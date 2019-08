Byl míč za čárou? LFA chce zavést do ligy další technologii

před 1 hodinou

Ligová fotbalová asociace (LFA) má zájem o to, aby v první lize fungovala takzvaná goal-line technology, která umí posoudit, zda míč přešel brankovou čáru. Zavedení novinky však není možné bez písemných dohod s Fotbalovou asociací ČR, pod niž spadá komise rozhodčích.

LFA v současné době nemá techniku, která by při nejasných situacích určila, zda míč přešel brankovou čáru. V uplynulých dvou ligových kolech došlo ke dvěma sporným momentům - zatímco ve 4. kole sudí libereckému Jakubu Peškovi gól neuznali, o víkendu naopak usoudili, že ostravský Martin Šindelář míč za brankovou čáru dostal. Ani v jednom případě neasistoval videorozhodčí (VAR), k přesnému posouzení situací by ale ani VAR nepomohl.

"Naše technika není na takové úrovni, abychom dokázali odhalit, jestli byl míč za brankovou čárou nebo ne. Jestli byl na těchto utkáních videorozhodčí nebo nebyl, s tím nemá úplně přímou souvislost," řekl novinářům Tomáš Bárta, výkonný ředitel LFA, která řídí profesionální soutěže.

"Naše uvažování to neuspíšilo, protože my to zařízení (goal-line technology) chceme. Měli jsme tady tři čtyři měsíce zpět předváděcí akci, kde nám ukázali, co vše ten systém umí. My ho od té doby chceme. Víme, jak funguje, kolik to stojí. Nicméně v tuhle chvíli nejsou podepsané smlouvy na to, aby se zařízení mohlo koupit. Jednání mezi LFA a FAČR se od té doby nijak výrazně neposunula," dodal Bárta.

Podobné je to i s kalibrovanou čárou pro posuzování ofsajdů, která v lize rovněž zatím není. "Je to náš cíl, abychom si toto zařízení nějakým způsobem dokázali opatřit. Vyjednáváme s vedením FAČR, abychom měli zajištěné, že budeme moci pokračovat. Není to jen o nás, rozhodčí nepatří pod LFA. Potřebujeme vědět, že nám svaz neřekl, že se jim projekt VAR nelíbí. Pokud nemáme něco napsané na papíře, celkem chápeme naše partnery z O2 TV, že do toho nechtějí investovat. Jsou to nemalé finanční prostředky a bez nějakých záruk do toho nemůže nikdo jít," podotkl Bárta.

Video od nové sezony asistuje u čtyř z osmi utkání ligového kola a od jara by LFA chtěla zavést technologii do pěti zápasů. "Myslím, že z hlediska prvních kol VAR svůj účel splnil. Máme k dispozici dva speciální vozy pro účely videorozhodčích plus pracoviště, které je součástí velkého přenosového vozu O2 TV. Takže v podstatě tři pracoviště, která se točí podle potřeby a možností jednotlivých televizí," uvedl Bárta.

V jednotlivých vozech sedí videorozhodčí, jeho asistent a operátor. "Pro systém videorozhodčích používáme standardně osm kamer, přičemž IFAB (mezinárodní pravidlová komise) považuje za dostatečný počet šest. Videorozhodčí má k dispozici i jiné záběry než ty, které jsou v televizním přenosu. Hlavní rozhodčí slyší vše od videorozhodčích. Od závěru minulé sezony máme k dispozici nový systém a rozhodčí v přenosovém voze již nemají na uších sluchátka. Slyší se s hlavním rozhodčím, jako by seděli vedle sebe v jedné místnosti," řekl Bárta.