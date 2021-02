Jedenáct měsíců a konec. Vrba bude na Letné čelit i tvrdé sparťanské realitě

Ministerstvo obrany je připraveno se proti zatím nepravomocně uložené pokutě za zakázku na nákup armádních vrtulníků bránit soudně a případně i u mezinárodních institucí. Na jednání sněmovního výboru pro obranu to řekl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) minulý týden uložil ministerstvu obrany pokutu 550 milionů korun za údajná pochybení v zakázce za 17 miliard korun. Obrana s rozhodnutím nesouhlasí a chce proti němu podat rozklad. Podle Metnara by verdikt ÚOHS způsobil precedent, který by ohrozil i další armádní zakázky.