Odehráli jsme nejhorší zápas v sezoně. Chybí nám Traoré, řekl kapitán Zlína Jiráček

před 1 hodinou

Zlín po sérii vítězství prohrál doma s Baníkem 1:2. Výkon svého týmu hodnotil hodně příkře kapitán Petr Jiráček.

Zlín - Po sérii čtyř ligových vítězství bez inkasované branky dostali fotbalisté Zlína v domácím prostředí lekci od Baníku Ostrava, který v dnešní předehrávce devátého kola zvítězil 2:1. "Ševci" ztratili oproti předcházejícím zápasům herní lehkost a za svým soupeřem zaostávali i ve fotbalových dovednostech.

"Jednoznačně to byl z naší strany od první minuty nejhorší zápas, který jsme v této sezoně odehráli. Nešlo nám absolutně nic," řekl po zápase kapitán Zlína Petr Jiráček.

Trenér Ostravy Bohumil Páník, který ještě v minulé sezoně seděl na lavičce Zlína, se před utkáním nechal slyšet, že bude důležité najít hru na obranu soupeře. Po příchodu trenéra Michala Bílka Zlín změnil defenzivní styl se třemi stopery, což se odrazilo na výsledcích.

"Neřekl bych, že jsme byli přečteni. Dnes každý zná soupeře a ví o něm vše. Tentokrát jsme se absolutně nedostali k naší hře. Nesbírali jsme odražené balony, kombinačně nám to nešlo, ani se nám nedařilo ve finální fázi. I když jsme šance měli, tak jich bylo málo. Nic jsme si dnes nezasloužili," nešetřil Jiráček kritikou.

Hra Zlína se zlepšila až v závěru zápasu, kdy prohrával 0:2. "Za tohoto stavu pochopitelně soupeř začne více bránit. Z toho možná opticky pramenilo, že jsme měli více času a mohli jsme to práskat na naše útočníky. Měli jsme i nějaké odražené balony, ale bylo to málo," uvedl Jiráček.

Připustil, že po úspěšné sérii čtyř výher v lize a jednom vítězství v poháru může přijít i krize. "Jsme si všichni vědomi, že ligu nebudeme válcovat do konce. Chtěli jsme však úspěšnou sérii natáhnout co nejvíce. Po dnešním výkonu si nemůžeme na nic stěžovat. Bylo to z naší strany špatné," řekl zlínský kapitán.

Hře středové řady Zlína viditelně chybí tvůrce hry Traoré, který v reprezentační přestávce odešel do Slavie Praha. "Nebudeme si nic nalhávat, Traoré byl ve fantastické formě, udržel hodně balonů, dokázal naši hru zklidnit. Chybí nám. Nejsme v mezihře tak silní, jako když tady byl. Ale na to se nemůžeme vymlouvat. Jsou tady další hráči, kteří to musí vzít na sebe. A do dalších zápasů výkony zlepšit," dodal Jiráček.