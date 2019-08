"Přizpůsobit se musí Kanga, ne Sparta." Nekompromisní Jílek poslal hvězdu na lavičku

před 35 minutami

Po prohrané odvetě Evropské ligy v tureckém Trabzonsporu se dalo tušit, že trenér fotbalové Sparty Václav Jílek udělá v ligovém duelu proti Baníku Ostrava změny v sestavě. Málokdo ovšem čekal, že posadí nejproduktivnějšího hráče týmu a tvůrce hry Guélora Kangu.

Gabonský záložník začal na lavičce a nakonec se při výhře 2:0 na hřiště vůbec nepodíval. Druhý poločas strávil rozcvičováním za postranní lajnou, při kterém sledoval úspěšné úsilí svých kolegů dovést zápas do vítězného konce.

Na hřišti Kangu nahradil Michal Trávník, Georges Mandjeck, který se ještě v průběhu letní pauzy pokusil Spartu opustit za pomoci arbitráže u FIFA, překvapivě nastoupil místo Krejčího.

Jeho nasazení do základní sestavy bral Jílek čistě pragmaticky. "Mandjeck byl v kádru áčka, měli jsme ho poměrně dlouhou dobu v tréninku a pracoval velmi dobře. Byl trpělivý i pracovitý. Navíc jsme mohli dát oddech Krejčímu, který hrál sedm zápasů v řadě. Nabízelo se to. Ze sportovního hlediska to mělo jednoznačně logiku. Georges to svým výkonem jednoznačně obhájil," objasnil rozhodnutí postavit třicetiletého Kamerunce.

Mandjeckovu snahu vyvázat se pomocí arbitráže ze smlouvy Jílek nekomentoval. "To můžeme řešit v budoucnu, teď bylo důležité sportovní hledisko," sdělil pouze.

Tah s Mandjeckem Jílkovi vyšel. Urostlý středopolař si věděl s hráči Baníku rady a utkání zvládl. "Nasadili jsme ho s ohledem na typologii soupeře. Šel sbírat míče proti Smolovi a Kuzmanovičovi. Splnil to na jedničku. Patřil k nejlepším hráčům na hřišti, byl silný v defenzivě a velmi platný do ofenzivy svým klidem a rozehrávkou," mnul si ruce Jílek.

Zároveň uznal, že s absencí Kangy Sparta ve hře některé především ofenzivní prvky ztratila. "Hráli jsme jednodušeji, nebyli jsme tolik na míči. Na druhou stranu jsme věděli, že Baník je fyzicky postavené mužstvo, proti takovým to má Kanga hodně složité," poukázal s tím, že soupeři se speciálně na gabonského středopolaře hodně soustředí a hru mu znepříjemňují.

"Kanga je prezentovaný médii a fanoušky jako jediná možnost pro Spartu. Tak to nemůže být. Nemůžeme se upínat k jednomu hráči, aby rozhodoval zápasy a všechno bylo položené na něm," upozornil Jílek.

"Máme možnosti rotace v sestavě. Nemůže to být všechno postavené na Kangovi. Nebudeme se mu přizpůsobovat, Kanga se musí přizpůsobit týmu. Dnes jsme to zvolili bez něj, nebylo v tom nic osobního," odmítl spekulace, zda by za vyřazením Kangy ze základní sestavy Sparty mohlo být záložníkovo gesto z utkání v Mladé Boleslavi, kdy si při střídání nejdříve nepodal ruku s nikým z týmu.

"Byla to naše taktická volba, ukázalo se to jako dobrý tah," hodnotil změnu ve středu hřiště.

Oproti zápasu předkola Evropské ligy vyměnil Jílek v základní sestavě celkem čtyři jména. Opět nastoupila v jiném složení stoperská dvojice, i když tentokrát šlo vlivem zranění Costy o vynucenou změnu. Na jeho místo nastoupil Dávid Hancko vedle Uroše Radakoviče.

Trenér Sparty doufá, že se mu podaří po hektickém úvodu sezony středovou dvojici obránců konečně ustálit. "Dokud nebudeme mít stabilizovanou stoperskou dvojici, tak se budeme točit v bludném kruhu. Těžko pak budeme obhajovat výkony," je si vědom.

Radakovič s Hanckem na něj udělali dobrý dojem. "Podali hodně sebevědomý a hodně kompaktní výkon. Nepouštěli soupeře do žádných situací, a to proti sobě měli Smolu, který je většinou hodně silný," pochvaloval si.