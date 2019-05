Na Plzni je vidět, že není v pohodě. Slavii pomůže Tribuna Jih, míní kouč Uhrin

před 3 hodinami

S Plzní postoupil do osmifinále Evropské ligy, ve Slavii ho zase šéf klubu Jaroslav Tvrdík označil za neodvolatelného trenéra. Dušan Uhrin mladší zná dokonale prostředí dvou rivalů, kteří se v neděli utkají ve fotbalové Fortuna:Lize v přímém souboji o titul. "Viktorka velké zápasy umí," říká jednapadesátiletý kouč.

Je Plzeň po výhře nad Jabloncem reálně ve hře o titul?

Jednoznačně, dva body nic neznamenají. Plzeň má obrovskou šanci. V tuhle chvíli rozhodne utkání v Edenu.

Jenže aby mohla Viktoria pomýšlet na obhajobu, musí se razantně zlepšit. Byť proti Severočechům získala tři body, její výkon byl zoufalý.

Ano, podala velice špatný výkon. Pomohl jí jenom sled šťastných náhod a povedené střídání. Kayamba zahrál famózně, mimochodem jemu se daří pravidelně a moc nechápu, proč nehrává od začátku. Díky němu Plzeň zápas otočila a mohla být ráda, že měla co otáčet, protože ve druhé půli mohla klidně prohrávat 0:5. Šancí Jablonce bylo opravdu hodně, ale Viktorka se do utkání vrátila neskutečně.

Těch zápasů, ve kterých nebyla lepší, a přesto vyhrála, je ovšem víc. Čím to je? Vůle? Štěstí?

V podstatě má štěstí. Předvedené výkony už neodpovídají plzeňskému standardu, už nehraje ten kombinační fotbal, který hrávala. Ztratila to. A co jí chybí nejvíc, to je Krmenčík. Střelec, který byl i do kombinace, velmi nebezpečný v pokutovém území. Proti Jablonci hráli Plzeňští na dvě věže, ale ani Chorý, ani Beauguel nejsou hráči do kombinace. První z nich navíc nezahrál dobře a šel rychle dolů. Ve středu pole začali pouze dva - Hořava, který je trochu z formy, a Hrošovský. A podle toho to taky vypadalo. Navíc obrana se mi pořád nelíbí. Když tam není Hubník, tak nepůsobí vůbec jistě.

Je pravda, že na plzeňskou branku se valil jeden útok za druhým…

Něco takového jsem u Plzně dlouho neviděl. Je vidět, že tam není potřebná pohoda. Ale možná, že se to tímhle vítězstvím otočí. Možná je to nakopne, protože hráče má Viktorka výborné.

Naopak Slavia hraje velmi dobrý fotbal, ale není produktivní. Jak podle vás dopadne zápas v Edenu?

Plzeň šanci rozhodně má, je zvyklá na těžká utkání. Slavia ne že by neměla formu, akorát nedává branky. Hraje nejlepší fotbal, nátlakový, vypadá tak, jak má lídr vypadat.

Sám moc dobře víte, jakou dokážou fanoušci v Edenu vytvořit atmosféru. Pokud zůstane Tribuna Sever pro utkání s Plzní kvůli trestu uzavřená, bude to pro Slavii velké mínus?

Myslím, že lidi z Tribuny Sever zaplní druhou stranu stadionu. Bude to Slavia Jih, která domácí potáhne. (úsměv) Fanoušci, kteří fandí, se do Edenu dostanou a řekl bych, že jim v tom Slavia maximálně pomůže. Pokud ne, byl by to handicap, protože červenobílí mají - co se týká fandění - nejlepší příznivce. Atmosféra v Edenu jednoznačně převyšuje všechno ostatní.