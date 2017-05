Lébr po dvaceti letech opouští Sigmu. Klub mu vrátí šedesát milionů

před 56 minutami

Podle Mladé fronty Dnes opouští podnikatel Josef Lébr olomoucký fotbalový klub. Svůj podíl přenechal spolku SK Olomouc Sigma MŽ a městu za symbolickou cenu, klub mu ale musí vrátit půjčku 60 milionů. Tyto peníze Sigma získá prodej pozemku.

Olomouc - Podnikatel Josef Lébr po 20 letech prodal třetinový podíl ve fotbalovém klubu SK Sigma Olomouc, který tak nyní vlastní pouze spolek SK Olomouc Sigma MŽ a město. Lébr svůj podíl převedl na spolek za symbolickou cenu výměnou za to, že mu fotbalový klub vrátí zhruba šedesátimilionovou půjčku. Peníze SK Sigma Olomouc získá z prodeje pozemku pod hřištěm s umělou trávou. V dnešním vydání to napsala Mladá fronta Dnes (MfD).

"Všechny smlouvy o prodeji pozemku, vyrovnání dluhu vůči Josefu Lébrovi a převodu jeho akcií na spolek jsou už podepsané. Bylo to součástí jednoho balíku smluv. Ještě sice musí dojít k jejich naplnění, osobně ale nevidím nic, co by to mělo ohrozit," řekl MfD místopředseda představenstva SK Sigma Olomouc Pavel Konečný.

Společnost SK Sigma Olomouc má základní kapitál 273,5 milionu korun. Spolek SK Olomouc Sigma MŽ nyní vlastní zhruba dvě třetiny akcií fotbalového klubu a třetinovým podílem disponuje město.

Olomoucká radnice bude mít příští týden jasnější představu o zájmu zatím nejmenovaného investora, který už delší dobu uvažuje o kapitálovém vstupu do fotbalového klubu. Konečný ČTK řekl, že investor má do začátku příštího týdne vedení města definitivně oznámit, zda do projektu půjde.

"Pokud bude jeho vyjádření kladné, tak bude jednání pokračovat. Pokud bude záporné, tak se bude jednat s někým jiným, kdo je nachystaný," uvedl Konečný. Jak velký balík akcií by měl investor ve fotbalovém klubu získat, zatím nebylo dohodnuto.

Radnice zároveň připravuje koupi podstatné části Androva stadionu, která by měla být částečně financována z peněz získaných z prodeje podílu města ve společnosti SK Sigma Olomouc. Město má zájem především o hlavní tribunu i provozní zázemí Androva stadionu.

Hospodaření fotbalové Sigmy bylo několik předchozích let ztrátové. V účetním roce 2015/16 klub vykázal ztrátu 25,7 milionu korun a svým akcionářům kvůli půjčkám na provoz dlužil 71 milionů korun. Na konci účetního roku 2014/15 měl klub z předchozího období nahromaděnou ztrátu 98 milionů. "Sigma už je oddlužená a dokázala sama ustát druhou půlku sezony," dodal Konečný.

Olomoučtí fotbalisté tento týden slavili návrat do nejvyšší soutěže. V 26. kole druhé ligy vyhráli 4:1 ve Znojmě a na prvním místě tabulky mají náskok 16 bodů před třetí Opavou. O postup tak už nemohou přijít.

Sigma, která od roku 1984 patří mezi tradiční prvoligové celky, za poslední čtyři sezony dvakrát sestoupila, ale vždy se dokázala okamžitě vrátit. Povedlo se jí to v roce 2015 a i letos, kdy ve FNL dominovala.