Dealer Kopicovi stále dluží, obhájce Meišnera trvá na účasti Vaňka. Trhá v Brně bankovky, říká

Během soudu s údajným drogovým dealerem Vítězslavem Meišnerem poprvé vypovídal fotbalista Jan Kopic. Ondřej Vaněk poslal z Ruska omluvenku. "Vaněk do Brna dojíždí na různé pikniky a večírky. Nedávno roztrhal v brněnském baru 35 tisíc korun. Myslím, že nebude takový problém dokázat, že se Vaněk v Česku občas vyskytuje," říká obhájce Meišnera Luděk Růžička, který trvá na osobní účasti u soudu současného záložníka ruské Ufy.

Praha - Městský soud v Praze pokračoval v projednávání kauzy s obviněným Vítězslavem Meišnerem, od kterého si měl podle policejních odposlechů kupovat drogy fotbalista Ondřej Vaněk. Současný fotbalista Plzně Jan Kopic zase Meišnerovi půjčil 500 tisíc korun.

Svědčit k pražskému městskému soudu přišel ale z obou fotbalistů pouze Kopic. "Znám Víťu (Meišnera) od loňského března nebo února. Potkali jsme se na jedné párty v Praze."

"O měsíc později mě kontaktoval Ondra Vaněk, jestli bych Meišnerovi nepůjčil půl milionu korun. To jsem odmítl. Jenže Ondra mi volal o měsíc později, že by ty peníze Meišner opravdu potřeboval. A dodal, že to uděláme na smlouvu a vydělám na tom. Tak jsem souhlasil," dodal Kopic s tím, že mu měl Meišner po měsíci vrátit peníze s dvacetiprocentním úrokem.

O to, proč chtěl Meišner peníze, se Kopic nestaral. "Nemám žádnou zkušenost s drogami a nevěděl jsem o tom ani u Meišnera. Ani Vaněk se mi nesvěřoval, že bere drogy. Spíš jsme si z toho někdy dělali srandu," vypovídal Kopic.

Fotbalista tedy nakonec půjčil Meišnerovi po poměrně krátké známosti. "Viděl jsem se s ním asi dvakrát nebo třikrát na párty. Věděl jsem o něm, že se hezky obléká, má pěkné auto a hrál poker v Americe," upřesnil plzeňský fotbalista.

Dealer fotbalistovi stále dluží

Meišner po měsíci poslal fotbalistovi na účet 100 tisíc korun s tím, že mu zbytek vrátí později. Bohužel pro Kopice byl poté Meišner zadržen, a další peníze od obžalovaného tedy dosud neviděl. "Ptal jsem se Vaňka, proč Meišnerovi nepůjčí sám, ale v té době splácel velkou půjčku na byt a neměl u sebe tolik peněz," vysvětlil záložník s reprezentační zkušeností.

Soudkyně Monika Křikavová při absenci Vaňka alespoň přečetla jeho výpověď z dřívějška. Podle policejních odposlechů totiž současný fotbalista ruské Ufy po Meišnerovi poptával "pilule" nebo "prášek". Vaněk se obhajoval tím, že si podobné hovory či zprávy nepamatuje, protože byl opilý.

Vaněk během plzeňského angažmá bydlel v Praze, ale před a po zápasech pobýval v hotelu v Plzni. A právě v takovém případě se fotbalista s dealerem potkali na půl cesty v Berouně. Meišner vozil Vaňkovi záhadné "to", které několikrát Vaněk popsal jako alkohol, nebo si nevzpomněl, co vlastně po Meišnerovi chtěl.

Vaněk z Ruska nepřijel

V některých případech dokonce uvedl, že z jeho telefonů musel volat někdo jiný. "Nechal jsem nezamčený telefon v klubu, takže si z něj mohl někdo zavolat. Kamarádům bych klidně mobil půjčil, aby si zavolali, a nestaral bych se," uvedl Vaněk.

Luděk Růžička, obhájce Meišnera, dokonce hovořil o případném mezinárodním zatykači pro Vaňka, který pracovně pobývá v Rusku. Soudkyně Křikavová ale podobný návrh okamžitě odmítla.

Meišnerův obhájce ale zdůrazňoval v celé kauze důležitost Vaňkova případného svědectví. "Vím, že Vaněk dojíždí do Brna na různé pikniky a akce. Nedávno v jednom brněnském baru roztrhal zhruba 35 tisíc korun, aby ukázal, že na to má. Myslím, že nebude takový problém dokázat, že se Vaněk v Česku občas vyskytuje."

Kamarádi Meišnera podrželi

Během jednání vyslechl soud i další čtyři svědky. Všichni shodně vysvětlovali, že drogy příležitostně užívají, ale nikdo z nich nepotvrdil, že by jim kokain či extázi prodával právě Meišner.

Jeden ze svědků přiznal, že si od obžalovaného kupoval léky na problémy s erekcí. Z odposlechů z dalším svědkem je zřejmé, že s Meišnerem jednal o kokainu, ale při výslechu uvedl, že Meišnera pozval na oslavu narozenin.

"Vaněk a Kopic taky s námi občas pařili. Naše parta zhruba deseti lidí chodila na párty a většina z nich si kupovala od Víti (Meišnera) Kamagru (přípravek na zlepšení erekce). Potom jsme chodívali do nočních klubů, jako je v Praze třeba Darling," přiznal jeden ze svědků. Kopic přiznal, že zmíněného svědka jednou potkal.