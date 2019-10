Pomoci Dynamu a v zimě třeba zas do světa. Drobný na konec kariéry nemyslí

Za týden oslaví fotbalový brankář Jaroslav Drobný 40. narozeniny. A zatímco většina jeho vrstevníků a bývalých spoluhráčů už kariéru ukončila, českobudějovický odchovanec by ještě rád pokračoval. I když momentálně nechytá a pomáhá s trénováním brankářů v jihočeském Dynamu.

Ale klub jej zároveň zaregistroval jako hráče. "Jestli si tady ještě zachytám? To neřeším, není to teď důležité. Hlavním úkolem je zachránit Dynamo v lize. Budu rád, když k tomu pomůžu, a je mi jedno z jaké pozice," řekl Drobný v rozhovoru s ČTK.

Českobudějovické Dynamo v sezoně prostřídalo dva gólmany. Jindřicha Staňka nahradil v minulém kole v sestavě Zdeněk Křížek. "Je na trenérech, koho vyberou. S Davidem Horejšem (trenérem Dynama) jsme kamarádi, hrávali jsme spolu. Ale určitě za ním nebudu chodit a říkat mu, ať mě postaví. Kvůli tomu v Budějovicích nejsem," uvedl Drobný.

Do klubu, kde svou kariéru začal, se vrátil po 18 letech v cizině. V roce 2001 odešel do Řecka a pak přes Anglii a Nizozemsko zamířil do Německa. Za 12 let tam vystřídal Bochum, Herthu Berlín, Hamburk, Brémy a Düsseldorf, za který nastupoval na jaře. V létě, když mu skončila smlouva, čekal, zda se mu ozve nějaký německý klub. "V jednom případě to vypadalo nadějně, ale pak z toho sešlo. Do druhé bundesligy jsem nechtěl, tak jsem se dohodl s Dynamem," řekl Drobný.

Podle něj jsou stále diametrální rozdíly v přípravě fotbalistů v Česku a Německu. "Pořád se to nedá srovnávat. Rád bych proto klukům v Dynamu ukázal i nějaké věci, na které jsem byl z bundesligy zvyklý," řekl. Dodal ale, že vše vychází z finančních možností klubu. A dobře si uvědomuje, že v tomto směru se ty české nemohou měřit s německými. Drobný uvedl, že díky penězům si bundesligové kluby mohou dovolit drahé technologie a pomocí nich pracovat na různých detailech. Například v Německu je běžné, že gólmani používají gps senzory. "Podrobně to monitoruje jejich pohyb. Jaké mají reakce, jak rychle se dokážou po pádu zvednout a tak dále," uvedl Drobný.

Za ženou a dětmi dojíždí 800 kilometrů

Zkušený brankář se domluvil na spolupráci s Dynamem do konce roku. Zatím se víc nechce vázat. "Uvidíme, co bude v zimě. Třeba se domluvíme a prodloužíme to do konce sezony. Ale může se stát, že půjdu někam chytat. Kariéru jsem ještě neskončil," řekl.

Do Českých Budějovic se vrátil, i když jeho život je už spíš fixovaný na zahraničí. Jeho manželka pochází z Řecka a mají spolu syna a dceru. Rodina zůstala v Hamburku a Drobný za ní ve volných dnech dojíždí. "Mám to nějakých 800 kilometrů. Ale děti v Hamburku chodí do školy, nechtěl jsem je brát z prostředí, kde to znají," uvedl. Možná, že se v Německu rodina usadí natrvalo. "Ale to jsme ještě neřešili. Třeba budeme žít v Aténách. To se všechno teprve uvidí," řekl.

Třináctiletý syn a sedmiletá dcera jsou jazykově připravení na různé varianty. "Oba mluví česky, řecky, německy a anglicky," řekl Drobný. Jeho syn, který rovněž chytá, se navíc začal učit španělsky. "Vybírali si mezi francouzštinou a španělštinou. Tak jsem mu řekl, ať se naučí španělsky, aby si mohl popovídat s Messim, až proti sobě nastoupí," řekl Drobný s úsměvem.

Přestože by si mohl vychutnávat život rentiéra, vrhl se do nového dobrodružství v Českých Budějovicích. Hodiny tráví za volantem, aby mohl svůj čas dělit mezi rodinu a novou profesi. "Ta práce mě baví, snad těm klukům něco dám. A hlavně věřím, že se nám povede ligu zachránit," řekl.