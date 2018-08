Mohl jsem dopadnout jako Mavuba a rok na Spartě trénovat, oddechl si Kadlec po přestupu do Slovácka

před 1 hodinou

Přesun ze Sparty se rodil těžce a dlouze. Nakonec se obránce Michal Kadlec po více než 13 letech vrátil na Slovácko, které ho fotbalově vychovalo.

Uherské Hradiště - Obránce Michal Kadlec po celou dobu letní přípravy trénoval se Slováckem, nakonec za něj ale nastoupil až ve čtvrtém kole Fortuna:ligy proti Olomouci. V zápase odehrál 70 minut, poté musel kvůli bolesti v noze střídat.

Na první start po návratu do Slovácka čekal déle než si představoval. "Tahanice v poslední době mi rozhodně neprospěla," přiznal Kadlec.

Sparta po konci loňské sezony ztratila o služby reprezentačního obránce zájem. Kadlec mohl v létě trénovat se Slováckem, ale jednání o podmínkách ukončení smlouvy se Spartou se táhla, a tak musel na soutěžní start za moravský klub čekat.

"Nakonec udělaly ústupek všechny strany. Sparta šla proti mně, já jsem šel proti Spartě, bylo tam i Slovácko. Všichni ale byli nakonec velkorysí a já můžu být tady," naznačil klíč k úspěšnému jednání.

Vůči žádné ze stran hořkost necítí. "Musím poděkovat Spartě, že došlo k dohodě, i Slovácku, že mi dalo smlouvu," dodal.

Kadlec stál na začátku sezony před dvěma možnostmi. "Buď rok trénovat bokem na Spartě jako Rio Mavuba, nebo hrát za Slovácko," ozřejmil třiatřicetiletý bek. Další možnost neexistovala. "Jednání byla náročná na hlavu. V jednu chvíli jsem byl připravený naskočit, ale přestup se znovu odložil," popisoval.

V prvním zápase po návratu slavil Michal Kadlec vítězství Slovácka nad Sigmou 3:1. "Kluci to pro mě urvali. Tentokrát to odmakali za mě, já jim to snad vrátím v dalších zápasech," přeje si.

Kadlec odehrál 70 minut, po kterých musel střídat. "Pro mě to bylo složité a byl jsem zezačátku i nervózní. Z posledního týdne jsem trénoval jen dva dny, protože jsem měl problémy s nohou," přiblížil svůj zdravotní stav.

"Po prvních patnácti minutách jsem viděl hvězdičky. Běhat ve 33 letech pozici krajního obránce není jednoduché, na to musíte být top fit. Já jsem týden pauzoval. Nohy zatím nejsou takové, jak bych si představoval. Přidávám si v trénincích, s věkem se snažím bojovat," dodal.

Kadlec vidí návrat do domovského klubu optimisticky. "Jsem tady po 13 letech, místní stadion jsem tehdy otevíral. Je krásné se vracet domů. Chceme z domácího stadionu udělat tvrz. Odtud se body nevozily, co si pamatuju. Když přidáme i nějaké body zvenku, bude to super. Ten tým na to má, porazili jsme silnou Olomouc i silný Baník," připomněl výsledky úvodních domácích zápasů Slovácka.

V dalším kole míří Moravané na Duklu, která zatím nebodovala. Slovácko ovšem ze dvou letošních výjezdů do Prahy (na Bohemians a na Spartu) nepřivezlo také ani bod. Zápas začíná v pátek v 18 hodin.