Liberec porazil Zlín 2:1 a po sedmi kolech zabral. Baník překvapil na Slovácku

Fotbalisté Liberce zvítězili v 26. kole Fortuna:Ligy nad Zlínem 2:1 po brankách v poslední dvacetiminutovce a připsali si první vítězství po sedmi zápasech. Stejně dlouhý půst ukončil Baník Ostrava, jenž veze tři body z Uherského Hradiště.

Severočeši oplatili soupeři říjnovou prohru 1:2 a ve vzájemných ligových duelech uspěli po třech porážkách se Zlínem po sobě. Liberečtí zvítězili po sedmi kolech a více než dvou měsících a upevnili si pozici v první desítce tabulky. "Ševci" nenavázali na minulou vysokou výhru 5:1 nad Českými Budějovicemi, podruhé z posledních tří kol utrpěli porážku a na 15. místě mají stejně bodů jako poslední Pardubice, které v neděli přivítají Spartu.

Liberečtí začali aktivněji a v úvodu chvílemi nepůjčovali soupeři míč, k velkým šancím ale jejich převaha nevedla. V 16. minutě se dostal ze strany do nadějné pozice Ghali, tečovanou střelou ale minul vzdálenější tyč.

Zlínští se zhruba po 20 minutách oklepali a sami zahrozili, Vukadinovič na zadní tyči v těžké pozici přestřelil. Na opačné straně po půlhodině brankář Rakovan vyrazil Červův pokus. Hosté před přestávkou chvílemi získávali převahu a po centru v nadějné pozici hlavičkoval vedle Libor Kozák.

Na druhé straně zamířil Purzitidis jen do boční sítě. V závěru první půle domácí Ghali po brejku obešel na levé straně před vápnem i gólmana Rakovana, místo přihrávky na lépe postavené spoluhráče se ale pokusil trefit odkrytou branku a poměrně vysoko přestřelil.

Po změně stran poslal liberecký trenér Kozel k Rondičovi na trávník druhého vysokého útočníka Olatunjiho. Po hodině hry se dostali do hry uzdravený domácí Fukala a hostující Fantiš, který se ale po souboji s protihráčem zranil a už po čtyřech minutách musel odstoupit.

V 68. minutě upadl ve vápně po dvou kličkách a souboji se Simerským domácí Červ. Sudí Klíma nejprve rozpažil, ale po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu nařídil penaltu, kterou proměnil Rondič. Bosenský útočník skóroval potřetí v ligové sezoně.

V 77. minutě vyrazil nejistý Rakovan Tuptův přímý kop do středu branky jen na břevno a dobíhající Rondič doklepl míč do sítě, po přezkoumání situace ze záznamu ale videorozhodčí odhalil těsný ofsajd. Domácí přidali pojistku až v 86. minutě, kdy Rondič na hranici ofsajdu vysunul střídajícího Olatunjiho a nigerijský útočník střelou po zemi mezi gólmanovy nohy zaznamenal svou třetí branku v české lize.

Zlín ještě závěr trochu zdramatizoval. Na Hrubého centr z rohu si na zadní tyči přes Červa naskočil obránce Cedidla a hlavičkou si připsal třetí gól v ligové kariéře. Na srovnání už ale hosté nedosáhli, naopak na druhé straně po brejku přestřelil na dlouhou nohu Rondič. Zatímco Liberec doma v lize vyhrál po pěti zápasech, Zlín od srpna 2021 venku v nejvyšší soutěži čeká na vítězství už 27 utkání.

Rozhodl Bitri

Fotbalisté Ostravy zvítězili ve 26. kole první ligy na Slovácku 1:0 gólem albánského stopera Enea Bitriho ze 30. minuty. Baník ukončil sérii sedmi zápasů bez vítězství v nejvyšší soutěži a teprve podruhé na jaře bodoval naplno. Tým z Uherského Hradiště nevyhrál třetí kolo v řadě a v neúplné tabulce zůstal pátý o dva body za Bohemians. Slezané se posunuli na jedenácté místo.

"Je to cenná výhra, ale tvrdá práce pokračuje. Jsem rád za sebe, tým i celý klub, že jsme vyhráli," řekl na tiskové konferenci trenér hostů Pavel Hapal. "Doplatili jsme na naši největší slabinu, a tou je proměnování šancí," uvedl kouč Slovácka Martin Svědík, který působil v Ostravě jako hráč i trenér.

Ve čtvrté minutě vyslal nepříjemnou střelu těsně nad Nguyenovo břevno ostravský Jan Juroška, úvod zápasu ale jinak patřil domácím. Nicméně střely Havlíka, Daníčka a ani Petrželův pokus proniknout do šestnáctky Baníku slalomem gólem neskončily.

Slovácku chyběla větší přesnost ve finální fázi, která brzdila jejich tlak, a tak hosté postupně převzali iniciativu. Ve 24. minutě po rohovém kopu nebezpečně hlavičkoval Tijani a přinutil Nguyena k zákroku u tyče své branky.

Baník se dočkal poté, co přežil šanci Kalabišky. Na rohový kop si vyskočil Klíma, jeho hlavičku stihl ještě domácí brankář vyrazit před sebe, ale na dorážku Bitriho už nedosáhl. Albánský stoper zaznamenal první gól v české lize po zimním příchodu ze své vlasti.

Velkou šanci na vyrovnání měl ve 36. minutě Daníček, jehož za obranou Ostravanů našel jemný centr Sinjavského, leč domácí veterán z šesti metrů přestřelil, podobně jako stoper Hofmann ve skrumáži o pár minut později. "Soupeř mě trochu rozhodil a já to překopl, hodně jsem se na sebe zlobil," popsal svoji šanci Vlastimil Daníček.

Slovácko ve druhé půli navázalo na tlak ze závěru prvního dějství. V 50. minutě spálil další vyloženou příležitost Sinjavskij, když zblízka netrefil bránu po ideálním centru Kadlece.

Baník přispíval k vysoké kvalitě ligového duelu nebezepečnými standardními situacemi i brejky. Po jednom z nich v 56. minutě pálil tvrdě Tijani a Nguyen musel vytáhnout ze svého repertoáru další dobrý zákrok.

Nebezpečné akce se střídaly na obou stranách, blízko ke druhému gólu byl hostující Klíma po akci Plavšiče, podobně jako Kalabiška s Vechetou.

S přibývajícím časem tlak Slovácka gradoval, ale narážel na pevnou defenzivu Baníku, podpořenou brejky. Almási trefil v 87. minutě břevno, ale mrzet ho to nemuselo. Ostrava zdolala Slovácko i podruhé v ligové sezoně. "Je to pro nás velká vzpruha, kterou jsme potřebovali a moc si toho vážíme," řekl odchovanec Slovácka a nyní obránce Baníku Jan Juroška, který poprvé nastoupil proti svému bratrovi Pavlovi.

Tým z Uherského Hradiště prohrál doma v lize po sedmi utkáních, naopak Baník venku v nejvyšší soutěži zvítězil teprve ve druhém z posledních 19 zápasů.

Hradec otáčel

Hradec Králové zvítězil v 26. ligovém kole v Brně 2:1, přestože v úvodu prohrával. Zbrojovku poslal do vedení v 19. minutě Nigerijec Musa Alli, ještě do přestávky srovnal Daniel Vašulín a sedm minut po změně stran rozhodl Matěj Ryneš střelou z 30 metrů.

"Votroci" vyhráli po čtyřech kolech a v neúplné tabulce se posunuli na sedmé místo. Ligový nováček je po třetí porážce v řadě třináctý a zůstává s pouhými 12 body nejslabším týmem na domácím hřišti.

Východočeši přijeli bez Kučery a Kodeše, které vyřadily karetní tresty, ale i bez nemocného trenéra Miroslava Koubka. "Pan Koubek se dostal do covidové situace, na taktice jsme se domluvili předem a odpracovali jsme to do puntíku," řekl na tiskové konferenci zaskakující asistent Stanislav Hejkal.

Do brněnské sestavy se po dvou měsících vrátil záložník Souček, ale po půlhodině musel kvůli obnovenému zranění hřiště opustit.

Oba týmy čekaly na vítězství už od konce února a větší snahu ukončit nepovedenou sérii v úvodu projevovali hosté. Jejich centrům před branku ale chyběla větší přesnost, zato hned při prvním rohovém kopu domácích propadl míč k volnému Allimu a nigerijský záložník vstřelil svůj třetí gól v ligové sezoně. Další šance měl nejlepší ligový střelec Řezníček, ale v dobrých pozicích dvakrát vysoko přestřelil.

Pět minut před přestávkou na druhé straně centroval Matěj Koubek, Vašulín v pádu míč dobře netrefil, ale i malá změna směru oklamala brankáře Berkovce a míč doskákal do sítě mimo jeho dosah. Hradecký útočník tak svůj 50. zápas v nejvyšší soutěži ozdobil pátým gólem v tomto ligovém ročníku. V závěru poločasu se brankář hostů Bajza vytáhl při tvrdé Ševčíkově střele.

Hodně aktivní Alli si chtěl po přestávce pádem v šestnáctce vymodlit penaltu, ale u rozhodčího neuspěl. V 52. minutě se opřel do míče hradecký Ryneš a z 30 metrů ho poslal přesně pod břevno. Mezi střelce se zapsal v této sezoně nejvyšší soutěže potřetí. I na druhý gól přihrál Koubek.

"Matějovi říkáme 'střílej, máš ránu jako z děla', ale on se k tomu nestavěl, dnes se to však vyplatilo. Po druhém gólu jsme soupeře do ničeho nepustili. Potřebovali jsme zabrat, nebezpečně se nám blížila skupina o udržení. Chceme to potvrdit doma, kde jsme šestkrát po sobě prohráli," řekl Hejkal.

Hradec pak pozorně bránil a nepustil soupeře do větší šance, všechny střelecké pokusy zadáci zblokovali a brankář Bajza byl skoro bez práce. Zápas tak skončil stejným výsledkem jako na podzim v Mladé Boleslavi. Brno nedokázalo Hradec Králové porazit od roku 2014 už v pěti ligových zápasech.

Trenér Zbrojovky Richard Dostálek přiznal, že jeho svěřenci zápas nezvládli. "Určitá nervozita z naší strany tam byla. Vyrovnávací branka nás přibrzdila a gól z velké dálky nás srazil dolů. Chyběla kvalita do finální fáze, řešení před šestnáctkou byla opakem toho, co jsme potřebovali hrát," konstatoval bývalý hráč.

26. kolo první fotbalové ligy:

1. FC Slovácko - Baník Ostrava 0:1 (0:1)

Branka: 30. Bitri. Rozhodčí: Nehasil - Volf, Matoušek - Adámková (video). ŽK: Buchta, Cadu, Šehič, Letáček (všichni Baník). Diváci: 6250.

Slovácko: Nguyen - Reinberk (71. P. Juroška), Hofmann, Kadlec (90. Šimko), Kalabiška (71. Holzer) - Daníček (62. Mihálik), Havlík - Petržela, Kim Sung-pin (71. Trávník), Sinjavskij - Vecheta. Trenér: Svědík.

Ostrava: Letáček - J. Juroška, Bitri, Pojezný, Šehič - Buchta (61. Cadu), Šín (75. Kuzmanovič), Kaloč, Klíma (84. Boula), Plavšič - Tijani (84. Almási). Trenér: Hapal.

Zbrojovka Brno - FC Hradec Králové 1:2 (1:1)

Branky: 19. Alli - 40. Vašulín, 52. Ryneš. Rozhodčí: Všetečka - Pečenka, Kotalík - Kocourek (video). ŽK: Texl, Alli - Kubala, Klíma, Harazim, Dvořák. Diváci: 3155.

Brno: Berkovec - Hrabina, Šural, Tijani, Hlavica (78. Fousek) - Texl (78. Blecha), Souček (34. Hladík) - Alli, Falta, M. Ševčík - Řezníček. Trenér: Dostálek.

Hradec: Bajza - Klíma, Čech, Smrž - Harazim, Rada, Pudhorocký (83. Dvořák), Ryneš - Kubala (90.+1 Trusa) - Matěj Koubek (74. Leibl), Vašulín. Trenér: Hejkal.