Matějovský si tři zápasy nezahraje. Za surový faul pyká i plzeňský Kaša

Fotbalisté Marek Matějovský z Mladé Boleslavi a Filip Kaša z Plzně dostali od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace za surové fauly trest zákazu startu ve třech soutěžních utkáních.

Komise zároveň zahájila řízení s libereckým Martinem Koscelníkem, který po hrubém zákroku zranil Davida Limberského a chybně nebyl vyloučen.

Kaša dostal ve víkendovém duelu 18. ligového kola s Libercem v závěru první půle červenou kartu za surový zákrok na Michala Sadílka. Záložník Slovanu si odnesl krvavé zranění nohy a musel střídat.

Matějovský naopak v dohrávce 17. kola s Olomoucí vyvázl jen se žlutou kartou za hrubý faul na Davida Housku. Bývalý reprezentant vyřadil středopolaře Hanáků ze hry na dva až tři týdny.

Vzhledem k tomu, že zákrok způsobil zranění, mohla disciplinárka zahájit s Matějovským řízení, i když nebyl v zápase vyloučen.

"Disciplinární komise vzala v úvahu charakter a intenzitu zákroků Filipa Kaši i Marka Matějovského, jakož i jejich bezprostřední a pozdější následky. Oba zákroky vyhodnotila jako surovou hru bezohlednou k soupeři, která vedla ke zranění, pro které hráči odstoupili z utkání," uvedl předseda komise Richard Baček.

"Vzhledem k povaze přestupků i k vyjádření obou klubů k aktuálnímu zdravotnímu stavu postižených hráčů a jejich prognóze vynesla komise trest ve stejné výši v obou případech," dodal Baček.

Kaša už si třetinu trestu odpykal ve středečním utkání domácího poháru proti Přepeřím. Matějovský vzhledem k tomu, že nebyl vyloučen, ještě bude moci hrát ve víkendovém ligovém duelu s Plzní, neboť verdikt nabude platnost až za pět dní.

"Pokud se hráč nevzdá práva na odvolání, nabude trest právní moci nejdříve až za pět dní po vyhlášení na úřední desce. Hráč tak bude moci v nejbližším kole nastoupit," vysvětlil Baček.

Komise také zahájila řízení s libereckým Koscelníkem. Slovenský krajní bek či záložník sice nebyl v Plzni vyloučen, ale podobně jako Matějovský způsobil protihráči zranění.

"Z tohoto důvodu se i zde jedná o výjimku, která umožňuje komisi na základě článku 3 Statutu DK LFA podrobit disciplinárnímu řízení hráče, přestože jeho chování nebylo postiženo vyloučením přímo rozhodčím na hrací ploše. O výši jeho trestu rozhodneme na svém zasedání příští týden," dodal Baček.

Už v úterý komise rozhodčích potvrdila, že Koscelník měl být po půlhodině hry vyloučen. Sudí Miroslav Zelinka s videorozhodčím Petrem Hockem tím pádem v zápase výrazně poškodili Plzeň, která měla hrát přesilovku. Místo toho naopak domácí krátce nato po Kašově zákroku šli do oslabení a nakonec prohráli 0:2.

Pokutu 20 tisíc korun musí zaplatit Zbrojovka Brno za to, že její příznivci v utkání s Libercem vhazovali do prostoru stadionu pyrotechniku. Kvůli trvajícím opatřením proti koronaviru nemohou diváci do hledišť.

Zákaz výkonu všech funkcí na dvě soutěžní utkání a pokutu 15 tisíc korun si za nesportovní a urážlivé chování na adresu rozhodčích vysloužili asistent Baníku Ostrava Jan Baránek a kondiční trenér Opavy Michal Hampel. Druhý jmenovaný si už polovinu trestu odpykal v domácím poháru.

Disciplinárka také zahájila řízení s libereckým asistentem trenéra Pavlem Medynským a generálním manažerem Plzně Adolfem Šádkem kvůli podezření z porušení protokolu proti šíření koronaviru.