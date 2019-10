Sedmé místo je pro Spartu nedůstojné, přiznává Rosický. Stanciu se vykašlal na tým

Sportovní ředitel Tomáš Rosický se v pondělí na oficiálním kanálu fotbalové Sparty vyjádřil k aktuální situaci klubu, kterému patří až sedmá příčka v ligové tabulce. "Současná kritika na trenéra, hráče i moji osobu je absolutně oprávněná. Sedmé místo je pro Spartu nedůstojné," prohlásil Rosický v jedné z odpovědí na otázky fanoušků.

Sparta má za sebou hodně váhavý vstup do sezony. Hned na jejím počátku vypadla z předkola Evropské ligy s tureckým Trabzonsporem, v ligové soutěži zase nabrala ve dvanácti kolech patnáctibodovou ztrátu na vedoucí Slavii. Navíc prohrála jak duel se sešívanými (0:3), tak zápas s Plzní (0:1).

"Máme teď spoustu problémů," připustil Rosický. "Máme velký počet zraněných, na hřišti nám chybí leadership (vůdčí osobnost) a nemáme jasnou osu mužstva," připustil Rosický, který byl jak u volby nového trenéra Václava Jílka, tak u výběru posil. "Je nejvyšší čas ukázat, že trenér a hráči spolu kupředu jít můžou."

Sparta by pod Jílkovým vedením podle Rosického chtěla hrát atraktivně, byť to zatím na hřišti příliš není vidět. "Chceme hrát kreativní fotbal, držet míč v intenzitě a po ztrátě míče by měla být vidět snaha získat ho zpět. Ale zůstáváme za očekáváním ve všech aspektech," říká Rosický, přičemž jako pozitivní příklad vidí odehraný domácí poločas proti Trabzonsporu.

Jedním z problémů, které mohou způsobovat nevyrovnanost předváděné hry výsledků Sparty, je podle něj nedostatek zkušeností. "Máme velice mladý tým, spoustu talentu a potenciálu, ale potřebujeme více leadershipu. Aby hráči jako Kozák, Frýdek nebo Costa ty mladé kluky vedli," dodal Rosický.

Stancia Sparta už nechtěla

Rosický se také vyjádřil ke kauze kolem Nicolae Stancia, který sice v zimě odešel ze Sparty do Arábie, ale v létě se vrátil do Čech a podepsal smlouvu s konkurenční Slavií.

"To je nešťastná sága. Nico chtěl odejít do Arábie, my jsme ho prodat nepotřebovali. Takže není pravda, že jsme ho donutili k odchodu. To, že jsem ho pak nevzali zpátky bylo vyústěním jeho chování," prohlásil sportovní ředitel Sparty.

"To, že jsme ho potom nevzali zpátky, bylo vyústěním těchto věcí. Toho, že prohlašoval, že neodejde, dokud nevyhraje titul, a v zákulisí se dělo něco jiného, toho, že týden před koncem sezony opustil tým. Vykašlal se na tým a na naše fanoušky, takže když přišla zpráva, že se chce vrátit, prostě jsme řekli, že ne," dodal.



Do Sparty se nevrátil ani Jakub Brabec, kterého nakonec definitivně získala konkurenční Plzeň. A někdejší opora Sparty se u rivalů vyšvihla ke skvělé formě, díky které si Brabec zahrál i reprezentační duel proti Anglii.

Toho nejprve Sparta v zimě odmítla, ale v létě se jej pokusila z Plzně získat. "Udělali jsme všechno proto, aby přišel," uvedl Rosický, "ale nevyšlo to."