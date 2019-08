Jablonec zdolal Boleslav a stíhá Slavii. Liberec i v devíti zvládl válku v Karviné

před 4 hodinami

Fotbalisté Jablonce porazili v šestém kole první ligy Mladou Boleslav 2:1 a vrátili se na druhé místo tabulky za Slavii. Vyhrál i druhý klub zpod Ještědu, Liberec zvítězil 1:0 v Karviné, přestože dohrával bez dvou vyloučených hráčů.

Jablonec poslal ve 22. minutě do vedení Vladimir Jovovič a pojistku přidal ve druhé půli Martin Doležal. V závěru už jen snížil Tomáš Ladra.

Jablonec doma v lize zvítězil podesáté za sebou a Boleslav v nejvyšší soutěži zdolal teprve podruhé z posledních deseti zápasů. Hosté utrpěli druhou porážku v ligové sezoně a jsou sedmí, mají ovšem utkání k dobru.

"Hráli jsme s týmem, který má nejlepší formu z celé ligy. Takže o to více si dnešního vítězství ceníme. Vyhrát dvakrát za sebou doma, to je vždy důležité," prohlásil jablonecký trenér Petr Rada, který odkoučoval 350. zápas v české lize.

Mladé Boleslavi po čtvrteční vyřazení ve 3. předkole Evropské ligy s rumunským týmem FCSB scházeli zranění útočníci Komličenko a Mešanovič, který dal hattrick v minulém kole proti Spartě. V ofenzivě tak dostali šanci Jiří Klíma a Auer.

"Hlavně v pátek byla vidět na hráčích i na celém klubu taková skepse. Ale motivací bylo hrát dobře dál v lize a znovu si pohárovou Evropu vybojovat. Je to po pohárovém vyřazení pro nás další hořká pilulka," uvedl mladoboleslavský kouč Jozef Weber.

V první půli se hrál vyrovnaný zápas. V desáté minutě Holíkova tečovaná střela skončila těsně vedle, od pět minut později pak na opačné straně vytáhl Hrubý Budínského povedenou střelu zpoza vápna.

Ve 22. minutě udeřili domácí. Jovovič vybojoval míč u autové čáry, navedl si ho na hranici vápna a přízemní střelou překonal Šedu. Černohorský záložník dal soutěžní gól poprvé od konce března.

Poté hlavičkoval nepřesně domácí Doležal a na druhé straně hosté z několika centrů před pauzou výrazněji nezahrozili. Po přestávce začali Mladoboleslavští náporem, ale v ofenzivě jim viditelně chyběly zraněné opory.

To Jablonec si počínal v koncovce lépe. V 65. minutě domácí po přímém kopu rozebrali obranu a po Sýkorově centru se prosadil hlavičkou Doležal. Hned za necelé dvě minuty mohl snížit Fulnek, ale branku přestřelil.

Zdramatizovat utkání dokázali hosté až deset minut před koncem. Budínský přihrál Ladrovi a ten před Hrubým nezaváhal. Vzápětí mohl Jablonci vrátit dvougólové vedení střídající Kratochvíl, radost mu však pokazila tyč. Domácí už těsný náskok udrželi.

"Prohráli jsme, ale mužstvo podalo dobrý výkon. Dojeli jsme na neproměňování šancí. Bohužel jsme si nechali za naší převahy dát na 0:2. Ale co se týče herního projevu, to vše bylo v pořádku. Jediné co nám vadí, je konečný výsledek. Pokud budou hráči podávat takového výkony, tak o nás nemám strach," uvedl Weber.

Karviná nedokázala využít ani přesilovku o dva hráče

Fotbalisté Liberce v první lize zvítězili na hřišti poslední Karviné 1:0, přestože zápas šestého kola dohrávali bez dvou vyloučených hráčů Oscara a Kamsa Mary. Slovan díky gólu Jakuba Peška z 18. minuty v nejvyšší soutěži zabral po sérii čtyř porážek a opustil předposlední místo, naopak Slezané dál čekají na premiérovou výhru v sezoně a mají na kontě jenom dva body.

"Viděli jsme emotivní zápas, kdy se hrálo o Černého Petra. Byli jsme připraveni na válku a já musím smeknout klobouk před hráči, kteří se dnes vydali ze všech sil a odvedli absolutní maximum," řekl liberecký kouč Pavel Hoftych.

Úvodních deset minut se neslo v ospalém duchu, jako by na hráče obou týmů dolehlo letní počasí. Ačkoliv míč drželi častěji domácí, v 18. minutě se radovali Severočeši. Kuchta poslal povedený centr do šestnáctky, Oscar lehce prodloužil míč na Peška a ten zblízka propálil brankáře Hrdličku.

Karviná se vrhla do útočení, ale brzdily ji vlastní nepřesnosti. Nadějně vyhlížela střely Ba Louy po zblokovaném pokusu Putyery, kterou Nguyen vyrazil před sebe a u dorážky nebyl nikdo z domácích.

Velkou šanci na vyrovnání zahodil ve 34. minutě Hanousek, jemuž ideálně před bránu nabil Ba Loua, Nguyen ale předvedly excelentní zákrok a vyrazil míč na tyč. "Šel jsem tam vyloženě reflexivně. Měli jsme i štěstí," popsal Nguyen.

Ještě v téže minutě podnikli hosté brejk, Oscar nahrál z pravé strany Breitemu, ten ale odmítl náskok Slovanu navýšit, protože zamířil vedle.

"Bylo to meganervózní, nevím proč. Pravděpodobně to klukům svazovalo nohy a měli jsme najednou problémy, že jsme nepodrželi balon a nedostali se do hry," konstatoval karvinský trenér František Straka, který odkoučoval svůj 150. ligový zápas.

Druhá půle však začala šancí libereckého Peška, který v solidní pozici hlavičkoval vedle. Pak se dlouho nic nedělo. Až v 67. minutě Rundič napřáhl k ráně z přímého kopu, ale jen pozdravil diváky za bránou.

Těsně poté byl liberecký Oscar vyloučen po druhé žluté kartě a domácím začala přesilovka. Liberec se stáhl na vlastní polovinu a tlačil čas. V 78. minutě napřáhl z dálky domácí Bukata a krásnou ranou napálil břevno.

Po centru Ndefeho to pak hlavou zkoušel Krivák, ale mířil vedle. V poslední minutě se po rohu Ba Louy dostal k zakončení Smrž, jeho střela z první však byla zablokována obětavým klubkem těl libereckých hráčů.

"Mě mrzí to, jak se na šance nadřeme, abychom je pak lehkomyslně zahazovali. To pak pochopitelně sráží sebevědomí," upozornil Straka.

V nastavení Mara srazil unikajícího Ba Louu a rovněž viděl červenou kartu. Pro rozhodčí Adámkovou to bylo už čtvrté vyloučení v pěti utkáních v nejvyšší soutěži. Hosté však vedení ani v devíti nepustili a připsali si druhou výhru v ročníku.

"Od vyloučení Oscara už to pak bylo jen o tom ubránit centry do vápna. Navíc jsme nedotáhli nějaké nadějně vyhlížející brejky a vyhráli těsně, za což jsme rádi," uvedl Hoftych.

6. kolo první fotbalové ligy:

FK Jablonec - FK Mladá Boleslav 2:1 (1:0)

Branky: 22. Jovovič, 65. Doležal - 80. Ladra. Rozhodčí: T. Klíma - Blažej, Caletka. ŽK: Chramosta - Bucha, Křapka. Diváci: 3053.

Jablonec: Hrubý - Holík, Jugas, Plechatý, Krob - Hübschman, Považanec (76. Pilík) - Jovovič (82. Chramosta), Matoušek (56. Kratochvíl), Sýkora - Doležal. Trenér: Rada.

M. Boleslav: Šeda - Křapka (77. Pech), Takács, Pudil, Fulnek - Auer (60. Hubínek), Budínský, Matějovský, Bucha - Jiří Klíma (66. Wágner), Ladra. Trenér: Weber.

MFK Karviná - Slovan Liberec 0:1 (0:1)

Branka: 18. Pešek. Rozhodčí: Adámková - Mokrusch, Hájek. ŽK: Rundič, Janečka - Oscar, Mikula, Nguyen. ČK: 68. Oscar, 90.+3 Mara (oba Liberec). Diváci: 2960.

Karviná: Hrdlička - Krivák, Kouřil, Rundič, Ndefe - Smrž, Hanousek (46. Janečka) - Putyera (46. Guba), Lingr (74. Bukata), Ba Loua - Petráň. Trenér: Straka.

Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Breite, Oscar - Pešek (83. Malinský), Mara, Potočný (90.+5. Chaluš) - Kuchta (78. Musa). Trenér: Hoftych.