberský šel ze hry v 84. minutě. Oba hráči s krvavými ranami na nohách zamířili na šití.